Makray Katalin: Természetes, hogy a nemzeti kormányra fogok szavazni + videó

Schmittné Makray Katalin, Schmitt Pál korábbi köztársasági elnök felesége, olimpiai ezüstérmes tornász számára nem kérdés, hogy kire adja voksát április 12-én.
„Természetes, hogy a nemzeti kormányra és Orbán Viktorra fogok szavazni”
– fogalmazott Makray Katalin, aki az elmúlt húsz év teljesítményét méltatta.
Mint mondta, Orbán Viktor „Magyarország felemelkedéséért dolgozik”.
Aki őt támogatta és támogatja, nem csalódott és ezután sem fog. Ezért vagyok mélységesen megyőződve róla, hogy Orbán Viktorra és a Fideszre szavazni a legjobb választás
– fogalmazott.
