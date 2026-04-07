Orbán Viktor: Egyre többen vagyunk + videó

Interjút ad az Ultrahang műsorában Orbán Viktor miniszterelnök. A beszélgetés fókuszában feltehetőleg J.D. Vance amerikai alelnök magyarországi látogatása lesz. Az interjút lapunk percről percre tudósítja.

2026. 04. 07. 18:59
J. D. Vance egy igazi, nehéz helyről származó, keresztény, hite által vezetett ember – mondta az Ultrahangnak adott interjújában Orbán Viktor. A miniszterelnököt a beszélgetés elején az amerikai alelnök személyéről kérdezte Király Tamás műsorvezető. 

Kitértek arra a bizonyos félreértett kézmozdulatára is a sajtótájékoztatóról, amit felkapott a baloldali média. Szerintük azt jelezte vele a kormányfő, amikor a Fidesz vasárnapi győzelméről beszélt J. D. Vance, hogy vesztésre állhat a Fidesz.

Orbán Viktor azonban elárulta: az a kézmozdulat valójában mindössze annyit jelentett, hogy még nincs lefutva a választás. Mint mondta, jelenleg még nyílt a csata. A miniszterelnök azonban úgy érzi, már könnyebb a verseny mint egy hónappal ezelőtt.

Most lendültünk bele, mi egy kormányzó párt vagyunk

– tette hozzá.

– Ez egy örök dilemma, nekünk kormányoznunk is kell a kampány mellett, az ellenfelünknek semmi dolga nincs, a kormánypártok a végén lendültek bele. Március 15-én dördült el a startpisztoly – mutatott rá Orbán Viktor. 

Én az emberekkel szoktam találkozni az utcán, és egyre többen vagyunk – reagált a miniszterelnök arra, hogy egyre többen próbálnak előjönni valami „önfeltáró” történettel. Hozzátette: Ezek az emberek fideszes szavazókat teremtenek, mivel egy egyenruhás szervezetnek van egy belső rendje, akik ilyeneket tesznek, azok ezekkel a szervezetekkel mennek szembe. Ráadásul ők nem is látják át a teljes képet, nem tudják miről beszélnek – mutatott rá.

Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben
Fotó: Magali Cohen / Hans Lucas/AFP

Az, hogy a virtuális tér ilyen mélyen benne van az emberek életében és ilyen szinten benne van a kampányban, annak még nem tudjuk milyen hatása lesz – ismertette a kormányfő. Hozzátette: a politika tapasztalati műfaj és most ez az első tapasztalat ezzel kapcsolatban.

Századosok nem szerveznek missziókat. Aki ezt állítja, az tökkelütött

– szögezte le Pálinkás Szilveszter százados csádi misszió kapcsán tett állításaira a miniszterelnök.

Orbán Viktor békecsúcsról egyeztetett Putyinnal

Kitértek ezután a Bloomberg által kiszivárgott beszélgetésre is, amelyben a kormányfő Vlagyimir Putyinnal tárgyalt. Orbán Viktor elmondta, a békecsúcsról egyeztetett az orosz elnökkel. Mint mondta, ugyan barátjának nevezte, de nem magyar értelemben véve, hiszen a politikában ilyen nagyon ritkán fordul elő. A viszonyuk viszont transzparens. Felidézte, 2009-ben megegyeztek, hogy a történelmi sérelmeket hátuk mögött hagyják, és pragmatikusan együttműködnek majd a jövőben. Hangsúlyozta: egyszer sem fordult elő, hogy valamelyikük ne teljesítette volna a közös megállapodásokat.

Angela Merkel idején a német-orosz kapcsolatok megelőzték a magyar-orosz kapcsolatokat, ez csak a háború kitörése óta van másképp. A háború után beálltak a bideni Amerika sorába a háborúpártiak közé – mutatott rá Orbán Viktor.  

Az északi áramlat kérdése többször is szerepelt az Európai Tanács napirendjén, a lengyelek folyamatosan támadták a németeket az északi áramlat 2 miatt. De senki nem gondolta, hogy bárkinek lesz bátorsága megtámadni a vezetéket. Az ukránoknak azonban volt – mondta a miniszerelnök.

Koalíciós kormányzás

Kiöregedtem a koalíciós kormányzásból – jelentette ki a kormányfő, aki elmondta, hogy 1998 és 2002 között nehéz volt így a kormányzás.

Mire miniszerelnök lettem már stabil családom volt. A család adja azt a burkot, amely segít a bajban. Ahogy a barátok közül is vannak, akik elvesznek, mert átalakul az élet – mondta el a miniszterelnöksége utáni személyes kapcsolatairól Orbán Viktor. 

– Úgy nem lehet dolgozni, ha mindenki hatalmilag viszonyul hozzád, azt kérem mindenkitől, hogy a munka alapján viszonyuljon hozzám. Most munka van, hagyjuk a marháskodást – mondta a kormányfő. Hozzátette: amikor elkezdődik a meló, amikor ki kell találni valamit, amikor át kell gondolni valamit, akkor ott megszűnnek a pozíciók, azért ülünk egy asztalnál, hogy mindenkiből kijönnek a gondolatok, ez azonban parancsra nem jön.

 

Mint mondta, a munkahelyen meg kell teremteni egy jó szellemi közeget, ami jól megy neki, otthon sincs ezzel probléma. Nem szereti hazavinni a munkát, de néha muszáj: ilyen például a beszédírás. Kifejtette, hogyan szokta megírni az eseményeken mondott beszédeit: gondolatokat ír le, azt elküldi a munkatársainak hogy készítsenek belőle egy beszédet, majd azokat írja késszé. A műsorvezető kérdésére elárulta azt is,

ha koalíciós kényszer lenne április 12. után a Fideszen, akkor a vezérkarral leülnének, hogy közösen hozzák meg a döntést, hogy vállalják-e ilyen formában a kormányzást.

A külpolitikára visszatérve beszéltek Trump Iránnak küldött fenyegetésére is. A Fidesz miért kampányol azzal, hogy a béke pártján van, mikor a két legnagyobb szövetségese háborút indított? – hangzott el a kérdés.

Orbán Viktor emlékeztetett: az orosz-ukrán háború lezárásáért mindent megtett az amerikai elnök, amit lehetséges. Az, hogy Brüsszel nem hajlandó befejezni a háborút, nem Trump hibája. Irán esetében pedig még nem döntött a történelem: ez egy háború, aminek elindításáért Amerikát terheli a felelősség, vagy egy olyan lépés, ami a későbbiekben megalapozhat egy tartósabb békét a Közel-Keleten? – Ez még lehet eső, lehet sár – mutatott rá a kormányfő.

Nem úgy van, hogy én elfoglalok egy pozíciót és más meg megmondja, hogy hogy van. Mi csinálunk egy külpolitikát, amiben kerüljük a vagy-vagy szituációkat. A NATO jövője egy Irántól független kérdés, erről sokat tárgyaltam az amerikai alelnökkel

– mondta a miniszterelnök. Mark Ruttéval kapcsolatban elmondta, hogy kivételesen jó kapcsolata van vele, mert minden korábbi konfliktust meg tudtak beszélni.

A NATO sorsa is szóba került

A kérdés, hogy a NATO megmarad-e katonai szövetségként, vagy az amerikaiak kétoldalú kapcsolatokat fognak fenntartani a jelenlegi tagállamokkal – mutatott rá Orbán Viktor. Hozzátette: „én egy óvatos duhaj vagyok, ami most a NATO-ban van az nekünk jó, de ha a NATO helyére egy nemzeti szerződések rendszere jön, akkor abból jöhetünk ki jobban, de nem érdemes kockáztatni”.

Sohasem fekete-fehér az uniós helyzet, arra kell törekedni, hogy a megegyezések szám nőjön, az egyet nem értés, pedig csökkenjen – jelentette ki. Majd az utcán látható plakátokkal kapcsolatban elmondta: Ursula von der Leyennek és az Európai Bizottságnak Magyarország mellé kéne állnia, egy európai tagállam mellé kéne állniuk Ukrajnával szemben, ami nem uniós tagállam.

Én sok energiát fektetek abba, hogy a másik álláspontját megértsem mert hiszem, hogy lehet benne értelem. Amikor Amerika kiszállt a háború mögül, akkor azt gondoltam, hogy az EU-nak sem lesz más választása, ők is ki fognak szállni mögüle, de nem ez történt

– emelte ki a kormányfő.

Elárulta: nem gondolta volna, hogy Brüsszel vállalja azt a kockázatot, hogy felépítsen egy egész stratégiát arra, hogy Ukrajna fegyveres támogatásával és szankciókkal térdre tudják kényszeríteni Oroszországot. Szerinte az unió még csak most kezd rájönni, hogy hazárdjátékot folytat.

– Az oroszok pedig hátradőltek és kértek egy kávét – mutatott rá, hozzátéve: a megemelkedett olajárak miatt Oroszország pénzügyileg most nagyon nyerő helyzetben van.

A beszélgetésben kitértek az energiaválságra is, miszerint vannak olyan előrejelzések is, amelyek szerint egy covidhoz hasonló válság alakulhat ki és összeomlik világszinten a logisztika. Orbán Viktor kifejtette, hogyan is nézne ki ennek a forgatókönyve: először az üzemanyag ára elindul felfelé, majd a Brent típusú olaj ára elveszti iránymutató szerepét. Ezután elkezdődik a verseny, hogy ki tudja megszerezni a maradék készletet.

A leállás első jeleit akkor lehet majd látni, hogy korlátozzák a repülőjáratokat

– mutatott rá.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy egy pénzügyi válság képe is kirajzolódott. Kifejtette: a ma felvehető hitelek kamatai jelentősen magasabbak mint pár éve. A nyugati gazdaságok nagy része hitelből működik és közeledik az a pillanat, hogy a korábban felvett hitelek lejárnak és meg kell őket újítani. Utána viszont sokkal magasabbak lesznek a kamatok, amiket viszont az államok gazdaságai már nem tudnak kitermelni. Először egy 2007/2008-ashoz hasonló finanszírozási válság fog kitörni, majd utána következik a recesszió.

Cikkünk frissül.

Nagygyűlés után interjú

Alig ért véget Orbán Viktor budapesti nagygyűlése, a a miniszterelnök ismét kamera elé ül interjút adni az Ultrahang műsorában. Feltehetőleg kiemelt téma lesz J.D. Vance amerikai alelnök magyarországi látogatása, aki nyíltan kiállt a kormányfő mellett. 

Ez nem is csoda, hiszen érti Magyarországot és az elmúlt években a magyar szuverenitás egyik leghatározottabb védelmezőjévé vált. Vance következetesen kiáll a magyar család- és bevándorláspolitika mellett, miközben bírálja Brüsszel magyarellenes intézkedéseit. 

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)


A téma legfrissebb hírei

Címoldalról ajánljuk

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Választás előtt 1. rész – Az identitásokról

Ha Európának van még jövője, az Közép- és Kelet-Európában van.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
