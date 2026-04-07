Orbán Viktor: Egyre többen vagyunk + videó

J. D. Vance egy igazi, nehéz helyről származó, keresztény, hite által vezetett ember – mondta az Ultrahangnak adott interjújában Orbán Viktor. A miniszterelnököt a beszélgetés elején az amerikai alelnök személyéről kérdezte Király Tamás műsorvezető.

Kitértek arra a bizonyos félreértett kézmozdulatára is a sajtótájékoztatóról, amit felkapott a baloldali média. Szerintük azt jelezte vele a kormányfő, amikor a Fidesz vasárnapi győzelméről beszélt J. D. Vance, hogy vesztésre állhat a Fidesz.

Orbán Viktor azonban elárulta: az a kézmozdulat valójában mindössze annyit jelentett, hogy még nincs lefutva a választás. Mint mondta, jelenleg még nyílt a csata. A miniszterelnök azonban úgy érzi, már könnyebb a verseny mint egy hónappal ezelőtt.

Most lendültünk bele, mi egy kormányzó párt vagyunk

– tette hozzá.

– Ez egy örök dilemma, nekünk kormányoznunk is kell a kampány mellett, az ellenfelünknek semmi dolga nincs, a kormánypártok a végén lendültek bele. Március 15-én dördült el a startpisztoly – mutatott rá Orbán Viktor.

Én az emberekkel szoktam találkozni az utcán, és egyre többen vagyunk – reagált a miniszterelnök arra, hogy egyre többen próbálnak előjönni valami „önfeltáró” történettel. Hozzátette: Ezek az emberek fideszes szavazókat teremtenek, mivel egy egyenruhás szervezetnek van egy belső rendje, akik ilyeneket tesznek, azok ezekkel a szervezetekkel mennek szembe. Ráadásul ők nem is látják át a teljes képet, nem tudják miről beszélnek – mutatott rá.

Az, hogy a virtuális tér ilyen mélyen benne van az emberek életében és ilyen szinten benne van a kampányban, annak még nem tudjuk milyen hatása lesz – ismertette a kormányfő. Hozzátette: a politika tapasztalati műfaj és most ez az első tapasztalat ezzel kapcsolatban.

Századosok nem szerveznek missziókat. Aki ezt állítja, az tökkelütött

– szögezte le Pálinkás Szilveszter százados csádi misszió kapcsán tett állításaira a miniszterelnök.

Orbán Viktor békecsúcsról egyeztetett Putyinnal

Kitértek ezután a Bloomberg által kiszivárgott beszélgetésre is, amelyben a kormányfő Vlagyimir Putyinnal tárgyalt. Orbán Viktor elmondta, a békecsúcsról egyeztetett az orosz elnökkel. Mint mondta, ugyan barátjának nevezte, de nem magyar értelemben véve, hiszen a politikában ilyen nagyon ritkán fordul elő. A viszonyuk viszont transzparens. Felidézte, 2009-ben megegyeztek, hogy a történelmi sérelmeket hátuk mögött hagyják, és pragmatikusan együttműködnek majd a jövőben. Hangsúlyozta: egyszer sem fordult elő, hogy valamelyikük ne teljesítette volna a közös megállapodásokat.