Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. április 9.

Több mint száz drón érte el a célját

Az ukrán légierő közlése alapján az orosz hadsereg 176 drónt indított ukrajnai célpontok ellen egy éjszaka alatt. A légvédelem ugyan a támadóeszközök többségét megsemmisítette, de több tucat drón így is becsapódott különböző helyszíneken.

A támadások civil áldozatokat is követeltek. Dnyipropetrovszk megyében egy gyermek meghalt, több ember megsérült, Szumi térségében pedig egy lakóházba csapódó drón oltotta ki egy férfi életét.

Az infrastruktúrában is jelentős károk keletkeztek, több településen épületek és elektromos hálózatok rongálódtak meg.