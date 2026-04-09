A magas veszteségek miatt az ukrán fegyveres erők Volcsanszki szektorban állomásozó egységeit hátországi és műszaki egységekkel erősítik meg – közölték az orosz biztonsági ügynökségek a RIA Novosztyival.
Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. április 9.
Az orosz hadsereg ismét nagyszabású dróntámadást hajtott végre. A háború következményei a sport világában is megjelentek, Oroszország pénzügyi támogatást nyújt a kizárt olimpikonoknak. Hatalmasak a harci veszteségek az ukránoknál.
Több mint száz drón érte el a célját
Az ukrán légierő közlése alapján az orosz hadsereg 176 drónt indított ukrajnai célpontok ellen egy éjszaka alatt. A légvédelem ugyan a támadóeszközök többségét megsemmisítette, de több tucat drón így is becsapódott különböző helyszíneken.
A támadások civil áldozatokat is követeltek. Dnyipropetrovszk megyében egy gyermek meghalt, több ember megsérült, Szumi térségében pedig egy lakóházba csapódó drón oltotta ki egy férfi életét.
Az infrastruktúrában is jelentős károk keletkeztek, több településen épületek és elektromos hálózatok rongálódtak meg.
- Az orosz fegyveres erők kiterjesztik a Kurszki régió közelében lévő ütközőzónájukat.
- Az orosz hadsereg offenzívája lendületet vesz a Donyecki Népköztársaságban.
- Ukrán drónok csapást mértek április 9-én éjszaka egy olajszivattyúállomásra a krasznodari határterületen található Krimszkben.
- Oroszország április 8-án beidézte Japán moszkvai nagykövetét, hogy tiltakozzon egy japán vállalat és egy ukrán dróngyártó között nemrégiben létrejött megállapodás miatt – derült ki az orosz külügyminisztérium közleményéből.
Kikötői létesítmények is célponttá váltak
Odessza megyében, a Duna menti Izmail térségében ipari és kikötői létesítményeket értek találatok. A raktárépületekben keletkezett tüzeket sikerült eloltani, személyi sérülésekről ugyanakkor nem érkezett jelentés.
Kárpótlást kapnak a kizárt olimpikonok
A háború következményei a sportéletben is tovább gyűrűznek. Oroszország bejelentette, hogy pénzügyi kompenzációt biztosít azoknak a sportolóknak, akik a Nemzetközi Olimpiai Bizottság döntése miatt nem vehettek részt a milánói–cortinai téli olimpián.
A döntés mintegy 116 versenyzőt érint. A nemzetközi tiltások ellenére néhány orosz sportoló semleges színekben indulhatott, közülük egy ezüstérmet is szerzett.
Magyar Péter ukrán vezetőkkel egyeztet
Magyar Péter 2024 óta egyeztet ukrán vezetőkkel, és legutóbb Kijevben is járt, látogatásának pontos részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra. A beszámolók szerint az ukrán fővárosban találkozott egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel, és felmerült az is, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből más szereplőkkel is tárgyalhatott, bár ennek részleteit nem erősítették meg.
A látogatás céljáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, mivel a Tisza Párt vezetője nem ismertette annak hátterét. Kijevi útja során az ukrán hősök emlékfalánál is megjelent, amelyről a közösségi médiában is megosztott tartalmakat.
Emellett a müncheni biztonságpolitikai konferencián is jelen volt, ahol Volodimir Zelenszkij szintén részt vett. Bár hivatalos találkozóról nem számoltak be, azt egyik fél sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal és panelbeszélgetésen vett részt.
