Ukrán szabotázs Oroszországban

Aranykonvoj: elképesztő leleplező felvételt tett közzé a NAV, hamisítás történhetett + videó

Ukránbarát partizánok hajthattak végre akciót Oroszország területén: értesülések szerint megrongáltak egy vasúti szakaszt a Belgorodi régióban, ami fennakadásokat okozhatott az orosz haderő front felé irányuló utánpótlásában.

Forrás: Origo2026. 04. 08. 13:17
Az ukránbarát Atesh partizáncsoport szabotázsakcióinak utóhatása az oroszországi Belgorod megyében Forrás: Atesh/Telegram
Az Atesh nevű csoport közlése szerint április 8-án egyszerre két transzformátorállomást semmisítettek meg a Sztarij Oszkol és Urazovo közötti vasúti szakaszon, írta az Origo.

Illusztráció Fotó: Volga Vidéki Közlekedési Ügyészség / AFP)

Állításuk szerint az akció következtében akadozni kezdett a lőszerek, haditechnikai eszközök és egyéb ellátmány szállítása a Harkiv környéki frontszakaszra.

Az ukrán csoport már többször lecsapott

A partizáncsoport úgy fogalmazott: az utánpótlási lánc megszakítása miatt az érintett orosz egységek jelentős veszteségeket szenvedhettek el mind személyi állományban, mind haditechnikában. Ezeket az állításokat azonban független források egyelőre nem erősítették meg, és a károk pontos mértéke sem ismert.

Az Atesh mozgalom az elmúlt időszakban több hasonló akcióról számolt be, amelyek célja az orosz katonai műveletek akadályozása. Március közepén például azt állították, hogy ukrán erőkkel összehangoltan három, elektronikai hadviselési eszközökkel felszerelt mobilátjátszó tornyot gyújtottak fel. Ezzel – közlésük szerint – lehetővé tették, hogy ukrán drónok csapást mérjenek egy repülőgép-javító üzemre az oroszországi Sztaraja Russzában.

Az ukrán vezérkar később arról számolt be, hogy valóban találat érte a településen működő 123. számú repülőgép-javító üzemet, ahol többek között Il–76-os és L–410-es típusú repülőgépeket szervizelnek.

Az elmúlt egy évben az Atesh több alkalommal is vállalt felelősséget különböző oroszországi és megszállt területeken végrehajtott szabotázsakciókért, amelyek során vasúti csomópontokat, mozdonyokat és hadiipari létesítményeket is célba vettek.

Magyar Péter Ukrajnával egyeztet 

Miközben a háború továbbra is jelentős számú halálos áldozattal jár, az Európai Unió kitart Ukrajna támogatása mellett.

Ezzel párhuzamosan Magyar Péter az elmúlt időszakban többször is egyeztetett ukrán partnerekkel, és kapcsolatba került Volodimir Zelenszkij környezetével.

Jelenléte az idei Müncheni Biztonsági Konferencia rendezvényen, valamint korábbi kijevi útja egyaránt arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

Borítókép: Az ukránbarát Atesh partizáncsoport szabotázsakcióinak utóhatása az oroszországi Belgorod megyében (Fotó: Telegram) 

