kényszersorozásUkrajnaorosz-ukrán háború

Döbbenetes videó: a férfit és a biciklijét is elhurcolták Ukrajnában

Megrázó videó látott napvilágot: a felvételen egy férfit erőszakkal visznek el az ukrán toborzók, még a kerékpárját sem hagyják hátra. A kényszersorozás Ukrajna-szerte egyre több helyen válik mindennapossá, miközben az elhúzódó háború miatt a lakosságra nehezedő nyomás is folyamatosan nő.

2026. 04. 07. 21:29
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)
Továbbra is mindennaposak az erőszakos mozgósítások Ukrajna-szerte. A lakosság egyre nehezebben viseli az elhúzódó háború terheit, miközben a folyamatos orosz támadások mellett sokakat a kényszersorozások is érintenek, amelyekről időről időre megrázó felvételek kerülnek elő – írja az Origo.

A kényszersorozás egyre súlyosabb helyzeteket teremt Ukrajna-szerte (Fotó: AFP)
A kényszersorozás egyre súlyosabb helyzeteket teremt Ukrajna-szerte (Fotó: AFP)

A Poltavai területen, Horisni Plavni városában a toborzók egy férfit erőszakkal egy fehér furgonba kényszerítettek. A felvételen látható, ahogy betuszkolják a járműbe, majd a kerékpárját is utána dobják.

A videóhoz fűzött leírás szerint a férfi hiába kiabálta, hogy már igazolta a mentességét, a toborzókat ez nem hatotta meg és végül elvitték.

Az egyre növekvő létszámhiány miatt gyakorivá váltak az erőszakos mozgósítások. Egy korábban napvilágot látott felvételen például Luck városában egy férfit az otthonából hurcoltak el az egyenruhások.


Egy Dnyipro városában készült felvételen pedig az látható, hogy egy szemtanú vascsővel ront rá a toborzókra, miközben épp egy fiatal férfit próbáltak elvinni.


Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP) 

Orbán Viktor visszavágott Tusknak: Ön mit tett a békéért?

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Bayer Zsolt
idezojelekeurópa

Választás előtt 1. rész – Az identitásokról

Bayer Zsolt avatarja

Ha Európának van még jövője, az Közép- és Kelet-Európában van.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu