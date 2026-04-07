Továbbra is mindennaposak az erőszakos mozgósítások Ukrajna-szerte. A lakosság egyre nehezebben viseli az elhúzódó háború terheit, miközben a folyamatos orosz támadások mellett sokakat a kényszersorozások is érintenek, amelyekről időről időre megrázó felvételek kerülnek elő – írja az Origo.
Döbbenetes videó: a férfit és a biciklijét is elhurcolták Ukrajnában
Megrázó videó látott napvilágot: a felvételen egy férfit erőszakkal visznek el az ukrán toborzók, még a kerékpárját sem hagyják hátra. A kényszersorozás Ukrajna-szerte egyre több helyen válik mindennapossá, miközben az elhúzódó háború miatt a lakosságra nehezedő nyomás is folyamatosan nő.
A Poltavai területen, Horisni Plavni városában a toborzók egy férfit erőszakkal egy fehér furgonba kényszerítettek. A felvételen látható, ahogy betuszkolják a járműbe, majd a kerékpárját is utána dobják.
A videóhoz fűzött leírás szerint a férfi hiába kiabálta, hogy már igazolta a mentességét, a toborzókat ez nem hatotta meg és végül elvitték.
Az egyre növekvő létszámhiány miatt gyakorivá váltak az erőszakos mozgósítások. Egy korábban napvilágot látott felvételen például Luck városában egy férfit az otthonából hurcoltak el az egyenruhások.
Egy Dnyipro városában készült felvételen pedig az látható, hogy egy szemtanú vascsővel ront rá a toborzókra, miközben épp egy fiatal férfit próbáltak elvinni.
További Külföld híreink
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
