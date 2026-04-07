Döbbenetes videó: a férfit és a biciklijét is elhurcolták Ukrajnában

A Poltavai területen, Horisni Plavni városában a toborzók egy férfit erőszakkal egy fehér furgonba kényszerítettek. A felvételen látható, ahogy betuszkolják a járműbe, majd a kerékpárját is utána dobják.

A videóhoz fűzött leírás szerint a férfi hiába kiabálta, hogy már igazolta a mentességét, a toborzókat ez nem hatotta meg és végül elvitték.

Az egyre növekvő létszámhiány miatt gyakorivá váltak az erőszakos mozgósítások. Egy korábban napvilágot látott felvételen például Luck városában egy férfit az otthonából hurcoltak el az egyenruhások.





Egy Dnyipro városában készült felvételen pedig az látható, hogy egy szemtanú vascsővel ront rá a toborzókra, miközben épp egy fiatal férfit próbáltak elvinni.