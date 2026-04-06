Húsvétkor sincs béke: Záhonytól karnyújtásnyira tombol a háború

A konfliktus családok százezreit szakította szét, sokan külföldön próbálnak új életet kezdeni. A téli időszak tovább súlyosbította a helyzetet: az energetikai infrastruktúrát ért támadások miatt rengetegen maradtak fűtés és áram nélkül, miközben a hőmérséklet tartósan mínusz húsz fok alá süllyedt, ami már halálesetekhez is vezetett.

A folyamatos támadások miatt sokan metróállomásokon, alagutakban keresnek menedéket, ahol családok, gyerekek és idősek hálózsákokban töltik az éjszakát. Az ellátás bizonytalan, a boltok polcai üresek, az alapvető szolgáltatások pedig gyakran szünetelnek.

A helyiek szerint a legnehezebb nem is mindig maga a támadás, hanem az állandó feszültség és kiszámíthatatlanság: senki nem tudja, mikor és hova csap le a következő rakéta.

Közben Magyar Péter Kijevvel egyeztet

Miközben a szomszédos országban továbbra is intenzív harcok zajlanak, és a konfliktus súlyos emberi áldozatokat követel, az Európai Unió változatlanul pénzeli az ukrajnai háborút.