A Záhonytól mindössze néhány órányira fekvő térségekben a háború miatt a lakosság folyamatos bizonytalanságban él, miközben légiriadók és robbanások hangja töri meg rendszeresen a csendet.
Húsvétkor sincs béke: Záhonytól karnyújtásnyira tombol a háború
Alig néhány órára a magyar határtól egy olyan világ kezdődik, ahol a mindennapokat már nem a megszokott ritmus, hanem a légiriadók és a robbanások határozzák meg. A kelet-ukrajnai városokban a háború nemcsak a fronton zajlik, hanem az emberek életének minden pillanatát átszövi, miközben családok és gyerekek nőnek fel a félelem és a bizonytalanság közepette, sokszor óvóhelyeken vagy föld alatti alagutakban töltve az éjszakákat.
A civil lakosság számára a túlélés a legfontosabb Ukrajnában. Sok helyen az emberek naponta többször is kénytelenek óvóhelyekre menekülni, gyakran percek alatt, miközben a támadások a lakóövezeteket sem kímélik. Megrongálódott házak, kiégett épületek és elhagyott utcák jelzik a háború pusztítását.
A konfliktus a legfiatalabbakat sem kíméli: gyermekek milliói nőnek fel folyamatos bizonytalanságban. Az elmúlt években több száz gyermek vesztette életét, és több ezren megsérültek, miközben sok család fűtés és áram nélkül, hideg lakásban próbál túlélni. A fizikai veszélyek mellett a lelki terhek is súlyosak: a gyerekek többsége nem érzi magát biztonságban, sokan szorongással, félelemmel és tartós szomorúsággal küzdenek. Az oktatás is megszakadt vagy föld alatti helyszínekre szorult.
A háború következményei a menekült gyerekeken is jól láthatók, sokan elvesztették korábbi életük biztonságát és stabilitását.
A konfliktus családok százezreit szakította szét, sokan külföldön próbálnak új életet kezdeni. A téli időszak tovább súlyosbította a helyzetet: az energetikai infrastruktúrát ért támadások miatt rengetegen maradtak fűtés és áram nélkül, miközben a hőmérséklet tartósan mínusz húsz fok alá süllyedt, ami már halálesetekhez is vezetett.
A folyamatos támadások miatt sokan metróállomásokon, alagutakban keresnek menedéket, ahol családok, gyerekek és idősek hálózsákokban töltik az éjszakát. Az ellátás bizonytalan, a boltok polcai üresek, az alapvető szolgáltatások pedig gyakran szünetelnek.
A helyiek szerint a legnehezebb nem is mindig maga a támadás, hanem az állandó feszültség és kiszámíthatatlanság: senki nem tudja, mikor és hova csap le a következő rakéta.
Közben Magyar Péter Kijevvel egyeztet
Miközben a szomszédos országban továbbra is intenzív harcok zajlanak, és a konfliktus súlyos emberi áldozatokat követel, az Európai Unió változatlanul pénzeli az ukrajnai háborút.
Magyar Péter az elmúlt években több alkalommal is egyeztetett ukrán szereplőkkel. A 2024-es kijevi látogatása során folytatott tárgyalások részletei nem ismertek, ugyanakkor értesülések szerint kapcsolatba lépett az ukrán hivatalos szervekkel, valamint Zelenszkij környezetéhez tartozó személyekkel is. A politikus részvétele a Müncheni Biztonsági Konferencia idei rendezvényén szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak. A Tisza Párt elnöke több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal és panelbeszélgetésen vett részt. Magyar Péter Ukrajna melletti kiállásának egyik szimbolikus momentuma a 2024. július 11-i kijevi útja volt.
Borítókép: Ukrán katona temetése Lvivben (Fotó: AFP)
