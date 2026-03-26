Erőszakos toborzásokról szólnak a felvételek

A frontvonalakon túl a hátországban is egyre nyugtalanítóbb jelenségek kerülnek felszínre. Az ukrán mozgósítás gyakorlata sok esetben erőszakos jelenetekkel párosul. Egy ilyen videó a fekete-tengeri Odessza városában készült, ahol a képsorok tanúsága szerint egy toborzótiszt rátámadt egy fiatal férfira az utcán.

A felvételen az látható, hogy az egyenruhás férfi ököllel üti az érintettet, miközben a helyzet elfajulását végül más jelenlévők próbálják megfékezni. Egy másik esetben egy férfit a földre tepertek, látszólag minden előzmény nélkül.

A kényszersorozásról készült felvételek a hadiállapot bevezetése óta egyre gyakrabban kerülnek napvilágra. A beszámolók szerint az erőszakos TCK toborzóegységek az ország különböző pontjain lépnek fel, gyakran váratlanul, ami fokozza a civil lakosság bizonytalanságérzetét.

Az ukrán mozgósítás kérdése így nemcsak katonai, hanem társadalmi feszültségforrássá is vált, tovább árnyalva a háború sújtotta ország mindennapjainak képét.

Magyar Péter kijevi kapcsolata

Miközben a szomszédos országban továbbra is intenzív harcok zajlanak, és a konfliktus jelentős emberveszteségekkel jár, az Európai Unió továbbra is kitart Ukrajna támogatása mellett.

Ezzel párhuzamosan Magyar Péter az elmúlt időszakban több alkalommal is kapcsolatot épített ki ukrán partnerekkel.

A 2024-es kijevi látogatása során folytatott tárgyalások részletei nem kerültek nyilvánosságra, ugyanakkor sajtóinformációk szerint ukrán hivatalos szereplőkkel, valamint Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéhez tartozó személyekkel is egyeztetett.