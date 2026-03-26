Kormányinfó: Kémkedés miatt feljelentést tett az igazságügyi miniszter

Magyar Péterék drogos bulija: megszólalt a Tisza elnökét és Vogel Evelint vendégül látó férfi

Újabb részletek derültek ki Magyar Péterék drogos bulijáról. A férfi, akiről Magyar Péter azt állította, hogy nem ismeri, együtt bulizott a pártelnökkel, erről állítólag fényképe is van a Vissza a mederbe nevű Facebook-oldalnak. A férfi fogadta az éjszaka az ajtón dörömbölő Magyar Pétert, aki Vogel Evelinnel, Abuttal és „egy vörös ukrán csajjal” érkezett meg a lakásra. A férfi állítja, előtte nem fogyasztottak Kokaint Magyar Péterék, de a tálca kábítószert bevitték a híressé vált hálószobába.

2026. 03. 26. 10:02
„Kimentem a tiszás bulira, de én hamarabb haza jöttem. Ütötték az ajtómat a körúton. Magyar Péter, Vogel Evelin, Abut és egy vörös ukrán csaj. Bementek a szobába. Vittek be kólát. Előttem nem. Tányéra ráhúzták, bevitték szobába” – meséli egy férfi a Vissza a mederbe nevű Facebook-oldalon, amely az elmúlt napokban újabb hangfelvételeket kezdett szivárogtatni Magyar Péter, Vogel Evelin és Radnai Márkhoz köthető drogos témákban.

A hálószoba, rajta a tálca kábítószerrel. Magyar Péter, Tisza Párt
Újabb részletek derültek ki Magyar Péterék drogos bulijáról (Forrás: Képernyőkép)

Mint korábban megírtuk, néhány hete furcsa beismerő videót tett közzé Magyar Péter, amelyben bevallotta, hogy két éve járt egy olyan lakásban, ahol orgia folyt és kábítószernek tűnő anyag is volt, de a Tisza Párt vezetője azt állította, ő nem fogyasztott drogot. A pártelnök kifejtette: 2024. augusztus 2-án a Tisza Párt nyári partit szervezett a támogatóinak, amelyen ő is részt vett. Ezt követően történt az orgia, egy drogos buliban. A pártelnök azt mondta, számára ismeretlen alakokkal találkozott az említett házban.

A Facebook-poszt azonban a nyilatkozó férfiról megjegyzi: ő az, akire Magyar Péter azt mondta, nem ismeri, amikor bement a lakásba, de közös képük is van aznap estéről még a buliból, ahol egy asztalnál ültek. 

Lehet azt is kirakom. Tik-tak, tik-tak!

– írta az oldal.

Az elmúlt napokban egymást követték a Vissza a mederbe nevű Facebook-oldal bejegyzései és hangfelvételei. A közzétett anyagok egy belső konfliktus részleteit tárják fel és arra utalnak, hogy a Tisza Párt körüli botrányt kirobbantó hangfelvételek nem véletlenül kerültek nyilvánosságra. 

A posztok szerint a vezetés „előremeneküléssel” próbálta kezelni a helyzetet, többek között kommunikációs lépésekkel és vitatott hitelességű tesztekkel.

Arról is beszéltek, ha valami kiszivárog, azt mondják majd, hogy mesterséges intelligencia által kreált.

Mint kiderült, volt is alapja a félelemnek és az előremenekülésnek: a hangfelvételek egy része a beszélgetések stílusa és tartalma miatt is figyelmet keltett. A hétfőn, illetve kedden nyilvánosságra került felvételen például Radnai Márktól elhangzik: 

Be kéne LSD-zni, igaz?

De ezt is mondja: 

Sötétítsük le azt az ablakot, kezdődhet a Los Angeles-i, soha nem ér véget a buli! G…ci sok kokain!

A részletek többek szerint nehezen összeegyeztethetők egy országos politikai szereplő felelősségével.

 

Kocsis Máté: A liberális sajtót nem érdekli Magyar Péter drogbotránya

Az esetre Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is reagált, aki kifogásolta, hogy ezek az ügyek nem jelennek meg a liberális propagandasajtóban. Úgy fogalmazott: fordított esetben nagyobb visszhangja lenne a történteknek. Kocsis Máté a nyilvánosságban megjelent felvételek kapcsán arra biztatta a közvéleményt, hogy kövessék figyelemmel az ügy részleteit.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Pozsonyi Ádám
idezojelekoroszország

Megírtuk, tehát igaz!

Pozsonyi Ádám avatarja

Értjük, kellett valami álhír, hogy a teljesen evidens ukrán beavatkozásról elterelje a Tisza a figyelmet, de azért mindennek van határa.

