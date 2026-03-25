Orbán Viktor: Ha ukránbarát kormányt választunk, akkor a magyarok pénze is Ukrajnába megy + videó

Elfogyott a Tisza, már kampányolni sem akarnak Magyar Péter emberei

Romlik a morál a vidéki körzetekben, egyre nehezebb aktivizálni Magyar Péter embereit.

2026. 03. 25. 21:01
Az elmúlt hónapok politikai folyamatainak eredményeként egyre több vidéki körzetből érkeznek olyan visszajelzések a Tisza Párt elnökségéhez, amelyek szerint látványosan csökken a kampánykedv az ellenzéki oldalon, különösen az aktivisták körében. Lapunk informátora szerint a kezdeti lelkesedést sok helyen felváltotta a bizonytalanság és a kiábrándultság.

Magyar Péter a Tisza Párt elnöke
Forrásunk kiemelte, hogy

vidéken nem elég a központi üzenetek ismételgetése: személyes jelenlétre és helyismeretre is szükség lenne,

úgy tűnik azonban, hogy ezekből egyre több helyen hiány mutatkozik. Több településen arról számoltak be, hogy az aktivisták nem vállalják már olyan szívesen a kopogtatást, a kitelepülések pedig rendszeresen meghiúsulnak.

Informátorunk szerint sokan panaszkodnak arra, hogy a központi irányítás nem ad világos útmutatást, és gyakran változnak a kampányüzenetek, a vidéki közeg visszajelzései pedig legtöbbször nem kedvezők. Több aktivista szerint gyakran találkoznak elutasítással, ami rombolja a tiszások morálját.

Az elején volt lendület, de most már sokan inkább kivárnak

– emelte ki forrásunk. Hozzátette: a szervezeti háttér hiányosságai szintén érezhetők. Több körzetben nincs stabil infrastruktúra, kevés az erőforrás és az önkéntesek túlterheltek. Ez különösen igaz a kisebb településeken.

Mint arról már beszámoltunk, egyre csekélyebb érdeklődés kísérte a Tisza Párt vidéki rendezvényeit. Már a fővárosi aktivisták buszoztatása sem hozta meg a kívánt eredményt, ezért hagytak fel a háborúellenes gyűlések követésével is. Forrásaink szerint csúfos kudarcba fulladt Magyar Péterék kísérlete, hogy a fővárosi pártot országos szervezettel erősítsék meg.

A tiszások kezdetben ambiciózus célt tűztek ki maguk elé: a fővárosi irányítású szerveződésből országos civil hálózatot építeni, amely a vidék aktív polgárait is bevonja a közéletbe. Ez a törekvés azonban hamar falakba ütközött.

Több vidéki helyszínen is kiderült, hogy a helyi közösségek nem azonosulnak az urbanizált budapesti aktivista mentalitással, és nem alakult ki valódi kapcsolat a helyiek és központ között.

Több vidéki fórumon a részvétel is elmaradt a várakozásoktól: míg a szervezők néhány száz fős tömegre számítottak, a gyakorlatban gyakran csak néhány lelkes érdeklődő jelent meg a településeken. A helyzetet csak a budapesti és a Pest vármegyei aktivisták utaztatásával sikerült megmenteni.

A Magyar Nemzet forrásai szerint ez a demoralizáló valóság hamar rányomta a bélyegét a mozgalom lendületére.

Eleinte a vidéki tiszások is komolyan vették a fórumokat, de ezt követően iszonyatos fáradtság lett úrrá rajtuk, és nem lehetett őket pótolni. Ezért egyre kevesebben jelentek meg a vidéki gyűléseken, hiába volt bármilyen reklám

– avatott be a részletekbe informátorunk. Beszámolt róla, hogy ez történt a háborúellenes gyűlések követésekor is. A Tisza Párt elnökségének ugyanis be kellett látnia, hogy a vidéki nagyvárosok jó részében sem képesek hatékonyan mozgósítani, és több helyen egyértelműen lebőgés lett a fórumokból.

Forrásaink szerint nemcsak külső tényezők játszanak szerepet a visszahúzódásban. Több tiszás aktivista is arra panaszkodott, hogy a szervezeten belül hiányoznak az egyértelmű döntéshozatali mechanizmusok, a vidéki koordinátorok pedig nem kapnak megfelelő támogatást.

Miközben a Tisza Párt elnöksége mindent a központból igyekszik irányítani, semmilyen érdemi segítséget nem adnak a Tisza-szigeteknek a feladatok elvégzéséhez.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
