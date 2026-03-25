Elfogyott a Tisza, már kampányolni sem akarnak Magyar Péter emberei

Az elmúlt hónapok politikai folyamatainak eredményeként egyre több vidéki körzetből érkeznek olyan visszajelzések a Tisza Párt elnökségéhez, amelyek szerint látványosan csökken a kampánykedv az ellenzéki oldalon, különösen az aktivisták körében. Lapunk informátora szerint a kezdeti lelkesedést sok helyen felváltotta a bizonytalanság és a kiábrándultság.

Forrásunk kiemelte, hogy

vidéken nem elég a központi üzenetek ismételgetése: személyes jelenlétre és helyismeretre is szükség lenne,

úgy tűnik azonban, hogy ezekből egyre több helyen hiány mutatkozik. Több településen arról számoltak be, hogy az aktivisták nem vállalják már olyan szívesen a kopogtatást, a kitelepülések pedig rendszeresen meghiúsulnak.

Informátorunk szerint sokan panaszkodnak arra, hogy a központi irányítás nem ad világos útmutatást, és gyakran változnak a kampányüzenetek, a vidéki közeg visszajelzései pedig legtöbbször nem kedvezők. Több aktivista szerint gyakran találkoznak elutasítással, ami rombolja a tiszások morálját.

Az elején volt lendület, de most már sokan inkább kivárnak

– emelte ki forrásunk. Hozzátette: a szervezeti háttér hiányosságai szintén érezhetők. Több körzetben nincs stabil infrastruktúra, kevés az erőforrás és az önkéntesek túlterheltek. Ez különösen igaz a kisebb településeken.