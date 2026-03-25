Orbán Viktor: Leállítjuk a gázszállítást Ukrajnába + videó

Újabb hangfelvétel Magyar Péterék szobabotrányáról, már 2024-ben tudták, ebből baj lesz

Radnai Márk és Vogel Evelin beszélgetéséből kiderül, Magyar Péter magyarázkodása kamu volt.

Munkatársunktól
2026. 03. 25. 10:07
Fotó: Hatlaczki Balázs
„A LOCK-os buli utáni sztori, az szándékos volt?” – tette fel a kérdést Radnai Márk Vogel Evelinnek, aki röviden úgy reagált: – Azt az élet hozta úgy. A Vissza a mederbe Facebook-oldal által közzétett hangfelvétel még 2024-ben készült, miután a Tisza Párt vezére egy VII. kerületi apartmanházban a barátnőjével, Vogel Evelinnel töltötte az estét, egy tálcányi fehér porral.

A hangfelvételből kiérződik, Radnai igencsak aggódik, hogy az ominózus estéről készített-e felvételt Magyar Péter volt barátnője. 

Lehet

 – válaszolta Vogel. – Ez nagyon rossz – mondta Radnai, hozzátéve, ennek fényében biztos benne, hogy Magyar Péter előre ki fog jönni valami magyarázattal.

A most kiszivárgott hangfelvétel azért érdekes, mert idén februárban, a botrány kirobbanásának idején Magyar Péter „megható” bejelentést tett közzé arról, hogy titkosszolgálati módszerek áldozata, és az oroszok miatt került ilyen helyzetbe. A felvétel tanulsága szerint viszont Magyar Péterék már 2024-ben tudták, hogy Vogel Evelin felvette a hangot, és valószínűleg a Tiszán belülről valaki más a képet is. 

A Vissza a mederbe Facebook-oldal nem az első hangfelvételt hozza nyilvánosságra. Először az derült ki, hogy Radnai Márk, a Tisza alelnöke és Vogel Evelin, Magyar Péter volt barátnője arról beszélnek, hogy be kéne LSD-zni. 

Az oldal nyilvánosságra hozott egy másik hangfelvételt is, abban Radnai Márk „g…ci sok kokaint” emleget.

 

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs )

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

