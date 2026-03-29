Rendkívüli

orosz-ukrán háborúUkrajnaukrajnai frontZelenszkij

Az ukrán háború borzalmairól mesélnek a fiatal katonák

Az ukrán háború áldozatairól sokat hallunk, azonban viszonylag kevés cikk foglalkozik azokkal, akik aktív szolgálatot teljesítenek, és akiknek élete már soha nem lesz olyan, mint előtte volt. A riportok alapján azonban egyértelműen kiderül, hogy az ukrán háborúban harcoló fiatalok többsége már nem is emlékszik rá, milyen volt az élete azelőtt, mielőtt a frontra ment volna.

Magyar Nemzet
2026. 03. 29. 14:54
Fotó: ANDRIY ANDRIYENKO Forrás: 65th Mechanized Brigade of Ukrai
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az ukrán háború borzalmai nem kímélik a fiatalokat sem, akiknek egy része önként döntött úgy, hogy a frontra megy harcolni. A velük készült riportok azonban megmutatják a háború igazi árát, hiszen sokan közülük már arra sem emlékeznek, milyenek voltak, mielőtt a harc elragadta őket. Ez a fiatal ukránok szomorú valósága Tiszavasváritól néhány órára – írja a SZON. 

Fotó: ANDRIY ANDRIYENKO / 65th Mechanized Brigade of Ukrai

Nemrégiben Olena egy prágai éjszakai klub adminisztrátoraként dolgozott. A 26 éves ukrán nő azonban úgy érezte, hogy nem ülhet tétlenül, miközben barátai a fronton harcolnak, így végül egy évvel ezelőtt hazautazott és belépett a seregbe. „A »múltbeli« életemet állandó hajsza töltötte ki: időben célba érni, eredményeket elérni, építeni, kiérdemelni, bizonyítani. Most minden egyszerűbb: az számít, hogy a fegyvertársaim életben maradjanak az ellenséges csapások után.”

A nehéz pillanatok Olena szerint nem a robbanások vagy az állandó veszély: „Néha a legnehezebb a veszteségek hírére beköszöntő csend.”

Anasztázia története talán még megrendítőbb, hiszen a lány alig 19 éves, és amint nagykorúvá vált, belépett a seregbe. Anasztázia azt mondja, hogy a regisztráció óta eltelt 11 hónapban megtanult valamit a boldogságról. 

„Időt tölteni szeretteiddel, szeretettel, finom ételekkel” – sorolja. „Közel lenni a családodhoz. Nem félni attól, hogy holnap nem ébredsz fel.”

Az ukránok többségéhez hasonlóan Oleh is „zavart és ijedt” volt 2022. február 24-én. Miközben sokan a határ felé menekültek, az egyébként szépirodalommal foglalkozó férfi próbálta legyőzni félelmeit, végül pedig a katonai szolgálat mellett döntött. Habár hazafias cselekedete ad némi vigaszt számára, azonban a morális fölény nem nyújt menedéket a háború borzalmai elől.

A katonaságról azt mondja: „folyamatosan egy kis szobában vagy a fejedben, amelynek tere egyre kisebb lesz. Az ablakon kívül mások élnek… míg a te oldaladon nincs kilincs az ajtón, hogy kijuss.”

Viktor 28 évesen a háború kitörése után döntött úgy, hogy nincs más választása, mint hazatérni. Már négy évet szolgált a hadseregben, és Lengyelországba költözött, de az orosz invázió kezdetének délutánján visszatért Ukrajnába: „Nem azért, mert nem féltem, hanem mert nem volt más választásom.” A férfi korábban egy képet is megosztott magáról, amin még borosta nélküli fiatalként mosolyog a kamerába.

„Ezeken a fotókon fiatal vagyok. Egy kisfiú” – mondja most. „Alig emlékszem magamra már így. De nagyon tisztán látom, hogy kivé váltam, és hogy kivé változtatott a háború.”

Jól láthatóan tehát a háború árát végső soron az ukrán emberek fizetik meg, a civilek szenvednek, akik pedig a seregben szolgáltak, már soha nem lesznek azok, akik előtte voltak, ahogy a háborúval telt éveket sem kapják már soha vissza. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ennek ellenére továbbra is a háború folytatásán és kiszélesítésén dolgozik.

Magyar Péter 2024 óta egyeztet ukrán vezetőkkel, és legutóbb Kijevben is járt, látogatásának pontos részleteit azonban nem hozta nyilvánosságra. A beszámolók szerint az ukrán fővárosban találkozott egy ukrán titkosszolgálati ügynökkel, és felmerült az is, hogy Volodimir Zelenszkij közvetlen környezetéből más szereplőkkel is tárgyalhatott, bár ennek részleteit nem erősítették meg.

A látogatás céljáról csak közvetett információk állnak rendelkezésre, mivel a Tisza Párt vezetője nem ismertette annak hátterét. Kijevi útja során az ukrán hősök emlékfalánál is megjelent, amelyről a közösségi médiában is megosztott tartalmakat.

Emellett a müncheni biztonságpolitikai konferencián is jelen volt, ahol Volodimir Zelenszkij szintén részt vett. Bár hivatalos találkozóról nem számoltak be, azt egyik fél sem cáfolta, hogy egy időben tartózkodtak ugyanazon a helyszínen. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban tárgyalt európai politikusokkal, és panelbeszélgetésen vett részt.

Borítókép: Ukrán katonák a front közelében  (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekMagyar Péter

Bayer Zsolt avatarja

Bond vagyok, Bence Bond. A valóságot rázva és keverve szeretem.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
