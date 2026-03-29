támadásdrónorosz-ukrán háborúOdessza

Dróntámadás Odesszában: szülészetet találtak el, meghalt öt ember

Oroszország ismét nagyszabású, éjszakai dróntámadást indított Ukrajna ellen, amely során összesen 273 drónt vetett be. Az ukrán légvédelem ezek közül 252-t megsemmisített, ugyanakkor 21 drón elérte a célját. A támadások következtében legalább öt ember életét vesztette, és legalább 16-an megsérültek.

Magyar Nemzet
2026. 03. 29. 8:33
Orosz–ukrán háború (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)
A legsúlyosabb helyzet Odesszában alakult ki, ahol körülbelül 60 drón támadta a várost egészen a kora hajnali órákig. A csapások lakóépületeket, infrastruktúrát és egy szülészeti kórházat is érintettek. A mentőcsapatok folyamatosan kutatnak a romok között; a hivatalos adatok szerint eddig két halálos áldozatot találtak, és legalább 14 ember megsérült, köztük egy gyermek. A támadás jelentős károkat okozott a városban, és komoly terhet rótt a helyi mentési és egészségügyi rendszerekre – írja az Origo.

Oroszország újabb nagyszabású támadást indított Ukrajna ellen (Fotó: AFP)

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a történteket „tiszta terrornak” nevezte, hangsúlyozva, hogy a lakosságot és a létfontosságú infrastruktúrát célzó csapások azt mutatják, Oroszország nem törekszik a háború befejezésére. 

Kiemelte, hogy a nemzetközi nyomás fenntartása kulcsfontosságú, és az emberek védelmét szolgáló összehangolt intézkedések erősítik Ukrajna védekezését és diplomáciai helyzeté – számolt be róla a The Kyiv Independent.

Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha szintén elítélte a támadást, különösen a szülészeti osztály elleni csapást, amelyet barbár tettnek nevezett. 

Észt kollégája, Margus Tsahkna „a tiszta embertelenség” példájaként beszélt az esetről, hangsúlyozva, hogy a támadások a legkiszolgáltatottabbakat – az anyákat és az újszülötteket – is érintették.

Ukrajna több más régiójában is történtek támadások. Krivij Rihben, az elnök szülővárosában két ember meghalt, ketten pedig megsérültek, emellett egy ipari létesítményt is találat ért, ami tüzek kialakulásához vezetett. Poltava megyeben lakóházakat és egy ipari létesítményt ért csapás, amely egy ember életét követelte.

A frontvonal menti térségekben az elmúlt 24 órában további két civil vesztette életét, és 17-en megsérültek. Zaporizzsja megyében rendkívül intenzív, összesen 760 csapás történt; ezek egy ember halálát és két sérülést okoztak, valamint jelentős károkat idéztek elő lakóépületekben, járművekben és az infrastruktúrában.

Donyeck megyében egy civil meghalt, hatan megsérültek. Herszon megyében a civil infrastruktúrát és lakóházakat ért támadások során hat ember sérült meg, és öt lakost evakuáltak a térségből.

Szumi megyében különösen elhúzódó volt a helyzet: a légiriadó 20 órán keresztül tartott, miközben több mint 90 támadást hajtottak végre. Itt két ember megsérült, és a hatóságok a nap folyamán 17 embert telepítettek ki biztonsági okokból.

Magyar Péter Ukrajnával egyeztet

Eközben a Tisza Párt vezetője rendszeres kapcsolatot tart fenn ukrán partnerekkel. Az elmúlt időszakban a párt elnöke több alkalommal is egyeztetett ukrán szereplőkkel. A 2024-es kijevi látogatása során ukrán hivatalos szervekkel, valamint Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó személyekkel is kapcsolatba került.

Az ellenzéki politikus idei részvétele a müncheni biztonsági konferencián szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak. Magyar Péter több bejegyzést is közzétett Münchenből, többek között azon a napon, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt és panelbeszélgetésen vett részt.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

Borítókép: Orosz–ukrán háború (Illusztráció, forrás: NurPhoto via AFP)

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
