Dróntámadás Odesszában: szülészetet találtak el, meghalt öt ember

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a történteket „tiszta terrornak” nevezte, hangsúlyozva, hogy a lakosságot és a létfontosságú infrastruktúrát célzó csapások azt mutatják, Oroszország nem törekszik a háború befejezésére.

Kiemelte, hogy a nemzetközi nyomás fenntartása kulcsfontosságú, és az emberek védelmét szolgáló összehangolt intézkedések erősítik Ukrajna védekezését és diplomáciai helyzeté – számolt be róla a The Kyiv Independent.

Az ukrán külügyminiszter, Andrij Szibiha szintén elítélte a támadást, különösen a szülészeti osztály elleni csapást, amelyet barbár tettnek nevezett.

Észt kollégája, Margus Tsahkna „a tiszta embertelenség” példájaként beszélt az esetről, hangsúlyozva, hogy a támadások a legkiszolgáltatottabbakat – az anyákat és az újszülötteket – is érintették.