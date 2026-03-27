orosz-ukrán háborúorosz támadásZelenszkijHarkivMagyar Péter

Brutális orosz támadás: lángoló otthonok, sebesült civilek Ukrajnában + videó

Újabb dróncsapások sújtották Ukrajna városait. Az orosz támadások következtében Harkivban és Dnyipróban civilek sebesültek meg, autók rongálódtak meg, lakások gyulladtak ki – sokan egyik pillanatról a másikra veszítették el mindenüket. A romok között dolgozó mentők nap mint nap emberéletekért küzdenek, egyre több család kénytelen szembesülni a háború közvetlen következményeivel.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 03. 27. 1:00
Sokan egyik pillanatról a másikra veszítették el mindenüket
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Tízre emelkedett az Ukrajna második legnagyobb városát, Harkivot ért orosz dróncsapás civil sebesültjeinek száma – közölte Oleh Szinyehubov, a megye kormányzója csütörtökön a Telegramon. A tisztségviselő hozzátette, hogy a Sahíd drónnal reggel végrehajtott orosz támadás következtében tűz keletkezett egy étterem pincéjében. 

Az orosz támadások következtében otthonok és autók rongálódtak meg, lakások gyulladtak ki
Az orosz támadások következtében otthonok és autók rongálódtak meg

A szomszédos lakóépületekben betörtek az ablakok, és több autó is megrongálódott. 

Az illetékes szolgálatok jelenleg a támadás következményeinek felszámolásán dolgoznak.

Orosz támadás érte Dnyipro városát is

Olekszandr Hanzsa, Dnyipropetrovszk megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy az eddigi információk szerint öt ember sérült meg, egy többlakásos épület második és harmadik emeletén kigyulladtak a lakások.

Borisz Filatov, Dnyipro polgármestere hozzátette, hogy az ellenség a város központját támadta, 

több lakóépület és egy gimnázium is megrongálódott.

Olekszandr Prokugyin, a déli Herszon megye kormányzója arról adott hírt, hogy az elmúlt 24 órában a régióban kilenc ember sebesült meg az orosz agresszió következtében.

Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka a Facebookon azt írta, hogy a délkeleti Zaporizzsja megyében, Huljajpole településénél az orosz erők továbbra is támadják az ukrán védelmi állásokat. 

Az ukrán védők erőfeszítéseket tesznek az ellenség semlegesítésére a térségben, naponta mintegy húsz harci összecsapás történik

– emelte ki Szirszkij. A tábornok közlése szerint találkozott a rohamosztagok és a légideszant-rohamosztagok parancsnokaival, valamint azokkal az egységekkel, amelyek meghatározott térségekben aktív védelmet folytatnak.

A megbeszéléseken meghallgatta a jelenlegi helyzetről és a problémás kérdésekről szóló jelentéseket. 

A parancsnokokkal arról is egyeztettek, hogyan lehetne javítani a helyzetet, és milyen további lépések lehetségesek.

„Nyomon követjük az ellenség további erőinek és eszközeinek átcsoportosítását, és semlegesítjük az ellenséget” – hangsúlyozta. A főparancsnok emellett helyszíni utasításokat adott az egységek további lőszer- és anyagi-technikai biztosítására.

Az orosz–ukrán háború negyedik évfordulója után egyre súlyosabb képet mutat a civil lakosság helyzete
Az orosz–ukrán háború negyedik évfordulója után egyre súlyosabb képet mutat a civil lakosság helyzete

Depresszió és szorongás mindenütt

Az orosz–ukrán háború negyedik évfordulója után egyre súlyosabb képet mutat a civil lakosság helyzete. Lapunk nemrég arról is beszámolt, hogy 

a legfrissebb adatok szerint 2025-ben jelentősen nőtt a civil áldozatok száma, 

miközben a nemzetközi finanszírozás történelmi mélypontra süllyedt. A konfliktus elhúzódása, az infrastruktúra pusztulása és a támogatások csökkenése együttesen súlyosbítja a humanitárius helyzetet, amely hosszú távon is meghatározhatja a térség stabilitását. Ukrajna az Európai Unió tagállamaitól kap forrásokat, de Magyarország és Szlovákia továbbra sem engedélyezi a kilencvenmilliárd eurós hitel folyósítását. 

Ukrajna és a magyar ellenzék most együtt próbál politikai nyomást gyakorolni a kormányra. 

Zelenszkij azt akarja, hogy a Tisza Párt nyerje a magyar parlamenti választást, legyen egy ukránpárti kormány és egy ukránbarát miniszterelnök Magyar Péter személyében. 

Magyar Péter évek óta egyeztet Ukrajnával

Az elmúlt időszakban a Tisza Párt elnöke több alkalommal is kapcsolatba lépett ukrán partnerekkel. A 2024-es kijevi látogatása során egyeztetéseket folytatott hivatalos ukrán szervekkel, valamint olyan szereplőkkel is, akik Volodimir Zelenszkij környezetéhez köthetők.

Az ellenzéki politikus idei jelenléte a müncheni biztonsági konferencia rendezvényen szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos kapcsolattartás zajlik. 

Magyar Péter több bejegyzést is megosztott Münchenből, köztük azon a napon, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt és panelbeszélgetésen vett részt. Magyar Péter Ukrajna melletti kiállásának egyik hangsúlyos, szimbolikus eseménye a 2024. július 11-én tett kijevi látogatása volt.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

Borítókép: Idős asszony nézi a leégett házát, illusztráció (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Ukrajna bajban: egyre kevesebb ország fizeti a fegyvereket

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekNémetország

Döbbenetes

Bayer Zsolt avatarja

Vajon fellázad-e a maradék német normalitás ezek ellen a kártékony, eltakarítandó gazemberek ellen?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu