Brutális orosz támadás: lángoló otthonok, sebesült civilek Ukrajnában + videó

– Tízre emelkedett az Ukrajna második legnagyobb városát, Harkivot ért orosz dróncsapás civil sebesültjeinek száma – közölte Oleh Szinyehubov, a megye kormányzója csütörtökön a Telegramon. A tisztségviselő hozzátette, hogy a Sahíd drónnal reggel végrehajtott orosz támadás következtében tűz keletkezett egy étterem pincéjében.
A szomszédos lakóépületekben betörtek az ablakok, és több autó is megrongálódott.
Az illetékes szolgálatok jelenleg a támadás következményeinek felszámolásán dolgoznak.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!