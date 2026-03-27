Brutális orosz támadás: lángoló otthonok, sebesült civilek Ukrajnában + videó

П'ятеро постраждалих унаслідок влучання ворожого безпілотника у житловий будинок у Дніпрі — прокурори фіксують наслідки — Дніпропетровська обласна прокуратура (@prok_dnipro) March 26, 2026

Borisz Filatov, Dnyipro polgármestere hozzátette, hogy az ellenség a város központját támadta,

több lakóépület és egy gimnázium is megrongálódott.

Зранку росія атакувала Дніпро «шахедами». Один з ударів прийшовся на житловий багатоквартирний будинок.



У пошкодженому будинку виникла пожежа — вогонь охопив квартири на другому та третьому поверхах. Попередньо відомо про щонайменше п’ятьох поранених.



росія продовжує… — Dmitro🇺🇦🇮🇱 (@dmitrij43058) March 26, 2026

Olekszandr Prokugyin, a déli Herszon megye kormányzója arról adott hírt, hogy az elmúlt 24 órában a régióban kilenc ember sebesült meg az orosz agresszió következtében.

Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka a Facebookon azt írta, hogy a délkeleti Zaporizzsja megyében, Huljajpole településénél az orosz erők továbbra is támadják az ukrán védelmi állásokat.

Az ukrán védők erőfeszítéseket tesznek az ellenség semlegesítésére a térségben, naponta mintegy húsz harci összecsapás történik

– emelte ki Szirszkij. A tábornok közlése szerint találkozott a rohamosztagok és a légideszant-rohamosztagok parancsnokaival, valamint azokkal az egységekkel, amelyek meghatározott térségekben aktív védelmet folytatnak.