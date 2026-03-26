A háború következtében 2025-ben több mint 2500 civil vesztette életét, és több mint 12 100-an megsérültek. Ez 31 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest, és 71 százalékkal haladja meg a 2023-as adatokat. Különösen aggasztó a rövid hatótávolságú drónok okozta veszteségek növekedése: ezek a támadások egy év alatt 120 százalékkal emelkedtek, 577 halálos áldozatot és több mint 3200 sérültet eredményezve, írja a Haon.
Orosz–ukrán háború: depresszió és szorongás mindenütt
Az orosz–ukrán háború negyedik évfordulója után egyre súlyosabb képet mutat a civil lakosság helyzete. A legfrissebb adatok szerint 2025-ben jelentősen nőtt a civil áldozatok száma, miközben a nemzetközi finanszírozás történelmi mélypontra süllyedt.
A háború nem kegyelmez
Tisztán hallasz. Itt vagyok. Minden rendben van. Jól vagyok. De ne gyere vissza ide, mert már nincs otthonunk
– mondta Tatjana a lányának, pillanatokkal azután, hogy kihúzták a romok alól, miután zaporizzsjai otthonát dróntámadás pusztította el, idézték.
A harcok nemcsak közvetlen emberáldozatokkal járnak, hanem az alapvető infrastruktúrát is súlyosan érintik. A háború során Ukrajna valamennyi erőműve megsérült valamilyen mértékben, ami széles körű áram-, fűtés- és vízellátási problémákhoz vezetett. A téli hónapokban, amikor a hőmérséklet tartósan fagypont alá süllyed, ez különösen súlyos következményekkel jár.
A frontvonalon élő civilek helyzete a legrosszabb
A frontvonalhoz közeli térségekben élők helyzete tovább romlik: a lakosság több mint 70 százaléka tartós pszichés terhelés alatt áll, miközben a gazdasági nehézségek is fokozódnak. A háztartások jelentős része nem képes fedezni alapvető szükségleteit, és sokan kénytelenek visszatérni veszélyes területekre, mert nem tudják megfizetni a biztonságosabb régiókban az életet.
Mindeközben a humanitárius támogatások mértéke jelentősen visszaesett.
Míg 2022-ben a szükséges források 88 százaléka rendelkezésre állt, addig 2025-re ez az arány 56 százalékra csökkent. Ez azt jelenti, hogy számos létfontosságú segélyprogram leállásra kényszerült, miközben az igények tovább növekednek.
A csökkenő finanszírozás azt jelenti, hogy az életmentő projekteket le kell állítani
– mondta Karl-Otto Zentel, a CARE Germany főtitkára.
A jelenlegi tendenciák alapján egyre nagyobb szakadék alakul ki a szükségletek és a rendelkezésre álló erőforrások között.
A konfliktus elhúzódása, az infrastruktúra pusztulása és a támogatások csökkenése együttesen súlyosbítja a humanitárius helyzetet, amely hosszú távon is meghatározhatja a térség stabilitását.
A nemzetközi humanitárius jog értelmében a civil lakosság és a polgári infrastruktúra védelme minden körülmények között kötelező. A jelenlegi folyamatok azonban azt mutatják, hogy a konfliktus következményei egyre inkább a civileket sújtják.
További Külföld híreink
A rendszeres kényszersorozások is borzolják a kedélyeket
A háborús körülmények nemcsak a frontvonalakon, hanem a hátország mindennapjaiban is egyre súlyosabb feszültségeket eredményeznek. Ezt látszik alátámasztani egy, a közösségi médiában terjedő friss videó is, amely a nyugat-ukrajnai Ternopil városában készült.
A felvételen az látható, hogy több egyenruhás férfi egy civil személlyel szemben lép fel egy fogorvosi rendelő előtt, fényes nappal, az utcán parkoló autók és járókelők jelenlétében. A jelenet során dulakodás alakul ki, miközben a civilt több irányból körbefogják.
A brutális kényszersorozásokról készült felvételek rendszeresen váltanak ki heves reakciókat és a mozgósítás körüli feszültségeket tükrözi, amelyek a háború elhúzódásával párhuzamosan egyre erősebben jelennek meg az ukrán társadalomban.
Magyar Péter már több éve egyeztet Ukrajnával
Az elmúlt időszakban a Tisza Párt elnöke több alkalommal is kapcsolatba lépett ukrán partnerekkel. A 2024-es kijevi látogatása során egyeztetéseket folytatott hivatalos ukrán szervekkel, valamint olyan szereplőkkel is, akik Volodimir Zelenszkij környezetéhez köthetők.
Az ellenzéki politikus idei jelenléte a müncheni biztonsági konferencia rendezvényen szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos kapcsolattartás zajlik. Magyar Péter több bejegyzést is megosztott Münchenből, köztük azon a napon, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt és panelbeszélgetésen vett részt.
Magyar Péter Ukrajna melletti kiállásának egyik hangsúlyos, szimbolikus eseménye a 2024. július 11-én tett kijevi látogatása volt.
További Külföld híreink
Borítókép: Zaporizzsjában két civil halálát okozta egy orosz dróntámadás (Fotó: NurPhoto/AFP/Dmytro Smolienko)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!