Orosz–ukrán háború: depresszió és szorongás mindenütt

A háború nem kegyelmez

Tisztán hallasz. Itt vagyok. Minden rendben van. Jól vagyok. De ne gyere vissza ide, mert már nincs otthonunk

– mondta Tatjana a lányának, pillanatokkal azután, hogy kihúzták a romok alól, miután zaporizzsjai otthonát dróntámadás pusztította el, idézték.

A harcok nemcsak közvetlen emberáldozatokkal járnak, hanem az alapvető infrastruktúrát is súlyosan érintik. A háború során Ukrajna valamennyi erőműve megsérült valamilyen mértékben, ami széles körű áram-, fűtés- és vízellátási problémákhoz vezetett. A téli hónapokban, amikor a hőmérséklet tartósan fagypont alá süllyed, ez különösen súlyos következményekkel jár.

A frontvonalon élő civilek helyzete a legrosszabb

A frontvonalhoz közeli térségekben élők helyzete tovább romlik: a lakosság több mint 70 százaléka tartós pszichés terhelés alatt áll, miközben a gazdasági nehézségek is fokozódnak. A háztartások jelentős része nem képes fedezni alapvető szükségleteit, és sokan kénytelenek visszatérni veszélyes területekre, mert nem tudják megfizetni a biztonságosabb régiókban az életet.

Mindeközben a humanitárius támogatások mértéke jelentősen visszaesett.

Míg 2022-ben a szükséges források 88 százaléka rendelkezésre állt, addig 2025-re ez az arány 56 százalékra csökkent. Ez azt jelenti, hogy számos létfontosságú segélyprogram leállásra kényszerült, miközben az igények tovább növekednek.

A csökkenő finanszírozás azt jelenti, hogy az életmentő projekteket le kell állítani

– mondta Karl-Otto Zentel, a CARE Germany főtitkára.

A jelenlegi tendenciák alapján egyre nagyobb szakadék alakul ki a szükségletek és a rendelkezésre álló erőforrások között.

A konfliktus elhúzódása, az infrastruktúra pusztulása és a támogatások csökkenése együttesen súlyosbítja a humanitárius helyzetet, amely hosszú távon is meghatározhatja a térség stabilitását.

A nemzetközi humanitárius jog értelmében a civil lakosság és a polgári infrastruktúra védelme minden körülmények között kötelező. A jelenlegi folyamatok azonban azt mutatják, hogy a konfliktus következményei egyre inkább a civileket sújtják.