Az Odesszában készült videó az ukrajnai kényszersorozás újabb szörnyű valóságát mutatja meg. A felvételen az látható, hogy több egyenruhás férfi egy autószervizből hurcol el kényszerrel egy férfit.
Egy egész csapat állt lesben Odesszában – megrázó videó a kényszersorozásról
Egy Telegramon lévő felvétel szerint több egyenruhás férfi egy autószervizből hurcol el egy civilt Odesszában. A jelenet fényes nappal, az utcán zajlik.
A férfit az épület bejáratánál fogják közre, majd az utcára vonszolják.
Az ukrán hatóságok korábban többször hangsúlyozták, hogy a mozgósítás törvényes keretek között zajlik, ugyanakkor rendszeresen kerülnek nyilvánosságra olyan felvételek, amelyek nem feltétlenül ezt mutatják.
A közösségi médiában nemrég olyan videó is megjelent, amelyen egy terhes nő próbálja megakadályozni, hogy elvigyék a férjét. A felvételek szerint az intézkedők ennek ellenére folytatják a férfi elhurcolását.
Egy másik videón pedig az látszik, ahogy a kényszersorozók soha nem látott kegyetlenséggel egy férfit vernek és próbálnak meg elhurcolni a frontra. Őt azonban nem tudták elvinni, egy másik férfi fegyverrel érkezve mentette meg.
Magyar Péter Ukrajnával egyeztet
Mindezek mellett érdemes megemlíteni, hogy Magyar Péter az utóbbi időben rendszeres kapcsolatban áll ukrán szereplőkkel.
Az elmúlt időszakban a Tisza Párt elnöke több alkalommal is egyeztetett ukrán szereplőkkel. A 2024-es kijevi látogatása során kapcsolatba került ukrán hivatalos szervekkel, valamint a Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó személyekkel is.
Az ellenzéki politikus idei részvétele a müncheni biztonsági konferencián szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak. Magyar Péter több bejegyzést is megosztott Münchenből, többek között azon a napon, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt és panelbeszélgetésen vett részt.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
