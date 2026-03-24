kényszersorozás Ukrajna orosz-ukrán háború Odessza

Egy egész csapat állt lesben Odesszában – megrázó videó a kényszersorozásról

Egy Telegramon lévő felvétel szerint több egyenruhás férfi egy autószervizből hurcol el egy civilt Odesszában. A jelenet fényes nappal, az utcán zajlik.

Magyar Nemzet
2026. 03. 24. 13:03
Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az Odesszában készült videó az ukrajnai kényszersorozás újabb szörnyű valóságát mutatja meg. A felvételen az látható, hogy több egyenruhás férfi egy autószervizből hurcol el kényszerrel egy férfit. 

Odesszából került elő egy újabb megdöbbentő felvétel a kényszersorozásról (Képernyőfotó: Telegram)

A férfit az épület bejáratánál fogják közre, majd az utcára vonszolják.

Az ukrán hatóságok korábban többször hangsúlyozták, hogy a mozgósítás törvényes keretek között zajlik, ugyanakkor rendszeresen kerülnek nyilvánosságra olyan felvételek, amelyek nem feltétlenül ezt mutatják.

A közösségi médiában nemrég olyan videó is megjelent, amelyen egy terhes nő próbálja megakadályozni, hogy elvigyék a férjét. A felvételek szerint az intézkedők ennek ellenére folytatják a férfi elhurcolását.

Egy másik videón pedig az látszik, ahogy a kényszersorozók soha nem látott kegyetlenséggel egy férfit vernek és próbálnak meg elhurcolni a frontra. Őt azonban nem tudták elvinni, egy másik férfi fegyverrel érkezve mentette meg. 

Magyar Péter Ukrajnával egyeztet

Mindezek mellett érdemes megemlíteni, hogy Magyar Péter az utóbbi időben rendszeres kapcsolatban áll ukrán szereplőkkel.

Az elmúlt időszakban a Tisza Párt elnöke több alkalommal is egyeztetett ukrán szereplőkkel. A 2024-es kijevi látogatása során kapcsolatba került ukrán hivatalos szervekkel, valamint a Volodimir Zelenszkij környezetéhez tartozó személyekkel is.

Az ellenzéki politikus idei részvétele a müncheni biztonsági konferencián szintén arra utal, hogy a háttérben folyamatos egyeztetések zajlanak. Magyar Péter több bejegyzést is megosztott Münchenből, többek között azon a napon, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal tárgyalt és panelbeszélgetésen vett részt.

1/8Magyar Péter a müncheni biztonsági konferencián Forrás: képernyőkép/444

Borítókép: Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

Zelenszkij nem áll le, még inkább sárba tiporják a kárpátaljai magyarok nyelvi jogait

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

