bohár dánielNagykanizsatisza pártVálasztás 2026aktivistaMagyar Péter

Magyar Péter szeretetországának aktivistája kirúgná a riporter fogát + videó

Magyar Péter szeretetországának lelkes építői is megjelentek Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának nagykanizsai állomásán. Bohár Dániel – A Riporter a helyszínen volt és a balhézó tiszás aktivistákat kérdezte. Érdekes válaszokat kapott, többek közt volt olyan is, aki a riporter fogát akarta kirúgni.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 25. 12:20
– A Tisza-vezér elküldte az aktivistáit Nagykanizsára, hogy balhézzanak Orbán Viktor országjárásán. Így akarják eltakarni a botrányaikat – írta Bohár Dániel a közösségi oldalán

Forrás: Képernyőkép

– Ügynökökkel szövetkeznek, külföldi titkosszolgálatokkal játszanak össze és elzáratják az olajat az ukránokkal – fűzte hozzá Bohár a nagykanizsai videójához. 

A felvételen a riporter egy tiszás aktivistától azt kérdezte, mennyi pénzt kapnak Magyar Pétertől azért, hogy balhézzanak, amire azt a választ kapta, hogy százmilliót kap. 

– Százmilliót? Ilyen jól fizet a Tisza Párt? – kérdezett vissza Bohár, akit az aktivista felvilágosított, hogy „az ukránok aranypénzéből” futja az összegre. 

Az a helyzet, hogy mi nem azt az alacsony színvonalat képviseljük, mint akikkel eddig interjút készítettél

 – mondta fel Bohárnak egy ifjú tiszás, aki arra, hogy mi a véleménye az ukrán olajblokádról nem nagyon tudott mit mondani, végül annyit nyögött ki, hogy szerinte inkább ez legyen, minthogy „orosz gázon éljünk”. Bohár Dánielnek kellett felvilágosítania arról, hogy az olaj és a gáz nem ugyanaz.

Bohár a Tisza Párt jelölt jelöltjét is megkérdezte volna, ám ő inkább villámsebesen elrollerezett. 

A videón Bohár Dániel az egyik aktivistától azt kérdezi: miért mondta, hogy kirúgná a riporter fogát. Az aktivista azonban érdemben nem válaszol a kérdésre, csak azt hajtogatja, hogy zaklatás.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)


