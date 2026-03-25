Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Itt nem lesz ukrán bábkormány!

Határozott hangvételű bejegyzésben üzent a honvédelmi miniszter. Szalay-Bobroniczky Kristóf hangsúlyozta: Magyarország szuverenitása a tét. Úgy fogalmazott: egy ukránbarát kormány háborúba sodorná az országot, és idegen érdekek mentén kormányozna.

Magyar Nemzet
Forrás: Facebook2026. 03. 25. 11:04
„Itt nem lesz ukrán bábkormány!” – írta a közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf. 

BUDAPEST, HUNGARY  MARCH 4: A government 'National Petition' campaign billboard depicting European Commission President Ursula von der Leyen, Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, and EPP leader Manfred Weber is displayed at a tram stop in Budapest on March 4, 2026. (Photo by Artur Widak/NurPhoto) (Photo by Artur Widak / NurPhoto via AFP)
A nemzeti petícióval nemet mondhatunk az ukrán befolyásra. Fotó: NurPhoto via AFP/Artur Widak

A honvédelmi miniszter rámutatott: egy esetleges ukránbarát kormány súlyos következményekkel járna Magyarország számára. „Nem kérdés: egy ukránbarát kormány belesodródna a háborúba, odaadná a magyarok pénzét Ukrajnának, és »nagylelkűen« felajánlaná a magyar haditechnikát” – fogalmazott. 

A tárcavezető azt írta, hogy az ukránok minden nap megszállással, kivégzéssel fenyegetnek és közben olajblokáddal zsarolnak. Hozzátette: 

„Sőt már a titkosszolgálatok is beavatkoznak a választási kampányba, beépülnek a Tisza Pártba, és mindent megtesznek, hogy ukránbarát kormány kerüljön az ország élére.”

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a bejegyzését egyértelmű üzenettel zárta:

 „Ezt nem engedhetjük! Meg fogjuk védeni Magyarország jövőjét és mindent, ami a magyaroké! Fel, győzelemre!”

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu