Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Itt nem lesz ukrán bábkormány!

„Itt nem lesz ukrán bábkormány!” – írta a közösségi oldalán Szalay-Bobrovniczky Kristóf.

A nemzeti petícióval nemet mondhatunk az ukrán befolyásra. Fotó: NurPhoto via AFP/Artur Widak

A honvédelmi miniszter rámutatott: egy esetleges ukránbarát kormány súlyos következményekkel járna Magyarország számára. „Nem kérdés: egy ukránbarát kormány belesodródna a háborúba, odaadná a magyarok pénzét Ukrajnának, és »nagylelkűen« felajánlaná a magyar haditechnikát” – fogalmazott.

A tárcavezető azt írta, hogy az ukránok minden nap megszállással, kivégzéssel fenyegetnek és közben olajblokáddal zsarolnak. Hozzátette:

„Sőt már a titkosszolgálatok is beavatkoznak a választási kampányba, beépülnek a Tisza Pártba, és mindent megtesznek, hogy ukránbarát kormány kerüljön az ország élére.”

Szalay-Bobrovniczky Kristóf a bejegyzését egyértelmű üzenettel zárta:

„Ezt nem engedhetjük! Meg fogjuk védeni Magyarország jövőjét és mindent, ami a magyaroké! Fel, győzelemre!”