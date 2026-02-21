energetikai infrastruktúraUkrajnatámadásorosz-ukrán háborúinfrastruktúra

Kijev szerint nincs kegyelem: folytatódik az infrastruktúra elleni háború + videó

Oroszország a melegebb idő beköszöntével sem hagy fel az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásokkal – figyelmeztetett az ukrán miniszterelnök. Az éjszaka folyamán több régiót is orosz csapások értek, civilek sérültek meg, lakóépületek és közintézmények rongálódtak meg. Kijevben már most megkezdték a létfontosságú rendszerek megerősítését a következő télre készülve.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 02. 21. 18:31
Oroszország a melegebb idő beköszöntével sem hagy fel az ukrán energetikai infrastruktúra elleni támadásokkal Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Nincsenek illúzióink, Oroszország a melegebb idő beköszöntével is folytatni fogja az ukrajnai energetikai infrastruktúra elleni támadásokat – jelentette ki Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök szombaton a Telegramon. A kormányfő bejelentette, hogy ezért már most minden régió szintjén világos, ellenálló képességet növelő terveket készítenek, hogy biztosítsák a létfontosságú rendszerek zavartalan működését és a megyék felkészültségét a következő télre. Kijev szerint nincs kegyelem.

Kijev szerint nincs kegyelem: folytatódik az infrastruktúra elleni háború
Kijev szerint nincs kegyelem: folytatódik az infrastruktúra elleni háború 
Fotó: AFP

Lakóházak dőltek romba, civilek sérültek meg az éjszakai csapásokban

Az orosz hadsereg szombatra virradó éjjel nagyszabású dróntámadást hajtott végre Odessza ellen, amelynek következtében a városban tüzek keletkeztek, jelentős pusztítás történt, és az eddigi információk szerint két ember – egy 70 és egy 48 éves férfi – sérült meg – közölte Inna Verba, a megyei ügyészség szóvivője az UNIAN ukrán hírügynökséggel. A támadás következtében két lakóház teljesen megsemmisült, egy földszintes épületben lévő lakás elpusztult, és egy líceum is jelentős károkat szenvedett.

Az Állami Katasztrófavédelmi Szolgálat regionális osztálya arról tájékoztatott, hogy a mentők több helyszínen egyszerre dolgoztak. Sokkoló felvételeket osztottak meg.

Az ukrán országos rendőrség a Facebookon azt írta, hogy hajnalban az orosz erők légicsapást mértek az északkelet-ukrajnai Szumi városára, a támadásban egy felnőtt és két gyerek sebesült meg. 

A Szumi megyei kormányzói hivatal közölte, hogy az elmúlt 24 órában ellenséges támadások következtében öt ember sérült meg.

A déli Herszon városi katonai közigazgatás a Telegramon arról adott hírt, hogy reggel a megyeszékhelyen az orosz katonák drónnal támadtak meg egy menetrend szerinti kisbuszt, eddig három sérültről tudnak. Oleh Szinyehubov, a keleti Harkiv megye kormányzója közölte, hogy az elmúlt nap során ellenséges támadások érték a megyeszékhelyet és további tíz települést a régióban, öt civil szenvedett sérüléseket.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország éjjel egy Iszkander–M ballisztikus rakétával és 120 drónnal támadta Ukrajnát, a légvédelem 106 drónt semmisített meg, a rakéta és 13 csapásmérő pilóta nélküli repülőeszköz azonban becsapódott. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök rendeletben helyezte szankció alá az orosz „árnyékflotta” hajóinak 225 kapitányát – számolt be az államfő sajtószolgálata.

Zelenszkij nem törődik az ukrán nép szenvedésével

Ukrajnában továbbra is súlyos támadások érik az energetikai infrastruktúrát: az orosz drón- és rakétacsapások miatt rendszeresek az áramkimaradások, így sokaknál nincs fűtés. Zelenszkij nem hajlik a kompromisszumos békemegállapodásra, a brüsszeli háborús logika mentén pedig az uniós vezetés sorra új katonai és pénzügyi vállalásokat tesz Ukrajnának.

Borítókép: Helyi lakosok nézik a megrongálódott autókat az orosz támadás helyszínén Odesszában (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekszínház

Na végre, egy önfeledt este!

Bayer Zsolt avatarja

Színházba mentünk. A Tháliába. Megnéztük a Miniszter félrelép című darabot.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu