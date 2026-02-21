Még három év háború jöhet – Zelenszkij belső köre már erre készül

Marta Havriszko ukrán történész az X közösségi oldalon arról írt, hogy a The Wall Street Journal tudósítója, Bojan Pancevski szerint Volodimir Zelenszkij a belső körének azt mondta: háromévnyi harcra kell berendezkedni. A lapnak megszólaló európai tisztségviselők is hasonlóan nyilatkoztak. Úgy vélik, a háború jó eséllyel még legalább három évig elhúzódhat – számolt be róla az Origo.

Zelenszkij szerint még három évig elhúzódhat a háború (Fotó: AFP)

Havriszko kemény szavakkal illette az ukrán államfőt. Azt mondta, szerinte komoly kétségek merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy az ukrán társadalom hosszú távon hajlandó-e eltűrni „ezt a Napóleont”.