Még három év háború jöhet – Zelenszkij belső köre már erre készül

Még három év háború jöhet – Zelenszkij belső köre már erre készül

Az orosz–ukrán háború akár még három évig is elhúzódhat – erről beszélt az ukrán elnök a The Wall Street Journal értesülése szerint. Egy ukrán történész szerint ugyanakkor kérdéses, hogy a társadalom ilyen hosszan kitart-e Zelenszkij mellett. Közben amerikai közvetítéssel zajlanak a tárgyalások, de továbbra sincs áttörés. Moszkvában és Kijevben is attól tartanak, hogy Donald Trump türelme hamarosan elfogyhat.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 10:42
Még három év háború jöhet – Zelenszkij belső köre már erre készül Forrás: AFP
Marta Havriszko ukrán történész az X közösségi oldalon arról írt, hogy a The Wall Street Journal tudósítója, Bojan Pancevski szerint Volodimir Zelenszkij a belső körének azt mondta: háromévnyi harcra kell berendezkedni. A lapnak megszólaló európai tisztségviselők is hasonlóan nyilatkoztak. Úgy vélik, a háború jó eséllyel még legalább három évig elhúzódhat – számolt be róla az Origo.

Zelenszkij szerint még három évig elhúzódhat a háború
Zelenszkij szerint még három évig elhúzódhat a háború (Fotó: AFP)

Havriszko kemény szavakkal illette az ukrán államfőt. Azt mondta, szerinte komoly kétségek merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy az ukrán társadalom hosszú távon hajlandó-e eltűrni „ezt a Napóleont”.

A The Wall Street Journal arról írt, hogy a háború lezárásáról zajló egyeztetéseken Kijev és Moszkva egyaránt arra törekszik: ne keltsék azt a benyomást, hogy ők hátráltatják a békét, és ezzel magukra haragítsák Donald Trumpot. Mindkét oldal részt vesz az amerikai közvetítéssel zajló tárgyalásokon. Az amerikai különmegbízott, Steve Witkoff jelentős előrelépésről beszélt, konkrétumokat azonban nem közölt. Több elemző szerint ugyanakkor a békefolyamat megtorpant, és érdemi áttörés továbbra sem látható. Ivo Daalder, az Obama-kormány egykori NATO-nagykövete úgy értékelt: ezek az egyeztetések nem visznek közelebb a háború lezárásához. 

Szerinte inkább arról szól a folyamat, hogy egyik fél se legyen az, akire rá lehet fogni: miatta hiúsult meg a megállapodás, és így ne lehessen Donald Trumpot felelőssé tenni a kudarcért.

Anna Kelly, a Fehér Ház szóvivője viszont azt emelte ki, hogy Donald Trump egy asztalhoz ültette a háború két oldalát, és több háromoldalú egyeztetést is sikerült megszervezni. Tájékoztatása szerint mindkét fél vállalta, hogy beszámol saját vezetésének, és folytatja a tárgyalásokat a megállapodás érdekében. Trump korábban a Világgazdasági Fórumon arról beszélt, hogy az egyezség karnyújtásnyira van. Úgy fogalmazott: ha a felek nem élnek ezzel a lehetőséggel, az ostobaság lenne. 

Moszkvában és Kijevben egyaránt attól tartanak, hogy az amerikai elnök türelme idővel elfogyhat.

Moszkvában és Kijevben egyaránt attól tartanak, hogy az amerikai elnök türelme idővel elfogyhat.
Moszkvában és Kijevben egyaránt attól tartanak, hogy az amerikai elnök türelme idővel elfogyhat (Fotó: AFP)

Washington korábban visszafogta a Kijevnek juttatott támogatásokat. Az ukrán hadsereg ugyanakkor továbbra is számíthat amerikai hírszerzési adatokra. Az Egyesült Államok ráadásul fegyvereket is értékesít európai országoknak, amelyek ezeket később Ukrajnának adják tovább. Volodimir Zelenszkij nyilvánosan is kétségbe vonta Moszkva valóban szándékait. Az X-en azt írta: 

Nincs szükségem történelmi sz…rságokra, hogy véget vessenek ennek a háborúnak. Ez csak egy halogatási taktika

– idézte Zelenszkijt a Kyiv Post.

A cikkben arról is beszámoltak, hogy magas rangú európai tisztviselők szerint a háború nagy valószínűséggel még három évig folytatódhat.

A Fehér Ház több alkalommal is arra szólította fel Moszkvát és Kijevet, hogy mielőbb jussanak egyezségre. Washingtonban abban reménykednek, hogy a megállapodás még a novemberi félidős választások előtt megszülethet

Amerikai források szerint ugyanakkor Donald Trump nem készül további nyomást gyakorolni sem Vlagyimir Putyinra, sem Volodimir Zelenszkijre a megállapodás kikényszerítése érdekében – ennek okairól IDE KATTINTVA, az Origo cikkében olvashat.

Ukrajnában továbbra is súlyos támadások érik az energetikai infrastruktúrát: az orosz drón- és rakétacsapások miatt rendszeresek az áramkimaradások, így sokaknál nincs fűtés. Zelenszkij nem hajlik a kompromisszumos békemegállapodásra, a brüsszeli háborús logika mentén pedig az uniós vezetés sorra új katonai és pénzügyi vállalásokat tesz Ukrajnának.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

