Volodimir Zelenszkij kijelentette, hogy kész leülni tárgyalni az orosz vezetővel, Vlagyimir Putyinnal – de kizárólag a háború befejezése érdekében, nem pedig évszázadok történelmének újratárgyalására. Harsány és tiszteletlen kijelentéseket tett az ukrán elnök – számolt be cikkében a Kyiv Post.
Zelenszkij őrjöng, elgurult az ukrán elnök gyógyszere
Zelenszkij interjút adott Piers Morgan brit újrágírónak amelyben nyomdafestéket nem tűrő módon tett kijelentést a béketárgyalások vonatkozásában. Az ukrán elnök ismét tárgyalókészségét hangoztatta Vlagyimir Putyin felé, ám kijelentette nem érdekli milyen történelmi vonatkozása van a háborúnak, ahogy az sem, hogy miért támadta meg Oroszország Ukrajnát, majd indulatosan kijelentette: „nincs szüksége erre a történelmi sz.rságra.”
Bár nyitva hagyta az ajtót a diplomácia előtt, világossá tette, hogy a békéhez vezető útnak biztonsági garanciákat, védelmi biztosítékokat és Ukrajna közvetlen részvételét kell tartalmaznia a jövőjét érintő döntésekben.
Zelenszkij kijelentette, hogy egy esetleges Putyinnal folytatott tárgyaláson nem pazarolna időt történelmi narratívákra vagy arra a vitára, hogy miért támadta meg Oroszország Ukrajnát.
Megismételte, hogy nem bízik Putyinban:
Nem tudok megbízni abban az emberben, aki ilyen sok embert ölt meg Ukrajnában, és aki teljes körű inváziót indított a nemzetem ellen.
Majd hozzátette:
De most látom, hogy csak vezetői szinten tudjuk igazán megpróbálni befejezni ezt a háborút. Három vezető szintjén valóban megpróbálhatjuk megoldani a területi kérdéseket, amelyek nagyon érzékenyek, fájdalmasak és nehezek
– tette hozzá.
Zelenszkij szerint egy esetleges találkozón elkerülné a hosszas történelmi érveléseket, amelyeket Putyin gyakran felhoz. „Nincsenek személyes dolgaim vele szemben. Nincsenek érzelmek. Csak az, hogyan lehet valóban megpróbálni befejezni ezt a háborút… Nem vagyok biztos abban, hogy meghallgatná az érveimet. És nincs is rá szükségem, mert nem én vagyok az agresszor” – mondta az elnök.
Ezért az sem érdekel, miért kezdte ezt a háborút… Nem kell időt pazarolnom történelmi kérdésekre, arra, hogy miért kezdte – mindez, szerintem, ostobaság, amit az amerikaiak előtt hoz fel I.Péterről és így tovább… Nincs szükségem erre az egész történelmi sz.rságra
– tette hozzá.
Zelenszkij szerint kizárólag konkrét megoldásokra összpontosítana a háború lezárása érdekében, és nem hagyná, hogy más kérdések eltérítsék.
Genfben zajlottak legutóbb a béketárgyalások
Ahogy arról korábbi cikkünkben is beszámoltunk, véget értek a genfi tárgyalások Moszkva, Kijev és Washington között, ám áttörés egyelőre nem született az Ukrajnában csaknem négy éve tartó háború ügyében. Az orosz és az ukrán fél egyaránt nehéz, ugyanakkor intenzív egyeztetésekről számolt be, miközben a Donbasz sorsa továbbra is a legélesebb vitapont maradt.
Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
