Wall Street Journal: Zelenszkij még három évig háborúzna

„Nekünk ebben a helyzetben Magyarország békéje és biztonsága a legfontosabb. Az európai vezetők eldöntötték, hogy háborúba mennek Ukrajna oldalán, ezért nekünk mindent meg kell tennünk, hogy a háborúpárti európai vezetők ne tudjanak minket belerántani a konfliktusba, ne velünk fizettessék meg a háború költségeit, ne mi finanszírozzuk Ukrajna működését, és ne fizessenek a magyarok magasabb energiaárakat a háború miatt” – hangsúlyozta.