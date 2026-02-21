Wall Street Journal: Zelenszkij még három évig háborúzna

„Újabb három év. Ennyivel nyújtaná el Zelenszkij a háborút. Újabb százezrek halála, értelmetlen szenvedés, felmérhetetlen károk és újabb három év, amely beláthatatlan veszélyeket hordoz Európa békéjére nézve” – írta bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.
A Wall Street Journal újságírója szivárogtatta ki annak a belső megbeszélésnek a tartalmát, melyen az ukrán elnök a legközelebbi kollégáit tájékoztatta a háború elhúzódásáról. Zelenszkij nem akar tárgyalni, és felszólította az ukrán vezetést, hogy ki kell dolgozni egy tervet arra, hogy Ukrajna még legalább három évig folytatni tudja a háborút
– tette hozzá.
