Orbán Viktor: Mindenhol összegyűjtöttük az ajánlásokat + videó

UkrajnaOrbán BalázsZelenszkij

Wall Street Journal: Zelenszkij még három évig háborúzna

„Újabb három év. Ennyivel nyújtaná el Zelenszkij a háborút” – írta közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója. A politikus egy sajtóértesülésre hivatkozva kiemelte, hogy az ukrán elnök nem a tárgyalásos rendezésben érdekelt, hanem a konfliktus elhúzásában, ami újabb százezrek halálát, további gazdasági károkat és Európa biztonságára leselkedő veszélyeket jelentene. Orbán Balázs hangsúlyozta: Magyarország számára a béke és a biztonság az első, ezért a kormánynak meg kell akadályoznia, hogy az országot belerángassák a háborúba vagy annak költségeit a magyar emberekkel fizettessék meg.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 10:26
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
„Újabb három év. Ennyivel nyújtaná el Zelenszkij a háborút. Újabb százezrek halála, értelmetlen szenvedés, felmérhetetlen károk és újabb három év, amely beláthatatlan veszélyeket hordoz Európa békéjére nézve” – írta bejegyzésében Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Zelenszkij még három évig folytatná a háborút – erről írt közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója
Zelenszkij még három évig folytatná a háborút – erről írt közösségi oldalán Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója (Fotó: MTI)

A Wall Street Journal újságírója szivárogtatta ki annak a belső megbeszélésnek a tartalmát, melyen az ukrán elnök a legközelebbi kollégáit tájékoztatta a háború elhúzódásáról. Zelenszkij nem akar tárgyalni, és felszólította az ukrán vezetést, hogy ki kell dolgozni egy tervet arra, hogy Ukrajna még legalább három évig folytatni tudja a háborút

 – tette hozzá.

„Nekünk ebben a helyzetben Magyarország békéje és biztonsága a legfontosabb. Az európai vezetők eldöntötték, hogy háborúba mennek Ukrajna oldalán, ezért nekünk mindent meg kell tennünk, hogy a háborúpárti európai vezetők ne tudjanak minket belerántani a konfliktusba, ne velünk fizettessék meg a háború költségeit, ne mi finanszírozzuk Ukrajna működését, és ne fizessenek a magyarok magasabb energiaárakat a háború miatt” – hangsúlyozta.

Ehhez egyetlen út vezet: ha Magyarországon egységes háborúellenes társadalmi kiállást tudunk felmutatni, és áprilisban olyan kormányt választunk, amely megkérdőjelezhetetlenül a béke és a magyar érdek oldalán áll, szembe tud szállni az európai háborús tervekkel, és nemet tud mondani Brüsszelnek. A Fidesz a biztos választás!

 – zárta.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

Fűrész Tünde
idezojelekeurópai unió

Európai kitekintésben is élen jár a magyar családpolitika

Fűrész Tünde avatarja

Vannak olyan demográfiai mutatók, amelyekben nálunk javulás tapasztalható az EU-s trendekkel ellentétben.

