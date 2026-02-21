Mint írták, a köztársasági elnök részt vett a szentatya 2025. májusi beiktatásán, ez lesz azonban az első négyszemközti találkozójuk.
Sulyok Tamás a pápával találkozik
Sulyok Tamást magánkihallgatáson fogadja XIV. Leó pápa a Vatikánban szombaton. Az államfőt házastársa, Nagy Zsuzsanna is elkíséri – közölte a Sándor-palota az MTI-vel.
Az államfő a nap folyamán megbeszéléseket folytat Pietro Parolin bíborossal, a Szentszék államtitkárával is – tudatta a Sándor-palota.
Ahogy azt korábban megírtuk, Sulyok Tamás köztársasági elnök részt vett a XXV. Téli olimpiai játékok megnyitóünnepségén Milánóban.
Az államfő – házastársa, Nagy Zsuzsanna kíséretében – az olimpiai mozgalom meghívására a megnyitóünnepség mellett magyar érdekeltségű sporteseményeket tekintett meg, ellátogatott a milánói olimpiai faluba, valamint találkozott a magyar csapat versenyzőivel és stábtagjaival.
A milánói–cortinai játékokon 15 magyar sportoló képviselte hazánkat.
A magyar csapat olimpia előtti ünnepélyes fogadalomtételére január 24-én a köztársasági elnök jelenlétében, a Sándor-palotában került sor.
