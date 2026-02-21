szentatyaSulyok Tamásszentszékköztársasági elnök

Sulyok Tamás a pápával találkozik

Sulyok Tamást magánkihallgatáson fogadja XIV. Leó pápa a Vatikánban szombaton. Az államfőt házastársa, Nagy Zsuzsanna is elkíséri – közölte a Sándor-palota az MTI-vel.

Magyar Nemzet
2026. 02. 21. 8:45
XIV. Leó pápa humanitárius segítséggel enyhíti az ukrán lakosság szenvedéseit
XIV. Leó pápa Forrás: AFP
Mint írták, a köztársasági elnök részt vett a szentatya 2025. májusi beiktatásán, ez lesz azonban az első négyszemközti találkozójuk.

Sulyok Tamás jogi kerekasztal-beszélgetésen a majkpusztai Esterházy-kastélyban
Sulyok Tamás jogi kerekasztal-beszélgetésen a majkpusztai Esterházy-kastélyban (Fotó: MTI)

Az államfő a nap folyamán megbeszéléseket folytat Pietro Parolin bíborossal, a Szentszék államtitkárával is – tudatta a Sándor-palota.

Ahogy azt korábban megírtuk, Sulyok Tamás köztársasági elnök részt vett a XXV. Téli olimpiai játékok megnyitóünnepségén Milánóban.

Az államfő – házastársa, Nagy Zsuzsanna kíséretében – az olimpiai mozgalom meghívására a megnyitóünnepség mellett magyar érdekeltségű sporteseményeket tekintett meg, ellátogatott a milánói olimpiai faluba, valamint találkozott a magyar csapat versenyzőivel és stábtagjaival.

A milánói–cortinai játékokon 15 magyar sportoló képviselte hazánkat.

A magyar csapat olimpia előtti ünnepélyes fogadalomtételére január 24-én a köztársasági elnök jelenlétében, a Sándor-palotában került sor.

Borítókép: XIV. Leó pápa  (Fotó: AFP)

