Sulyok Tamás a pápával találkozik

Ahogy azt korábban megírtuk, Sulyok Tamás köztársasági elnök részt vett a XXV. Téli olimpiai játékok megnyitóünnepségén Milánóban.

Az államfő – házastársa, Nagy Zsuzsanna kíséretében – az olimpiai mozgalom meghívására a megnyitóünnepség mellett magyar érdekeltségű sporteseményeket tekintett meg, ellátogatott a milánói olimpiai faluba, valamint találkozott a magyar csapat versenyzőivel és stábtagjaival.

A milánói–cortinai játékokon 15 magyar sportoló képviselte hazánkat.

A magyar csapat olimpia előtti ünnepélyes fogadalomtételére január 24-én a köztársasági elnök jelenlétében, a Sándor-palotában került sor.

