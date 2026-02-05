Sulyok Tamás részt vesz a XXV. Téli Olimpiai Játékok megnyitóünnepségén

Sulyok Tamás köztársasági elnök részt vesz a XXV. Téli Olimpiai Játékok megnyitóünnepségén Milánóban.

Sulyok Tamás magyar érdekeltségű sporteseményeket is megtekint, ellátogat a milánói olimpiai faluba, valamint találkozik a magyar csapat versenyzőivel és stábtagjaival

Az államfő – házastársa, Nagy Zsuzsanna kíséretében – az olimpiai mozgalom meghívására a megnyitóünnepség mellett magyar érdekeltségű sporteseményeket tekint meg, ellátogat a milánói olimpiai faluba, valamint találkozik a magyar csapat versenyzőivel és stábtagjaival.

A milánói–cortinai játékokon 15 magyar sportoló képviseli hazánkat.

A magyar csapat olimpia előtti ünnepélyes fogadalomtételére január 24-én a köztársasági elnök jelenlétében, a Sándor-palotában került sor.

Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök (Fotó: MTI)