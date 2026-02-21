Az X-en közzétett pénteki bejelentés szerint a parancsnokság olyan hírszerzési adatok birtokába jutott, amelyek szerint a szóban forgó hajó kábítószert szállított.
Ismét lecsapott az amerikai hadsereg a drogcsempészekre
Újabb feltételezett drogcsempész hajóra mért csapást az Egyesült Államok hadserege a Csendes-óceán keleti régiójában, a műveletben hárman meghaltak – tájékoztatott az amerikai haderő déli parancsnoksága (SOUTHCOM).
Tavaly szeptember óta az amerikai erők többször is célba vették a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon közlekedő, a gyanú szerint kábítószert csempésző hajókat, december végén pedig csapást mértek Venezuela egyik kikötőjére is, amelyen át Washington szerint kábítószert szállítottak.
A fél év óta tartó támadásokban – amelyeket többször értek nemzetközi bírálatok, a többi között az ENSZ részéről is – hivatalos adatok szerint már több mint 130-an vesztették életüket.
Magyar Péter a németek embere + videó
A Mindig péntek legújabb felvétele.
Sulyok Tamás a pápával találkozik
Az államfő a nap folyamán megbeszéléseket folytat Pietro Parolin bíborossal, a Szentszék államtitkárával is.
Zelenszkij: Ukrajna nem áll vesztésre
Az ukrán elnök visszautasította azt az állítást, hogy országa vesztésre állna.
Trump globális vámrendelete sokakat meglephet
Vizsgálatok indulnak egyes országok és vállalatok lehetséges tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatáról.
