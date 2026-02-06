Trump megbízottja a békéért dolgozik

Miközben még jelentős munka van hátra, az ilyen lépések azt mutatják, hogy a folyamatos diplomáciai erőfeszítések kézzelfogható eredményeket hoznak, és előreviszik az ukrajnai háború lezárását célzó törekvéseket

– írta az amerikai különmegbízott, egyben jelezte, hogy az egyeztetések folytatódnak, és a következő hetekben további előrelépésekre számít.

Today, delegations from the United States, Ukraine, and Russia agreed to exchange 314 prisoners—the first such exchange in five months.



This outcome was achieved from peace talks that have been detailed and productive. While significant work remains, steps like this demonstrate… — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) February 5, 2026

Amerikai–orosz megállapodást jelentettek be Moszkva és Washington között is.

Az Egyesült Államok és az Oroszországi Föderáció Abu-Dzabiban megállapodott abban, hogy újraindítja a magas szintű katonai párbeszédet

– közölte az amerikai hadsereg európai parancsnoksága, hozzátéve, hogy „a felek továbbra is a tartós béke elérésére törekszenek”.

🇷🇺 🇺🇸 🇺🇦 Russia and the United States have agreed to resume high-level military contacts at two-day Ukraine talks in Abu Dhabi on Thursday, in a major step of rapprochement between the world's top nuclear powers ➡️ https://t.co/3iElwamyV9 pic.twitter.com/r3VxzJ740u — AFP News Agency (@AFP) February 5, 2026

A hadseregek közötti párbeszéd fenntartása fontos tényező a globális stabilitás és béke szempontjából, amelyet csak erővel lehet elérni, és eszközt biztosít a fokozott átláthatósághoz és a deeszkalációhoz

– írták.

Európa háborúra készül Oroszországgal

Lapunk többször is írt arról, hogy a NATO és az európai politikai elit egyértelműen a háború folytatása mellett kötelezte el magát. Mark Rutte, a védelmi szövetség főtitkára a minap Kijevben további, felgyorsított rakétaszállításokat és több évre szóló támogatást ígért Ukrajnának, miközben az Európai Néppárt zágrábi találkozóján a vezetők megerősítették „rendíthetetlen” elkötelezettségüket Kijev mellett, sőt felvetették az uniós vétójog gyengítését is.

Közben Moszkva figyelmeztetett: az Ukrajnába érkező nyugati katonákat legitim célpontnak tekinti.

Európa valójában háborúra készül Oroszországgal

– állítja Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter, aki szerint a diplomáciai nyelv mögött egyre nyíltabb katonai felkészülés zajlik.

Minden józanul gondolkodó ember Európában Oroszország feltartóztatására készül. Ha emberi nyelven, nem diplomatikusan fogalmazunk: háborúra készülnek Oroszországgal szemben

– mondta Dmitro Kuleba.