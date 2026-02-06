Az abu-dzabi háromoldalú béketárgyalások második fordulójában az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország delegációi megállapodtak 314 hadifogoly kicseréléséről – közölte csütörtökön Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja.
Brüsszel a háborút, Trump a békét választja
Miközben az uniós vezetés megszakította a kapcsolatot Moszkvával, és a diplomácia helyett a fegyverekben bízik, Donald Trump tárgyalóasztalhoz ültette a feleket, melynek egyre inkább kézzelfogható következményei vannak. Brüsszel és Nyugat-Európa fokozódó háborús retorikája háborúba sodorná a kontinens országait.
Trump megbízottja a békéért dolgozik
Miközben még jelentős munka van hátra, az ilyen lépések azt mutatják, hogy a folyamatos diplomáciai erőfeszítések kézzelfogható eredményeket hoznak, és előreviszik az ukrajnai háború lezárását célzó törekvéseket
– írta az amerikai különmegbízott, egyben jelezte, hogy az egyeztetések folytatódnak, és a következő hetekben további előrelépésekre számít.
Amerikai–orosz megállapodást jelentettek be Moszkva és Washington között is.
Az Egyesült Államok és az Oroszországi Föderáció Abu-Dzabiban megállapodott abban, hogy újraindítja a magas szintű katonai párbeszédet
– közölte az amerikai hadsereg európai parancsnoksága, hozzátéve, hogy „a felek továbbra is a tartós béke elérésére törekszenek”.
A hadseregek közötti párbeszéd fenntartása fontos tényező a globális stabilitás és béke szempontjából, amelyet csak erővel lehet elérni, és eszközt biztosít a fokozott átláthatósághoz és a deeszkalációhoz
– írták.
Európa háborúra készül Oroszországgal
Lapunk többször is írt arról, hogy a NATO és az európai politikai elit egyértelműen a háború folytatása mellett kötelezte el magát. Mark Rutte, a védelmi szövetség főtitkára a minap Kijevben további, felgyorsított rakétaszállításokat és több évre szóló támogatást ígért Ukrajnának, miközben az Európai Néppárt zágrábi találkozóján a vezetők megerősítették „rendíthetetlen” elkötelezettségüket Kijev mellett, sőt felvetették az uniós vétójog gyengítését is.
Közben Moszkva figyelmeztetett: az Ukrajnába érkező nyugati katonákat legitim célpontnak tekinti.
Európa valójában háborúra készül Oroszországgal
– állítja Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter, aki szerint a diplomáciai nyelv mögött egyre nyíltabb katonai felkészülés zajlik.
Minden józanul gondolkodó ember Európában Oroszország feltartóztatására készül. Ha emberi nyelven, nem diplomatikusan fogalmazunk: háborúra készülnek Oroszországgal szemben
– mondta Dmitro Kuleba.
Nyugat-Európa nem hátrál. Franciaország és az Egyesült Királyság korábban jelezte, hogy készek állandó katonai kontingenst telepíteni Ukrajnába a békekötés után. Friedrich Merz német kancellár arra figyelmeztet: Ukrajna bukása esetén Oroszország nem állna meg. Hasonló figyelmeztetést fogalmazott meg Mark Rutte NATO-főtitkár is, aki szerint a konfliktus a küszöbön áll, és Európának olyan léptékű háborúra kell felkészülnie, amilyet a korábbi generációk éltek át.
Mark Rutte a minap Kijevben tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, majd felszólalt az ukrán parlamentben, ahol a NATO feltétlen támogatásáról biztosította az országot.
A politikus azt ígérte, hogy a szövetség felgyorsítja a rakétaszállításokat, és még „éveken át” kitart Ukrajna mellett.
A vörös vonal sorozatos átlépése után kérdéses, mikor jön el az a pont, amikor az orosz reakció már nem marad pusztán figyelmeztetés. Európa pillanatok alatt belesodródhat a háborúba.
Oroszország a nyugati katonai egységek, létesítmények és egyéb infrastruktúra ukrajnai megjelenését legitim katonai célpontnak fogja tekinteni
– közölte Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője.
Miközben Európa vezetői egy Oroszországgal való lehetséges fegyveres összecsapásra készítik fel a lakosságot, az emberek döntő többsége békét akar.
A The Economist szerint Európa politikai és katonai vezetői egyre nyíltabban készítik fel a társadalmakat egy Oroszországgal való fegyveres konfliktus lehetőségére – felvetve a tömeges mozgósítás és civil áldozatok lehetőségét is.
Az orosz–ukrán háború immár több mint négy éve tart, és súlyos humanitárius, infrastrukturális és környezeti pusztítást okozott Ukrajnában. A konfliktus következményei milliók életét befolyásolják és ez várna ránk, európaiakra is, ha Brüsszel és Nyugat-Európa fokozódó háborús retorikája háborúba sodorná a kontinens országait.
Magyarország a kezdetek óta következetesen a tárgyalás, a tűzszünet, vagyis a béke pártján áll
Magyarországon elindult a nemzeti petíció, amely elutasítja Ukrajna és a háború finanszírozását.
Ezért fontos, hogy olyan kormánya legyen Magyarországnak, amely képes ellentartani a nyomásnak, tud nemet mondani Brüsszelnek és semmi nem tántoríthatja el, hogy mindig a magyar érdek legyen számára az első
– hangsúlyozta Orbán Balázs, a miniszterelnök a politikai igazgatója.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök Alaszkában (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)
