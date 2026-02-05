Megállapodás született a béketárgyalásokon

Witkoff a közösségi oldalán számolt be a fejleményről, hangsúlyozva, hogy az eredmény az Abu-Dzabiban zajló, részletes és produktív béketárgyalásoknak köszönhető.
Ez lesz az első ilyen csere az elmúlt öt hónapban, miközben az ukrajnai harcok változatlan hevességgel folytatódnak, írja a Reuters.
Witkoff előrelépésről beszélt
Miközben még jelentős munka van hátra, az ilyen lépések azt mutatják, hogy a folyamatos diplomáciai erőfeszítések kézzelfogható eredményeket hoznak, és előreviszik az ukrajnai háború lezárását célzó törekvéseket.
– írta az amerikai különmegbízott.
Kijev is sikerekről számolt be
Az amerikai közvetítéssel zajló tárgyalások első napját Kijev főtárgyalója már szerdán is eredményesnek nevezte, noha a frontokon továbbra is heves összecsapások zajlanak Európa második világháború óta legsúlyosabb fegyveres konfliktusában.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban azt mondta, hogy Kijev újabb fogolycserét vár a megbeszélésektől.
Witkoff jelezte, hogy az egyeztetések folytatódnak, és a következő hetekben további előrelépésekre számít. A különmegbízott ugyanakkor nem közölte, hogy a 314 fogolyból hányan térnek haza orosz, illetve ukrán oldalra. A Fehér Ház egyelőre nem reagált a részletekre vonatkozó kérdésekre.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!