Atomtörténelmi pillanat Pakson, ténylegesen elkezdődött az építkezés

Megállapodás született a béketárgyalásokon

Az Egyesült Államok, Ukrajna és Oroszország delegációi megállapodtak 314 hadifogoly kicseréléséről – közölte csütörtökön Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja.

Forrás: Reuters2026. 02. 05. 12:20
Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja Fotó: Brendan Smialowski Forrás: AFP
Witkoff a közösségi oldalán számolt be a fejleményről, hangsúlyozva, hogy az eredmény az Abu-Dzabiban zajló, részletes és produktív béketárgyalásoknak köszönhető.

Steve Witkoff, az Egyesült Államok közel-keleti különmegbízottja (Fotó: Getty Images/AFP/Win McNamee)

Ez lesz az első ilyen csere az elmúlt öt hónapban, miközben az ukrajnai harcok változatlan hevességgel folytatódnak, írja a Reuters.

Witkoff előrelépésről beszélt

Miközben még jelentős munka van hátra, az ilyen lépések azt mutatják, hogy a folyamatos diplomáciai erőfeszítések kézzelfogható eredményeket hoznak, és előreviszik az ukrajnai háború lezárását célzó törekvéseket.

– írta az amerikai különmegbízott.

Kijev is sikerekről számolt be

Az amerikai közvetítéssel zajló tárgyalások első napját Kijev főtárgyalója már szerdán is eredményesnek nevezte, noha a frontokon továbbra is heves összecsapások zajlanak Európa második világháború óta legsúlyosabb fegyveres konfliktusában.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban azt mondta, hogy Kijev újabb fogolycserét vár a megbeszélésektől.

Witkoff jelezte, hogy az egyeztetések folytatódnak, és a következő hetekben további előrelépésekre számít. A különmegbízott ugyanakkor nem közölte, hogy a 314 fogolyból hányan térnek haza orosz, illetve ukrán oldalra. A Fehér Ház egyelőre nem reagált a részletekre vonatkozó kérdésekre.

Borítókép: Steve Witkoff, az Egyesült Államok különmegbízottja (Fotó: AFP/Brendan Smialowski)

