Megállapodás született a béketárgyalásokon

Witkoff a közösségi oldalán számolt be a fejleményről, hangsúlyozva, hogy az eredmény az Abu-Dzabiban zajló, részletes és produktív béketárgyalásoknak köszönhető.

Steve Witkoff, az Egyesült Államok közel-keleti különmegbízottja (Fotó: Getty Images/AFP/Win McNamee)

Ez lesz az első ilyen csere az elmúlt öt hónapban, miközben az ukrajnai harcok változatlan hevességgel folytatódnak, írja a Reuters.

Today, delegations from the United States, Ukraine, and Russia agreed to exchange 314 prisoners—the first such exchange in five months.



This outcome was achieved from peace talks that have been detailed and productive. While significant work remains, steps like this demonstrate… — Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) February 5, 2026

Witkoff előrelépésről beszélt

Miközben még jelentős munka van hátra, az ilyen lépések azt mutatják, hogy a folyamatos diplomáciai erőfeszítések kézzelfogható eredményeket hoznak, és előreviszik az ukrajnai háború lezárását célzó törekvéseket.

– írta az amerikai különmegbízott.

Kijev is sikerekről számolt be

Az amerikai közvetítéssel zajló tárgyalások első napját Kijev főtárgyalója már szerdán is eredményesnek nevezte, noha a frontokon továbbra is heves összecsapások zajlanak Európa második világháború óta legsúlyosabb fegyveres konfliktusában.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban azt mondta, hogy Kijev újabb fogolycserét vár a megbeszélésektől.

Witkoff jelezte, hogy az egyeztetések folytatódnak, és a következő hetekben további előrelépésekre számít. A különmegbízott ugyanakkor nem közölte, hogy a 314 fogolyból hányan térnek haza orosz, illetve ukrán oldalra. A Fehér Ház egyelőre nem reagált a részletekre vonatkozó kérdésekre.