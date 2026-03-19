Vállalhatatlanok – A kampány finisére Magyar Péterék több jelöltje is lenullázta magát

Csak néhány hét kellett ahhoz, hogy kiderüljön: teljes kudarcba fulladt a Tisza jelöltkereső módszere. Magyar Péterék azt találták ki, hogy a politikában korábban szerepet vállaló szereplőkből nem kérnek, és inkább a civil szférából, lényegében önéletrajzok alapján választják ki a 106 egyéni körzetben induló embereiket. Ennek mára pontosan látszik az eredménye. A Tisza képviselő-jelöltjei között semmilyen értékközösség sincs, a politikában teljesen amatőrök, ráadásul többen komoly botrány főszereplői lettek. Összeállításunkban a Tisza legvállalhatatlanabb jelöltjeit és a legsúlyosabb ügyeket mutatjuk be.

Kétes szállásbiznisz Siófokon

Csatári Ernővel, a Tisza Párt siófoki képviselőjelöltjével összefüggésben a költségvetési csalás gyanúja merült fel. Tényi István feljelentése alapján folyik az ügyészség által elindított nyomozás. Az ügy előzménye, hogy Csatári visszaélhetett az állami Kisfaludy-programmal, amit azzal a céllal indítottak el a 2020-as pandémia idején, hogy a szálláshely-szolgáltatást végző egyéni vállalkozókat megsegítsék. A programban szobánként egymillió forintnyi támogatásért lehetett pályázni, ingatlanonként nyolcszobás, illetve 16 férőhelyes határig. A feljelentés szerint Csatári hat ingatlan 29 szobájára vett fel 29 millió forintot. Csatári Ernő szállásbiznisze körül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is vizsgálódott 2023-ban, amit követően szabálytalan foglalkoztatás miatt a ma már tiszás jelölt az adóhatóság munkaügyi szégyenlistájára is felkerült.

Halálos gázolás

A minap derült ki, hogy halálos gázolási ügy vádlottja volt Cseh Tamás, a párt paksi országgyűlési képviselőjelöltje.

A politikus 1998-ban olyan súlyos balesetet okozott, hogy az áldozat belehalt sérüléseibe. Cseh a történtekért viszonylag enyhe büntetést kapott, miközben akkor rendvédelmi területen dolgozott. Az ügy azért is keltett figyelmet, mert a tiszás jelölt az elmúlt években több, közlekedési balesetekkel kapcsolatos, morbid humorú mémet is megosztott a Facebook-oldalán.

Tisztelgés náci módra

Szintén régebbi, ám nagy port kavaró ügy Tárkányi Zsolt minap nyilvánosságra került karlendítős esete. A Tisza Párt sajtófőnöke és debreceni országgyűlési képviselőjelöltje egy fénykép tanúsága szerint náci módra tisztelgett egy futballultrák által szervezett vonuláson. Az ügy kapcsán az Európai Zsidó Kongresszus is megszólalt, hangsúlyozva, hogy minden politikai szereplőnek egyértelműen el kell határolódnia az ilyen megnyilvánulásoktól.

Kitalált pedofiltörténet

Minden képzeletet alulmúlt a Tisza Bács-Kiskun vármegyei jelöltje. Judák Zsolt szerdán Hartán előbb dalra fakadt, megénekelte, miért haragszik a fideszesekre, majd elmondott egy kitalált pedofiltörténetet a miniszterelnökről. Tette utóbbit úgy, hogy pontosan tudta, kiskorúak is vannak a helyszínen. Ezután egy halandzsa, indiánnak nevezett szöveggel igyekezett vicceskedni, amit úgy „fordított” magyarra, hogy „a magas NER-es deresről nagyon nagyot lehet esni”.

A „helyi román” és a kétes NGO

Szintén egy minapi fórumon, a színpadon szerepelt le a Tisza orosházi jelöltje. Gurzó Mária kétszeri nekifutásra sem tudta kiejteni a város nevét: – Jó estét Oroszorszá…, Jó estét Oroszor…, s csak harmadszorra sikerült kimondania az Orosháza szót. A Kéri László, Magyar Péter egyik legközelebbi bizalmasa által csak „a helyi románnak” titulált jelölt életrajza is tartogat érdekes mozzanatokat. Így például a nő a Ceausescu-rezsim legvégén kezdte meg ösztöndíjas tanulmányait a bukaresti orvosi egyetemen. Az elmúlt években pedig egy nemzetközi NGO román tagszervezetének megbízásából Békéscsabán alapított helyi egységet, amelyet vezet is. A hazánkban nem bejegyzett szervezetnek mind a finanszírozása, mind a tevékenysége eléggé homályos.

Csipke Józsika

A Budapest 2-es számú egyéni választókerületében indított Bódis Krisztának az alapítványa körül merülnek fel komoly aggályok. Nemrég derült ki, hogy valójában soha nem is akarhatott iskolát építeni Bódis Van Helyed Alapítványa, annak ellenére, hogy több mint egymilliárd forintot kaptak erre egy dán támogatótól. Az ügyről beszámoló Ellenpont informátora szerint Bódis még a pályázat tényét is eltitkolta az alapítvány munkatársai elől, így senki nem tudja, mire költhette a pénzt.

Bódis egyébként a hazai LMBTQ-lobbi egyik meghatározó figurája, akinek a nevéhez olyan alkotások kötődnek, mint a Csipke Józsika című LMBTQ-mese, de egy tőle származó idézet olvasható a Meseország mindenkié című botránymesekönyv honlapjának kezdőlapján is.

Fegyverbotrány és garázdaság gyanúja

Magyar Péterék talán legvállalhatatlanabb jelöltje Ruszin-Szendi Romulusz, akit Hajdú-Bihar vármegye 5-ös számú egyéni választókerületében indítanak. Az egykori vezérkari főnök botrányait lassan meg sem lehet számlálni. A legsúlyosabb kétségkívül az, hogy Ruszin-Szendi több lakossági fórumon is éles lőfegyverrel az oldalán jelent meg, az egyik ilyen rendezvényen fiatalkorúak is voltak a résztvevők között. Az ügyben Budai Gyula miniszteri biztos tett feljelentést, a rendőrség szabálysértési eljárást indított, majd lefoglalták Ruszin-Szendi fegyverét, illetve az engedélyét is visszavonták. Jelenleg a Nemzeti Nyomozó Iroda egyesülési és gyülekezési szabadság megsértése vétség gyanújával folytat nyomozást a fegyverbotrány kapcsán. A Tisza honvédelmi szakértője ellen amiatt is eljárás indult, hogy a párt tavaly őszi, kötcsei rendezvényén fellökött egy újságírót. A nyomozóhatóság garázdaság bűntettének megalapozott gyanúját állapította meg, hamarosan vádemelés várható.

Fejétől bűzlik…

A felsoroltakkal vállalhatatlanságban vetekszenek a Tisza vezetői is, akiket szintén súlyos botrányok öveznek. Az alelnök Radnai Márk korábbi cégeinél komolyabb visszaélések történhettek, ami miatt Budai Gyula fideszes honatya tett feljelentést, és jelenleg már folyik a nyomozás.

A Komárom-Esztergom vármegyében egyéni jelöltként induló Radnai a politikai pályája előtt azzal kavart nagy port, hogy megfenyegetett egy újságírót, akinek azt mondta: soha többet ne merjen beülni az előadására, különben eltöri az összes ujját.

De az elnök, Magyar Péter sem mentes a botrányoktól. Sőt! Magyar 2024 júniusában az Ötkert nevű szórakozóhelyen összetűzésbe keveredett egy férfival, akinek elvette a telefonját, majd a Dunába dobta azt. Az eset után garázdaság és rongálás gyanújával indult eljárás, s bár a Legfőbb Ügyészség 2024 októberében kérte az Európai Parlamenttől a pártvezető mentelmi jogának felfüggesztését, ám Magyar mögött összezártak a baloldali szövetségesei. Emellett folyamatban van egy, a pártelnök érintettségét is felvető másik nyomozás, amelyet bennfentes kereskedelem miatt rendeltek el. A feljelentés szerint a Tisza Párt vezetője jelentős hasznot húzhatott a tőzsdén abból, hogy belső információkkal rendelkezett. De nyomozás zajlik Magyar Péterék 2024. augusztusi házibulijával összefüggésben, mégpedig kábítószer-birtoklás miatt.