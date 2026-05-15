Célkeresztben a Mercedes és a Volkswagen: hadiipari cégek vehetik át a súlyos válsággal küzdő autógyártók üzemeit

A német autóipar válsága és az európai hadiipar gyors felfutása egyre látványosabban fonódik össze: a francia–német KNDS harcjárműgyártó több autóipari üzem átvételét is vizsgálja, hogy kielégítse a növekvő katonai megrendeléseket. A folyamat egyik legfontosabb szereplője a Mercedes, amelynek egyik németországi gyára akár katonai járművek gyártásának központjává is válhat a következő években.

2026. 05. 15. 16:02
A Mercedes mellett a Volkswagen egyik gyárát is átvenné a KNDS

A hadiipari érdeklődés nem áll meg a Mercedes üzeménél. A KNDS közben a Volkswagen osnabrücki gyárának megszerzését is vizsgálja. A Volkswagen hosszabb ideje keresi a megoldást a gyár alacsony kihasználtságára, és korábban a Rheinmetall is érdeklődött a telephely iránt, bár végül nem született megállapodás.

Az iparági átrendeződés hátterében több, egymást erősítő gazdasági folyamat áll. Az európai autógyártókra egyre nagyobb nyomást helyez az elektromos átállás költsége, a kínai konkurencia erősödése, valamint az európai kereslet lassulása. Ezzel szemben a hadiipari cégek gyakorlatilag folyamatosan növekvő megrendelésállománnyal számolhatnak, mivel az európai NATO-tagállamok sorra emelik védelmi kiadásaikat.

A szakértők szerint emiatt a következő években egyre több olyan eset jöhet, amikor korábban autógyártásra használt üzemeket alakítanak át katonai járművek és hadiipari eszközök előállítására. Az autóiparban meglévő infrastruktúra, a fejlett gyártási technológia és a képzett munkaerő ugyanis ideális alapot biztosíthat a hadiipari átálláshoz.

A Mercedes, a Volkswagen és a KNDS egyelőre visszafogottan kommunikál az ügyben, hivatalos döntést még egyik fél sem jelentett be. Az azonban már most jól látható, hogy Európában egyre inkább összemosódik a határ az autóipari és a hadiipari termelés között, ami hosszabb távon alapjaiban alakíthatja át a kontinens ipari szerkezetét.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

