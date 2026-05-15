A kata reneszánsza jöhet Magyarországon: de vajon megismétlődnek a régi hibák?

Ekkor, 2022-ben Tállai András államtitkár expozéjában kijelentette: a kata új szabályozása a kormány szándékai szerint megőrzi az adónem eddigi pozitívumait, bezárja viszont azokat a kiskapukat, amelyek a jogalkotói szándékkal ellentétes magatartást váltottak ki az adózóknál.

Visszatér a kata

Kármán András pénzügyminiszteri programjának egyik legmeghatározóbb eleme a kisadózó vállalkozások tételes adójának (kata) újbóli, széles körű bevezetése, amely alapjaiban rajzolhatja át a magyar munkaerőpiacot. A WHC Payroll szakmai elemzése szerint az intézkedés enyhítheti a vállalkozások adminisztrációs terheit és növelheti a rugalmasságot, ugyanakkor a kifizetői oldal számára ismét kiemelt kockázatkezelési feladatot jelent a színlelt munkaviszony elkerülése.

Ezért a WHC hangsúlyozza:

a 2022-es kivezetés óta az átalányadózás és az ekho irányába elmozdult piac számára a kata visszatérése egyszerre jelent egyszerűsítést és fegyelmezett bérszámfejtési, könyvelési kontrollt igénylő váltást.

A magyar gazdaságban a kata 2022-es kivezetése és a céges kifizetések megtiltása után egyfajta kényszerpályára kerültek a korábbi kisadózók és foglalkoztatóik. A piaci szereplők többsége az átalányadózás felé fordult, amely bár kedvező maradt, jóval komplexebb adminisztrációt és folyamatos bevételi értékhatár figyelést követelt meg a bérszámfejtési és könyvelési osztályoktól. Sokan a munkaerő-kölcsönzés vagy a klasszikus munkaviszony irányába terelték korábbi alvállalkozóikat, ami növelte a bérköltségeket, ugyanakkor jogbiztonságot is teremtett. Kármán András bejelentése, miszerint a kata ismét elérhetővé válik a jogi személyek (cégek) felé számlázók számára is, újra megnyitja az utat az alacsony fix adóteher melletti rugalmas foglalkoztatás előtt.

A WHC Payroll szakértői rámutatnak, hogy a kata aranykorában a rendszer legnagyobb vonzerejét az egyszerűség adta, ám ez vezetett a burkolt foglalkoztatás elterjedéséhez is. Az újbóli bevezetésnél kritikus kérdés lesz, hogy az adóhatóság milyen ellenőrzési pontokat és szigorításokat tart meg a korábbi gyakorlatból. A Payroll üzletág tapasztalatai szerint a vállalatoknak fel kell készülniük arra, hogy a katás alvállalkozók tömeges megjelenésekor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ismét fokozottan vizsgálni fogja a hétpontos kritériumrendszert, amely a munkaviszony és a vállalkozói jogviszony elhatárolását szolgálja.

„A kata visszatérése hatalmas lehetőség a gazdaság fehérítésére és a vállalkozói kedv fellendítésére, de bérszámfejtési és HR-stratégiai szempontból óvatosságra inti a foglalkoztatókat. Míg 2022 után a piac megtanulta kezelni az átalányadó és az ekho finomságait, a kata reneszánsza során nem követhetjük el a múlt hibáit. Ügyfeleinknek azt javasoljuk, hogy az adminisztrációs egyszerűség mellett is tartsák fenn a szigorú megfelelőségi kontrollt. A WHC Payrollnál már dolgozunk azon a keretrendszeren, amely segíti a cégeket az új szabályozás szerinti adóoptimalizált, de jogilag támadhatatlan foglalkoztatási mix kialakításában, legyen szó akár hibrid megoldásokról vagy tisztán vállalkozói viszonyról”

– hangsúlyozta Szakály Balázs, a WHC Payroll vezetője.