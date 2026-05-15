Példátlan roham indult a kedvezményes lakáshitelekért

Tepernek a bankok

A hitelintézetek kőkemény versenyt folytatnak az új ügyfelekért. A bankok sok esetben még a maximált háromszázalékos kamatból is engednek, emellett több százezer forintos induló jóváírásokkal és különböző díjkedvezményekkel próbálják magukhoz csábítani az igénylőket. A maximális kedvezmények eléréséhez a vásárlóknak általában több feltételt is teljesíteniük kell. Az MBH Bank például a prémium ügyfeleknek 2,89 százalékos kamatot és akár ötszázezer forintos kedvezményt is biztosít. A Gránit Bank 2,79 százalékos kamattal és 360 ezer forintos jóváírással lépett a piacra. A MagNet Bank és az UniCredit Bank szintén a háromszázalékos küszöb alá vitte a kamatokat a saját konstrukciójában. A K&H Bank és az Erste Bank esetében is elérhető a többszázezer forintos egyösszegű jóváírás, míg az OTP Bank például tizenkét hónapos tőketörlesztési türelmi időt kínál az évnyerő konstrukciójában az Otthon Start hitelek mellé.