Példátlan roham indult a kedvezményes lakáshitelekért

Rendkívüli élénkülést hozott a hazai lakáspiacon az Otthon start program tavaly őszi elindulása. A lakosság olyan hatalmas lendülettel vette fel a kedvezményes kölcsönöket az elmúlt fél évben, ami korábban hosszú éveket vett igénybe a pénzintézeteknél. A bankok most kemény küzdelmet folytatnak minden egyes otthon startos ügyfélért, a versenyből pedig elsősorban a vásárlók profitálhatnak.

Schweickhardt Gyula
2026. 05. 15. 9:51
A fix 3 százalékos hitelezésű Otthon Start programot népszerűsítő köztéri plakát Debrecenben Forrás: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség
Tepernek a bankok

A hitelintézetek kőkemény versenyt folytatnak az új ügyfelekért. A bankok sok esetben még a maximált háromszázalékos kamatból is engednek, emellett több százezer forintos induló jóváírásokkal és különböző díjkedvezményekkel próbálják magukhoz csábítani az igénylőket. A maximális kedvezmények eléréséhez a vásárlóknak általában több feltételt is teljesíteniük kell. Az MBH Bank például a prémium ügyfeleknek 2,89 százalékos kamatot és akár ötszázezer forintos kedvezményt is biztosít. A Gránit Bank 2,79 százalékos kamattal és 360 ezer forintos jóváírással lépett a piacra. A MagNet Bank és az UniCredit Bank szintén a háromszázalékos küszöb alá vitte a kamatokat a saját konstrukciójában. A K&H Bank és az Erste Bank esetében is elérhető a többszázezer forintos egyösszegű jóváírás, míg az OTP Bank például tizenkét hónapos tőketörlesztési türelmi időt kínál az évnyerő konstrukciójában az Otthon Start hitelek mellé.

