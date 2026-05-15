Trump megszólalt Iránról, azonnal kilőttek az olajárak
Újra emelkedni kezdtek az olajárak, miután Donald Trump az Iránnal kapcsolatos türelme fogyásáról beszélt egy interjúban. Az amerikai elnök szerint sürgős megállapodásra van szükség, miközben arról is beszélt, hogy Kína akár amerikai olajat is vásárolhatna a jövőben. A Brent jegyzése közel két százalékkal drágult a kijelentések hatására.
