Jó hírek Paks II-ről: gyorsul az építkezés, szélesedik a nemzetközi együttműködés

− A Roszatom üzenete lényegében az, hogy a projekt gazdasági és műszaki racionalitása megvédhető és szakmailag alátámasztható − húzta alá Hárfás Zsolt.

A paksi beruházási területen ma már olyan munkák zajlanak, amelyek egyértelműen bizonyítják: a projekt a fizikai megvalósítás szakaszában van.

Folyamatban van az 5. blokk szekciókra osztott munkagödrében az alaplemez kivitelezése, az éjjel-nappal dolgozó betonpumpák, valamint a hatalmas toronydaruk telepítésével párhuzamosan a 6. blokk munkagödrében is ütemterv szerint zajlik a talajkiemelés, ahol már a félmillió köbméter föld több mint harmadát kiemelték. Mindez azt jelzi − mutatott rá Hárfás Zsolt −, hogy egy rendkívüli léptékű ipari beruházás bontakozik ki Magyarországon. emlékezetes, az alapkőletételnek megfeleltethető első betonöntésre február elején került sor.

Különösen fontos, hogy a projektben szerzett tapasztalatok visszacsatolása és optimalizálása. Ez az orosz nukleáris ipar egyik legfontosabb sajátossága: a biztonság, a minőség és a hatékonyság és a know-how folyamatos fejlesztése. Ez azt jelenti, hogy a paksi 5. blokknál eddig megszerzett tapasztalatokat már a 6. blokk előkészítésénél is alkalmazzák, csakúgy mint a többi orosz és külföldi VVER–1200-as blokk építése során szerzett tudást. Miközben Európa egyre súlyosabb ellátásbiztonsági, versenyképességi és villamosenergia-ár problémákkal szembesül, Magyarországon egy olyan alaperőművi kapacitás létesül, ami hosszú távon stabil, nagy mennyiségű, időjárásfüggetlen és alacsony szén-dioxid-kibocsátású villamosenergia-termelést biztosít a jövőben. Éppen ezért nemzeti érdek az, hogy a Paks II projekt a nukleáris biztonság elsőbbrendűsége mellett mielőbb megvalósuljon − zárta gondolatait a szakértő.