paks iipakshárfás zsoltalekszej lihacsovroszatom

Jó hírek Paks II-ről: gyorsul az építkezés, szélesedik a nemzetközi együttműködés

Miközben folytatódik Magyarországon a gazdasági és politikai vita a projektről, a beruházás műszaki téren látványos előrehaladás mutat. A Paks II Atomerőmű beruházása nem csupán energiapolitikai projekt, hanem egyre inkább nemzetközi ipari, gazdasági és stratégiai együttműködési központtá válik.

M. Orbán András
2026. 05. 15. 5:40
Zajlik Paks II területén az építkezés Fotó: Polyák Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

− A Roszatom üzenete lényegében az, hogy a projekt gazdasági és műszaki racionalitása megvédhető és szakmailag alátámasztható − húzta alá Hárfás Zsolt.

A paksi beruházási területen ma már olyan munkák zajlanak, amelyek egyértelműen bizonyítják: a projekt a fizikai megvalósítás szakaszában van.

Folyamatban van az 5. blokk szekciókra osztott munkagödrében az alaplemez kivitelezése, az éjjel-nappal dolgozó betonpumpák, valamint a hatalmas toronydaruk telepítésével párhuzamosan a 6. blokk munkagödrében is ütemterv szerint zajlik a talajkiemelés, ahol már a félmillió köbméter föld több mint harmadát kiemelték. Mindez azt jelzi − mutatott rá Hárfás Zsolt −, hogy egy rendkívüli léptékű ipari beruházás bontakozik ki Magyarországon. emlékezetes, az alapkőletételnek megfeleltethető első betonöntésre február elején került sor.

Különösen fontos, hogy a projektben szerzett tapasztalatok visszacsatolása és optimalizálása. Ez az orosz nukleáris ipar egyik legfontosabb sajátossága: a biztonság, a minőség és a hatékonyság és a know-how folyamatos fejlesztése. Ez azt jelenti, hogy a  paksi 5. blokknál eddig megszerzett tapasztalatokat már a 6. blokk előkészítésénél is alkalmazzák, csakúgy mint a többi orosz és külföldi VVER–1200-as blokk építése során szerzett tudást. Miközben Európa egyre súlyosabb ellátásbiztonsági, versenyképességi és villamosenergia-ár problémákkal szembesül, Magyarországon egy olyan alaperőművi kapacitás létesül, ami hosszú távon stabil, nagy mennyiségű, időjárásfüggetlen és alacsony szén-dioxid-kibocsátású villamosenergia-termelést biztosít a jövőben. Éppen ezért nemzeti érdek az, hogy a Paks II projekt a nukleáris biztonság elsőbbrendűsége mellett mielőbb megvalósuljon − zárta gondolatait a szakértő. 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMagyar Péter

Már Orbán egyik legnagyobb ellenfele is durván kiakadt Magyar Péterre

Csépányi Balázs avatarja

Az új miniszterelnök orrára koppintottak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.