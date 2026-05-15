ukrajnaoroszországvolodimir zelenszkijvitalij klicskokijevorosz-ukrán háború

Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. május 15.

Gyermek is volt a Kijevet ért orosz támadás áldozatai között. Újabb súlyos károk érték az ukrán energetikai infrastruktúrát. A jelenlegi tempóban évtizedekbe telhet az oroszoknak a Donbász teljes elfoglalása. Az orosz hadsereg előrenyomulásról számolt be, míg Ukrajna hatalmas drónhullámot szabadított az orosz katonai és energetikai infrastruktúrára – mutatjuk az orosz–ukrán háború legfrissebb fejleményeit.

Munkatársunktól
2026. 05. 15. 8:52
Illusztráció (Forrás: NurPhoto via AFP)
Különböző elméletek láttak napvilágot azzal kapcsolatban, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nemrégiben a háború közeli végéről beszélt. Volodimir Zelenszkij úgy értékelte, hogy a katonai és gazdasági nehézségek miatt változott meg a Kreml hangneme. Az ukrán elnök azt mondta, sikerült nyomást gyakorolni Moszkvára, és szerinte ennek jele az is, hogy az orosz vezetés visszafogottabban rendezte meg az idei katonai parádét.

Bár az orosz–ukrán háború lezárása még távolinak tűnik, az adatok szerint komoly gondokkal küzd az orosz hadigépezet. 

Az orosz előrenyomulás az elmúlt hónapokban jelentősen lelassult, áprilisban pedig újabb visszaesés következett. A washingtoni Hadtudományi Intézet (ISW) adatai alapján az orosz erők jelentős területet veszítettek, amire a 2024-es kurszki ukrán betörés óta nem volt példa. Moszkva több mint 119 négyzetkilométernyi terület felett veszítette el az ellenőrzést az elmúlt hónapban.

A visszaesés mértéke döbbenetes: az elmúlt hat hónapban az oroszok 1442,6 négyzetkilométert foglaltak el. Egy évvel korábban, ugyanebben az időszakban ez a szám még 2300 négyzetkilométer felett volt.

A jelentés kitér rá, hogy míg 2025 elején az orosz erők naponta átlagosan több mint tíz négyzetkilométert foglaltak el, idén ez az arány már 2,5 négyzetkilométerre csökkent. 

Szakértők szerint a jelenlegi tempó mellett akár harminc évig is eltarthat, mire Oroszország teljesen elfoglalja a Donbászt.

A The Telegraph szerint a lassulásban szerepe lehetett a szokatlanul hideg és csapadékos kelet-ukrajnai télnek is, a fő ok azonban a harctéri technológia fejlődése. A frontvonalakat ma már drónok ezrei figyelik, így a nagyobb páncélos műveletek szinte lehetetlenné váltak.

A problémákat tovább mélyítette a kommunikációs zavar is. Miután a SpaceX letiltotta az orosz Starlink-terminálokat, több egység koordinációja is akadozni kezdett. A helyzetet tovább rontotta, hogy a Kreml korlátozta a Telegram és más platformok használatát.

Kutyaszorítóba kerültek az ukrán erők

A Harkovi terület katonai-polgári adminisztrációjának vezetője, Vitalij Gancsev arról beszélt, hogy az orosz haderő számottevő előnyre tett szert Volcsanszk körzetében.

Hatalmas nyomás alá kerültek az ukrán erők a térségben. Fotó: AFP

Gancsev szerint jelenleg ebben a térségben folynak a legintenzívebb összecsapások, és állítása alapján az orosz oldal birtokolja a kezdeményezést.

Elmondása szerint a helyszínről, katonáktól és más forrásoktól érkező információk azt mutatják, hogy az ukrán erők morálja rendkívül rossz állapotban van. Hozzátette, hogy a katonákat lényegében magukra hagyták, és számos fogságba esett katona között nyugati zsoldosok is vannak.

Ukrajna drónhullámmal tarolt le több orosz régiót

Az ukrán hadsereg május 15-re virradóan kiterjedt drónműveletet hajtott végre Oroszország területén, amelynek során több régió katonai és energetikai létesítményei kerültek célkeresztbe.

Hatalmas ukrán drónhullám sújtott le az orosz energiaiparra. Fotó: AFP 

A közösségi oldalakon megjelent fotók és videók alapján jelentős tűz ütött ki, amely feltételezések szerint a rjazanyi olajfinomító területéről csapott fel a támadás idején.

A város fölött a reggeli órákban is sűrű füst volt látható. Helyiek beszámolói szerint Rjazanyban több drónt észleltek az égbolton, mielőtt a finomító környékéről erős detonációk hangját hallották volna.

Más orosz térségekből szintén érkeztek jelentések: a Krasznodari területen fekvő Jejszk katonai repülőterének közelében az éjszaka folyamán füstöt észleltek, miután a körzetben légvédelmi műveletek zajlottak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

