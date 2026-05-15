Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. május 15.

Különböző elméletek láttak napvilágot azzal kapcsolatban, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nemrégiben a háború közeli végéről beszélt. Volodimir Zelenszkij úgy értékelte, hogy a katonai és gazdasági nehézségek miatt változott meg a Kreml hangneme. Az ukrán elnök azt mondta, sikerült nyomást gyakorolni Moszkvára, és szerinte ennek jele az is, hogy az orosz vezetés visszafogottabban rendezte meg az idei katonai parádét.

Bár az orosz–ukrán háború lezárása még távolinak tűnik, az adatok szerint komoly gondokkal küzd az orosz hadigépezet.

Az orosz előrenyomulás az elmúlt hónapokban jelentősen lelassult, áprilisban pedig újabb visszaesés következett. A washingtoni Hadtudományi Intézet (ISW) adatai alapján az orosz erők jelentős területet veszítettek, amire a 2024-es kurszki ukrán betörés óta nem volt példa. Moszkva több mint 119 négyzetkilométernyi terület felett veszítette el az ellenőrzést az elmúlt hónapban.

A visszaesés mértéke döbbenetes: az elmúlt hat hónapban az oroszok 1442,6 négyzetkilométert foglaltak el. Egy évvel korábban, ugyanebben az időszakban ez a szám még 2300 négyzetkilométer felett volt.

A jelentés kitér rá, hogy míg 2025 elején az orosz erők naponta átlagosan több mint tíz négyzetkilométert foglaltak el, idén ez az arány már 2,5 négyzetkilométerre csökkent.

Szakértők szerint a jelenlegi tempó mellett akár harminc évig is eltarthat, mire Oroszország teljesen elfoglalja a Donbászt.

A The Telegraph szerint a lassulásban szerepe lehetett a szokatlanul hideg és csapadékos kelet-ukrajnai télnek is, a fő ok azonban a harctéri technológia fejlődése. A frontvonalakat ma már drónok ezrei figyelik, így a nagyobb páncélos műveletek szinte lehetetlenné váltak.

A problémákat tovább mélyítette a kommunikációs zavar is. Miután a SpaceX letiltotta az orosz Starlink-terminálokat, több egység koordinációja is akadozni kezdett. A helyzetet tovább rontotta, hogy a Kreml korlátozta a Telegram és más platformok használatát.