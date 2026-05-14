Megfejtette a Nyugat, hogy hány év múlva foglalja el Putyin a Donbászt + videó

A The Telegraph elemzése és az ISW jelentése alapján az orosz hadsereg az elmúlt hónapban jelentős veszteségeket szenvedett el. A szakértők szerint a jelenlegi tempó mellett akár harminc évre is szükség lehet ahhoz, hogy Oroszország teljesen elfoglalja a Donbászt. Egyes beszámolók szerint Putyin környezetében egyre feszültebb a hangulat.

Magyar Nemzet
2026. 05. 14. 6:39
Szakértői becslések szerint a jelenlegi ütem mellett Oroszországnak harminc évre lenne szüksége a Donbász teljes elfoglalásához Forrás: AFP
Drónok bénítják meg az előrenyomulást

A The Telegraph szerint a lassulásban szerepe lehetett a szokatlanul hideg és csapadékos kelet-ukrajnai télnek is, a fő ok azonban a harctéri technológia fejlődése. A frontvonalakat ma már drónok ezrei figyelik, így a nagyobb páncélos műveletek szinte lehetetlenné váltak. 

A nagyobb csapatmozgásokat gyorsan felderítik és megsemmisítik, ezért az orosz hadsereg egyre inkább kisebb gyalogos egységekkel próbál előrenyomulni.

Jaroslava Barbieri, a Chatham House kutatója szerint a drónok miatt egyre nehezebb valódi áttörést elérni. Úgy látja, az orosz csapatok inkább kisebb beszivárgási akciókkal próbálkoznak a front különböző szakaszain, de ezek sok esetben nem hoznak eredményt.

Május elején az ukrán hadsereg egy Sting elfogó drónnal lelőtt egy korszerű orosz Geran–4 sugárhajtású drónt, amely akár 50 kilogramm robbanóanyagot is szállíthat, és több mint ezer kilométeres távolságot képes megtenni. Az elfogást lehetővé tevő technológia ráadásul azt is biztosítja, hogy a kezelők biztonságos távolságból irányíthassák az eszközt.

A problémákat tovább mélyítette a kommunikációs zavar is. Miután a SpaceX letiltotta az orosz Starlink-terminálokat, több egység koordinációja is akadozni kezdett. A helyzetet tovább rontotta, hogy a Kreml korlátozta a Telegram és más platformok használatát.

Brutális emberveszteség

Független források szerint 

352 000 orosz katona halt meg a tavalyi év végéig, a sebesültekkel együtt pedig a veszteség már az 1,2 millió főt közelíti.

Putyin számára a legnagyobb gondot már az jelenti, hogy a toborzás nem tudja pótolni a veszteségeket. 2026 első három hónapjában Oroszország mintegy 89 ezer katonát veszített, miközben nagyjából 80 ezer újoncot tudott hadrendbe állítani.

352 000 orosz katona halt meg a tavalyi év végéig, a sebesültekkel együtt pedig a veszteség már az 1,2 millió főt közelíti (Fotó: AFP)

A gazdasági ösztönzők is fogynak

Barbieri megjegyezte, hogy a regionális költségvetésekben már látszik a visszaesés: kevesebb a bónusz a katonáknak és kevesebb a kártérítés az elesettek családjainak. Ez azt jelzi, hogy az orosz toborzási modell kezd kimerülni.

A frontvonalon uralkodó állapotok horrorisztikusak.

Ukrán hírszerzés: Oroszország kombinált, elhúzódó légicsapást indított Ukrajna ellen

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
