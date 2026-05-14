Megfejtette a Nyugat, hogy hány év múlva foglalja el Putyin a Donbászt + videó

Drónok bénítják meg az előrenyomulást

A The Telegraph szerint a lassulásban szerepe lehetett a szokatlanul hideg és csapadékos kelet-ukrajnai télnek is, a fő ok azonban a harctéri technológia fejlődése. A frontvonalakat ma már drónok ezrei figyelik, így a nagyobb páncélos műveletek szinte lehetetlenné váltak.

A nagyobb csapatmozgásokat gyorsan felderítik és megsemmisítik, ezért az orosz hadsereg egyre inkább kisebb gyalogos egységekkel próbál előrenyomulni.

Jaroslava Barbieri, a Chatham House kutatója szerint a drónok miatt egyre nehezebb valódi áttörést elérni. Úgy látja, az orosz csapatok inkább kisebb beszivárgási akciókkal próbálkoznak a front különböző szakaszain, de ezek sok esetben nem hoznak eredményt.

Május elején az ukrán hadsereg egy Sting elfogó drónnal lelőtt egy korszerű orosz Geran–4 sugárhajtású drónt, amely akár 50 kilogramm robbanóanyagot is szállíthat, és több mint ezer kilométeres távolságot képes megtenni. Az elfogást lehetővé tevő technológia ráadásul azt is biztosítja, hogy a kezelők biztonságos távolságból irányíthassák az eszközt.