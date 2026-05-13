Hiányzó felszerelés, goebbelsi propaganda és rejtélyes elvonulások: volt embere tálalt ki Zelenszkijről + videó

A korrupciós mocsár legalja

Julia Mendel az interjúban beszélt arról a korrupciós botrányról is, amely az ukrán energetikai szektort érinti. Mint mondta, az energiaügyi minisztert leváltották, miután nyilvánosságra került, hogy 112 millió dollár tisztára mosásában segédkezett.

Hozzátette: ezt az összeget eredetileg az energetikai infrastruktúra védelmére kellett volna fordítani.

A kiszivárgott információk szerint az ügy már nemcsak az energetikai szektort érinti, hanem a bankszektort, a védelmi ipart, valamint luxusingatlanok építését is. Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség szerint a gyanúsítottak egy szervezett csoport tagjaiként különösen nagy értékű pénzmosási konstrukcióban vettek részt. A gyanúsítottak között szerepel Olekszij Csernisov volt miniszterelnök-helyettes, valamint Timur Mindics üzletember is, akit az ukrán sajtó régóta Volodimir Zelenszkij közeli szövetségeseként emleget.

Az ügy részeként vádat emeltek Andrij Jermak, az elnöki hivatal korábbi vezetője és a Zelenszkij-kormányzat egyik legbefolyásosabb személyisége ellen is.

Az uniós intézmények korábban többször jelezték: a korrupció visszaszorítása alapvető feltétele a csatlakozási tárgyalások előrehaladásának. Az ukrán vezetés számára ezért komoly politikai kockázatot jelenthet, ha a vizsgálat során valóban bebizonyosodik, hogy az elnök közvetlen környezetéhez tartozó személyek is érintettek lehetnek a pénzmosási konstrukcióban.