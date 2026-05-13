Hiányzó felszerelés, goebbelsi propaganda és rejtélyes elvonulások: volt embere tálalt ki Zelenszkijről + videó

Súlyos állítások hangzottak el az ukrán elnökről Tucker Carlson műsorában. Julia Mendel, Zelenszkij volt sajtótitkára feltárta, hogy miközben a nyugati segélyek áramlanak, az ukrán katonák alapvető felszerelés nélkül fagynak meg a fronton, az elnök pedig Goebbels módszereit idéző propagandát követelt stábjától. A volt bizalmas szerint a színfalak mögött még sötétebb titkok lappanganak: a stáb előtt sem maradtak rejtve az elnök rejtélyes, 15 perces elvonulásai, amelyek után gyanúsan „feltöltődve” tért vissza.

Magyar Nemzet
2026. 05. 13. 12:36
Forrás: AFP
Julia Mendel azt is felidézte, hogy az édesanyja olyan katonákat kezelt, akiket télen nem megfelelő felszerelésben küldtek a frontra, ezért többüknek elfagytak a végtagjai. Mendel szerint 

hiába küldött a Nyugat több százmilliárd dollárt Ukrajnának, a katonáknak sokszor még kesztyűjük és elegendő élelmük sincs.

Mendel édesanyja olyan katonákat kezelt, akiket télen nem megfelelő felszerelésben küldtek a frontra. Fotó: AFP

Embertelen állapotok a fronton és a gyűjtőpontokon

Döbbenetes képsorok láttak napvilágot a Szumi megyei toborzóközpont falai közül is. A felvételen látható, hogy 

az elhurcolt férfiakat méltatlan körülmények között tartják fogva: a képeken rothadó, vízköves mosdók és földön alvó emberek láthatók. 

A korrupciós mocsár legalja

Julia Mendel az interjúban beszélt arról a korrupciós botrányról is, amely az ukrán energetikai szektort érinti. Mint mondta, az energiaügyi minisztert leváltották, miután nyilvánosságra került, hogy 112 millió dollár tisztára mosásában segédkezett. 

Hozzátette: ezt az összeget eredetileg az energetikai infrastruktúra védelmére kellett volna fordítani.

A kiszivárgott információk szerint az ügy már nemcsak az energetikai szektort érinti, hanem a bankszektort, a védelmi ipart, valamint luxusingatlanok építését is. Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészség szerint a gyanúsítottak egy szervezett csoport tagjaiként különösen nagy értékű pénzmosási konstrukcióban vettek részt. A gyanúsítottak között szerepel Olekszij Csernisov volt miniszterelnök-helyettes, valamint Timur Mindics üzletember is, akit az ukrán sajtó régóta Volodimir Zelenszkij közeli szövetségeseként emleget.

Az ügy részeként vádat emeltek Andrij Jermak, az elnöki hivatal korábbi vezetője és a Zelenszkij-kormányzat egyik legbefolyásosabb személyisége ellen is. 

Az uniós intézmények korábban többször jelezték: a korrupció visszaszorítása alapvető feltétele a csatlakozási tárgyalások előrehaladásának. Az ukrán vezetés számára ezért komoly politikai kockázatot jelenthet, ha a vizsgálat során valóban bebizonyosodik, hogy az elnök közvetlen környezetéhez tartozó személyek is érintettek lehetnek a pénzmosási konstrukcióban. 

A NABU és a SAPO 15 hónapon át gyűjtött mintegy ezerórányi hangfelvételt egy magas szintű bűnszervezet tevékenységéről. A hatóságok szerint a hálózat az Enerhoatom személyzeti döntéseit, beszerzéseit és pénzügyi folyamatait is gyakorlatilag ellenőrzése alatt tartotta. A nyomozók szerint Mindics – aki korábban Zelenszkij médiacégének, a Kvartal 95-nek a társalapítója volt – egy százmillió dolláros kenőpénzrendszert működtetett és jelenleg Izraelben tartózkodik. Összefoglalónkban korábban részletesen bemutattuk, hogyan épült ki a hálózat

Megdöbbentő dolgokat mondott Julia Mendel

Az egykori munkatárs szerint az ukrán elnök dühösen követelte, hogy pozitív propagandával javítsák romló népszerűségét, és egy alkalommal még Joseph Goebbels nevét is példaként említette. 

Tucker Carlson ezt követően visszakérdezett, hogy Joseph Goebbelsre, Adolf Hitler náci propagandaminiszterére gondolt-e. 

A nő erre igennel válaszolt, majd hozzátette: a szobában ülők teljesen megdöbbentek a kijelentés hallatán.

Zelenszkij kábítószert fogyaszt?

Zelenszkij korábbi sajtótitkára reagált az ukrán elnökről szóló pletykákra is. Mendel az interjúban kifejtette, hogy bár ő maga személyesen soha nem látta az elnököt kábítószert használni, tudomása van olyanokról, akik állítólag tanúi voltak ennek 2021-ben. A gyanút tovább erősíti, hogy Mendel szerint

Zelenszkij az interjúfelkészítések során gyakran 15 percre elvonult a mosdóba, majd látványosan »feltöltődve« tért vissza a munkához

– számolt be róla a Sztrana. Tucker Carlson egy tavalyi interjúban – amikor Bob Amsterdam nemzetközi jogásszal beszélgetett – is megerősítette, hogy bizonyítéka neki sincs rá, de többször hallotta már ezt Zelenszkijről. 

Nekem úgy tűnik, mivel én magam is használtam drogot sok évvel ezelőtt, szóval nekem úgy tűnik, mintha kokainon lenne. Sok embertől hallom, hogy ezt mondják

– mondta Tucker Carlson a beszélgetésben Zelenszkijről, majd vendége, Bob Amsterdam, az elmúlt években Ukrajnában dolgozó nemzetközi jogász is arról beszélt, hogy elképzelhetőnek tartja ezt.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

