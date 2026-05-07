Szorul a hurok Zelenszkij nyaka körül

Az elmúlt héten újságírók és törvényhozók által közzétett kiszivárogtatások arra utalnak, hogy a Zelenszkij belső körét érintő legnagyobb korrupciós botrány túlnőtt az energetikai szektoron.

A jelentések szerint immár a bankszektort és a védelmi ipart is érinti az ügy, miközben a figyelem négy luxusotthon Kijev környéki építésére is irányul.

Röviden említést tesznek egy „Vova” nevű személyről is – ez a Volodimir név becézett formája –, akit szintén kapcsolatba hoznak az üggyel.

Egy év leforgása alatt a botrány miatt kilenc embert vádoltak meg, és három miniszter – egy miniszterelnök-helyettes, valamint az energiaügyi és az igazságügyi miniszter – elvesztette a pozícióját, miután a korrupcióellenes szervek szerint egy 100 millió dolláros rendszer részesei voltak.

Zelenszkij kabinetfőnöke, Andrij Jermak, akit egy időben az ország második legbefolyásosabb emberének tartottak, szintén elvesztette pozícióját, miután házkutatást tartott nála a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda.

Az elnök és több vezető tisztviselő kezdettől fogva igyekezett kisebbíteni a botrány jelentőségét, miközben bírálói szerint az egymást érő gyors fejlemények forgata abban a reményben tartja az államfőt, hogy sikerül átvészelnie a válságot.

Szerintem a kormány két dologtól fél. Először is attól, hogy az egész Barbra Streisand-hatást váltana ki – ha tagadni kezdik, mindenki azt fogja feltételezni, hogy valóban megtörtént. Másodszor pedig lehet, hogy van valami, amiről még nem tudunk, és attól tartanak, hogy nyilvánosságra kerül, ami súlyos csapást mérne a kormány megítélésére

– mondta Ihor Reiterovics politikai elemző.