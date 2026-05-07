Zelenszkijlegújabb botránykorrupció

Szorul a hurok Zelenszkij nyaka körül

Újabb részletek kerültek nyilvánosságra az Ukrajnát megrázó korrupciós botrányról, amely egyre közelebb ér az ukrán elnök belső köréhez. A kiszivárgott információk szerint az ügy már nemcsak az energetikai szektort érinti, hanem a bankszektort, a védelmi ipart, valamint luxusingatlanok építését is. A botrány következtében több magas rangú tisztviselő elvesztette pozícióját, de Volodimir Zelenszkij továbbra is nagyon visszafogottan nyilatkozik az ügyről.

Magyar Nemzet
2026. 05. 07. 17:32
Nemtetszésének hangot adó ukrán nő
Nemtetszésének hangot adó ukrán nő Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az elmúlt héten újságírók és törvényhozók által közzétett kiszivárogtatások arra utalnak, hogy a Zelenszkij belső körét érintő legnagyobb korrupciós botrány túlnőtt az energetikai szektoron. 

A jelentések szerint immár a bankszektort és a védelmi ipart is érinti az ügy, miközben a figyelem négy luxusotthon Kijev környéki építésére is irányul. 

Röviden említést tesznek egy „Vova” nevű személyről is – ez a Volodimir név becézett formája –, akit szintén kapcsolatba hoznak az üggyel. 

Egy év leforgása alatt a botrány miatt kilenc embert vádoltak meg, és három miniszter – egy miniszterelnök-helyettes, valamint az energiaügyi és az igazságügyi miniszter – elvesztette a pozícióját, miután a korrupcióellenes szervek szerint egy 100 millió dolláros rendszer részesei voltak. 

Zelenszkij kabinetfőnöke, Andrij Jermak, akit egy időben az ország második legbefolyásosabb emberének tartottak, szintén elvesztette pozícióját, miután házkutatást tartott nála a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda.

 Az elnök és több vezető tisztviselő kezdettől fogva igyekezett kisebbíteni a botrány jelentőségét, miközben bírálói szerint az egymást érő gyors fejlemények forgata abban a reményben tartja az államfőt, hogy sikerül átvészelnie a válságot. 

Szerintem a kormány két dologtól fél. Először is attól, hogy az egész Barbra Streisand-hatást váltana ki – ha tagadni kezdik, mindenki azt fogja feltételezni, hogy valóban megtörtént. Másodszor pedig lehet, hogy van valami, amiről még nem tudunk, és attól tartanak, hogy nyilvánosságra kerül, ami súlyos csapást mérne a kormány megítélésére

 – mondta Ihor Reiterovics politikai elemző. 

Amikor a korrupciós botrány novemberben kirobbant, az elnök csendben szankciókat vezetett be korábbi üzlettársa és feltételezett fő szervezője, Timur Mindics, valamint Olekszandr Cukerman üzletember ellen. Mindketten még a vádemelés előtt elhagyták Ukrajnát. 

Amikor erről kérdezték, Zelenszkij Julija Szviridenko miniszterelnökre hárította a következmények kezelését – ugyanezt tette az újabb leleplezések után is. Az elnök emellett sürgette a hangfelvételeken említett állami bank privatizációját is anélkül, hogy döntésének okaira kitért volna.

 A botrányt akkoriban gyorsan háttérbe szorította az Egyesült Államok támogatásával kidolgozott, 28 pontos béketerv nyilvánosságra hozatala, amely gyakorlatilag Zelenszkij mögé állította az országot. Beszédében az elnök az amerikai támogatású béketárgyalásokat „történelmünk egyik legnehezebb pillanatának” nevezte.  A helyzet ezt követően enyhülni kezdett: Zelenszkij jelentős politikai átalakítást hajtott végre, és népszerű korábbi politikusok, illetve közéleti szereplők támogatását kezdte építeni. 

Fél évvel később azonban a botrány újabb leleplezésekkel ismét felszínre került.  

A legutóbbi elnökválasztási kampány során Zelenszkij korrupcióval és nepotizmussal vádolta az akkori elnököt, Petro Porosenkót. A védelmi szektort érintő sikkasztási vizsgálat rontotta Porosenko népszerűségi mutatóit, és befolyásolta a választás kimenetelét.  

Hét évvel később Zelenszkij hasonló helyzetben találta magát. 

Természetesen ez gyengíti az elnök pozícióját – rövid, közép- és hosszú távon is

– mondta névtelenséget kérve a Zelenszkij-féle Nép Szolgája párt egyik törvényhozója. „De a következmények csak jogi természetűek lehetnek.” Reiterovics szerint az ügy előrehaladtával, valamint az újabb hangfelvételek és részletek nyilvánosságra kerülésével a botrány hatással lehet Zelenszkij támogatottságára is, bár ennek mértéke attól függ, hogy az elnök mennyire érintett az ügyben. 

Borítókép: Nemtetszésének hangot adó ukrán nő (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pozsonyi Ádám
idezojelekwass albert

Miért nem románul?

Pozsonyi Ádám avatarja

Barkóczi Balázs Wass Albertet gyalázó posztját a Securitate sem írhatta volna szebben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu