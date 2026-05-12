„Nekem Goebbels-propaganda kell” – súlyos állítások hangzottak el Zelenszkijről Tucker Carlson műsorában

A műsorban az egykori munkatárs arról beszélt, hogy Zelenszkij különösen érzékenyen reagált arra, amikor csökkenni kezdett a népszerűsége. Elmondása szerint az ukrán elnök a kommunikációs csapatot hibáztatta a romló támogatottságért.

Összehívott minket, és azt mondta, hogy semmi pozitív hír nem jelenik meg arról, amit az országért tesz

– idézte fel az egykori sajtós. A nő szerint egyik kollégája megpróbálta jelezni Zelenszkijnek, hogy egyszerűen kevés a pozitív fejlemény, mire az elnök ingerülten reagált.

Az interjúban elhangzott állítás szerint Zelenszkij azt mondta: nem az számít, mi történik valójában, hanem az, hogy „ezer beszélő fej” pozitív dolgokat mondjon róla. A volt munkatárs szerint az ukrán elnök ekkor úgy fogalmazott: