ZelenszkijpropagandaTuckerorosz-ukrán háborúsajtófőnök

„Nekem Goebbels-propaganda kell” – súlyos állítások hangzottak el Zelenszkijről Tucker Carlson műsorában

Meglepő kijelentések hangzottak el Tucker Carlson műsorában Volodimir Zelenszkij korábbi sajtófőnökétől. Az egykori munkatárs szerint az ukrán elnök dühösen követelte, hogy pozitív propagandával javítsák romló népszerűségét, és egy alkalommal még Joseph Goebbels nevét is példaként említette.

Magyar Nemzet
2026. 05. 12. 8:31
Zelenszkij katonai magáncégek létrehozására adna zöld utat
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)
A műsorban az egykori munkatárs arról beszélt, hogy Zelenszkij különösen érzékenyen reagált arra, amikor csökkenni kezdett a népszerűsége. Elmondása szerint az ukrán elnök a kommunikációs csapatot hibáztatta a romló támogatottságért.

Összehívott minket, és azt mondta, hogy semmi pozitív hír nem jelenik meg arról, amit az országért tesz

– idézte fel az egykori sajtós. A nő szerint egyik kollégája megpróbálta jelezni Zelenszkijnek, hogy egyszerűen kevés a pozitív fejlemény, mire az elnök ingerülten reagált.

Az interjúban elhangzott állítás szerint Zelenszkij azt mondta: nem az számít, mi történik valójában, hanem az, hogy „ezer beszélő fej” pozitív dolgokat mondjon róla. A volt munkatárs szerint az ukrán elnök ekkor úgy fogalmazott: 

nekem Goebbels-propaganda kell.

Tucker Carlson ezt követően visszakérdezett, hogy Joseph Goebbelsre, Adolf Hitler náci propagandaminiszterére gondolt-e. A nő erre igennel válaszolt, majd hozzátette: a szobában ülők teljesen megdöbbentek a kijelentés hallatán.

Az egykori sajtófőnök arról is beszélt, hogy 2022 után világszerte kialakult egy olyan médiakörnyezet, amely kritikátlanul támogatta Zelenszkijt.

Állítása szerint miközben az ukrán társadalomban csökkent az elnök támogatottsága, nemzetközi szinten továbbra is számos véleményformáló és médiaszereplő állt mellette.

 

Borítókép: Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
