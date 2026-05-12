Megállíthatatlanul dagad az ukrán korrupciós botrány: még a pap felesége is bűnrészes

Újabb részletek kerültek nyilvánosságra az úgynevezett „Midasz-ügyben”, amely luxusingatlanok építéséhez kapcsolódó pénzmosási és vesztegetési hálózat működésével köthető össze. A korrupcióellenes hatóságok által közzétett új hangfelvételekből kiderült, hogy még annak a papnak a felesége is kapott lakást, aki 2021-ben megáldotta a Kozinban épülő Dinasztia lakópark területét. A nyomozók állítása szerint az ingatlan a korábbi regionális fejlesztési miniszternek, Olekszij Csernisovnak nyújtott illegális juttatások része lehetett.

2026. 05. 12. 7:35
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Forrás: AFP
A nyomozás szerint az ingatlan az akkori közösségi és területfejlesztési miniszternek, Olekszij Csernisovnak nyújtott illegális juttatás része volt. A politikus az ügyben a „Che Guevara” fedőnéven szerepel.

A hangfelvételek szerint az építkezés megkezdése előtt ünnepélyes ceremóniát tartottak a helyszínen. A munkálatok kezdetén egy emlékflaskát helyeztek el a területen, majd megszentelési szertartást tartottak. 

A nyomozati anyag szerint az eseményre meghívott egyházi személy felesége 2022-ben formálisan az egyik olyan lakás tulajdonosa lett, amelyet a hatóságok állítása szerint illegális juttatásként biztosítottak „Che Guevara” számára.

A nyomozók nem hozták nyilvánosságra sem a pap nevét, sem felekezeti hovatartozását.

A bűnüldöző szervek szerint a „Dinasztia” építkezésének egy részét kétes hátterű forrásokból finanszírozták, majd hozzátették, hogy 2021 és 2025 között a rendszer résztvevői több mint 460 millió hrivnya tisztára mosását hajthatták végre elitlakóparkok építésén keresztül.

Jermak és Csernisov is nyakig benne volt

Május 11-én este gyanúsítottként nevezték meg az elnöki hivatal korábbi vezetőjét, Andrij Jermakot a Dinasztiához kapcsolódó konstrukciók ügyében.

Az Olekszij Csernisov elleni nyomozás ugyanakkor már korábban ismertté vált: a kozini négy ház építésével összefüggő állítólagos pénzlegalizálási ügy részletei már 2025 októberében napvilágra kerültek, még a „Midasz”-ügy szélesebb körű kirobbanása előtt. Akkoriban Csernisov már gyanúsított volt az ukrán regionális fejlesztési minisztériumot érintő korrupciós eljárásban.

A Csernisov-ügyhöz kapcsolták a NABU nyomozóinak házkutatásait és letartóztatásait is, amelyek után a Verhovna Rada megpróbálta megfosztani a korrupcióellenes szerveket a függetlenségüktől.

Sőt, az Európai Bizottság szakértőinek jelentésében a politikus ügye „intézményi kiváltó okként” szerepel a hivatalra és a korrupcióellenes ügyészségre nehezedő nyomás kapcsán. A NABU szerint Csernisov meglátogatta az úgynevezett „Mindics-féle pénzmosodát”, ahol ő és a felesége több mint 1,2 millió dollárt és közel 100 ezer euró készpénzt kaptak. A pénz kedvezményezettje nagyrészt Szvitlana Csernisova volt, aki a hangfelvételeken a „Professzor” fedőnéven szerepel.
A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
