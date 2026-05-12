Megállíthatatlanul dagad az ukrán korrupciós botrány: még a pap felesége is bűnrészes

A nyomozás szerint az ingatlan az akkori közösségi és területfejlesztési miniszternek, Olekszij Csernisovnak nyújtott illegális juttatás része volt. A politikus az ügyben a „Che Guevara” fedőnéven szerepel.

A hangfelvételek szerint az építkezés megkezdése előtt ünnepélyes ceremóniát tartottak a helyszínen. A munkálatok kezdetén egy emlékflaskát helyeztek el a területen, majd megszentelési szertartást tartottak.

A nyomozati anyag szerint az eseményre meghívott egyházi személy felesége 2022-ben formálisan az egyik olyan lakás tulajdonosa lett, amelyet a hatóságok állítása szerint illegális juttatásként biztosítottak „Che Guevara” számára.

A nyomozók nem hozták nyilvánosságra sem a pap nevét, sem felekezeti hovatartozását.

A bűnüldöző szervek szerint a „Dinasztia” építkezésének egy részét kétes hátterű forrásokból finanszírozták, majd hozzátették, hogy 2021 és 2025 között a rendszer résztvevői több mint 460 millió hrivnya tisztára mosását hajthatták végre elitlakóparkok építésén keresztül.