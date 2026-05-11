NATOukrán drónorosz-ukrán háborúLettország

Riadó a NATO keleti szárnyán, a lett védelmi miniszter lemondott

Súlyos következményekkel járt a lett védelmi miniszter számára, hogy ukrán drónok csapódtak be az országba. Az ukrán fél is megerősítette, hogy Oroszország elektronikai hadviselési eszközökkel eltérítette két támadó drónjukat, majd azokat Lettország felé irányították. A balti államok fokozott NATO-védelmet követelnek.

Magyar Nemzet
2026. 05. 11. 18:43
Ukrán drónkezelő katona Forrás: AFP
Különösen érzékeny részlet, hogy a légtérsértés miatt NATO harci repülőgépek emelkedtek a levegőbe, a drónokat azonban nem támadták meg.

Indoklásként a magas kockázatot nevezték meg, mivel ha lakott terület felett lövik le a drónokat, a lehulló roncsok veszélyt jelenthettek volna a civil lakosságra. A NATO számára ez figyelmeztető jel, hogy az orosz–ukrán háború könnyen elérheti a katonai szövetség határait. A modern drónok olcsók, nehezen állíthatók meg és politikai válságot idézhetnek elő akkor is, ha nem szándékos támadásról van szó.

Lettország és Litvánia az incidens után arra kérte a NATO-t, hogy erősítse meg a térség légvédelmét. A balti államok hónapok óta számolnak be hasonló esetekről, amióta Ukrajna kiterjesztette nagy hatótávolságú támadásait Oroszország ellen. 

Az észt védelmi minisztérium azt tanácsolta Kijevnek, hogy a jövőben távolról semmisítsék meg azokat a drónokat, amelyek az Európai Unió területe felé sodródnak.

Borítókép: Ukrán drónkezelő katona (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
