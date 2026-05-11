Riadó a NATO keleti szárnyán, a lett védelmi miniszter lemondott

Különösen érzékeny részlet, hogy a légtérsértés miatt NATO harci repülőgépek emelkedtek a levegőbe, a drónokat azonban nem támadták meg.

Indoklásként a magas kockázatot nevezték meg, mivel ha lakott terület felett lövik le a drónokat, a lehulló roncsok veszélyt jelenthettek volna a civil lakosságra. A NATO számára ez figyelmeztető jel, hogy az orosz–ukrán háború könnyen elérheti a katonai szövetség határait. A modern drónok olcsók, nehezen állíthatók meg és politikai válságot idézhetnek elő akkor is, ha nem szándékos támadásról van szó.