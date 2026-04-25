Putyin először beszélt a digitális korlátozások szükségességéről, majd rakétazáport zúdított Ukrajnára + videó

Vlagyimir Putyin elnök első alkalommal beszélt nyíltan arról, hogy Oroszországban biztonsági megfontolásokból korlátozzák az internethálózat elérését. Az állami szervek tiltják a népszerű alkalmazások és a VPN-szolgáltatások használatát, és a lakosságot inkább a hazai fejlesztésű platformok felé irányítják. Az állampolgároknak nem tetszik a változás, több tucat ember gyűlt össze a Kreml épülete előtt. A hivatalos tájékoztatás szerint a korlátozások az ukrán drónok irányításának megzavarását szolgálják, ám a légicsapások az érintett körzetekben ennek ellenére sem szűntek meg. Ezzel párhuzamosan az orosz haderő az éjszaka folyamán nagyszabású rakétatámadást hajtott végre ukrán célpontok ellen.

Magyar Nemzet
2026. 04. 25. 15:39
Oroszországban korlátozták a WhatsApp és a Telegram üzenetküldő alkalmazások használatát Forrás: AFP
Putyin februárban írta alá azt a rendeletet, amely ezt lehetővé teszi

A hatóságok azzal indokolták a mobilinternet lekapcsolását, hogy így próbálják megzavarni az ukrán drónokat, de a támadások ezeken a területeken továbbra is folytatódnak. 

Peszkov szerint a polgárok többsége megérti

Dmitrij Peszkov szerint az intézkedések szükségszerűek.

A jelenlegi helyzetben a biztonsági szempontok miatt bizonyos intézkedésekre van szükség. Ezeket megtesszük, és polgáraink többsége megérti ezek szükségességét

– közölte.

Oroszország ismét drón- és rakétatámadást intézett Ukrajna ellen

Mint arról beszámoltunk, ismét rakétákkal és drónokkal támadta Ukrajna több térségét Oroszország az éjszaka, a sebesültek között egy gyerek is van – jelentették ukrán hivatalos források szombatra virradóra. 

Olekszandr Hanzsa, a keleti Dnyipropetrovszk megye katonai kormányzója azt közölte, hogy a térségben legkevesebb 14-en sebesültek meg az orosz műveletekben, egyikük gyerek.

 

Robbanásokat jelentettek Kijevből és Harkivból is, és országszerte megszólaltak a légvédelmi szirénák. 

Ihor Terehov, a kelet-ukrajnai Harkiv polgármestere azt közölte, hogy a támadások megrongáltak több lakóházat, egy gázvezetéket és kárt tettek a közlekedési infrastruktúrában. Az ukrán légierő a Telegramon közölte: Oroszország 619 drónnal és 47 rakétával támadta Ukrajnát, hozzátéve, hogy 580 drónt és 30 rakétát megsemmisítettek.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

