Putyin először beszélt a digitális korlátozások szükségességéről, majd rakétazáport zúdított Ukrajnára + videó

Putyin februárban írta alá azt a rendeletet, amely ezt lehetővé teszi
A hatóságok azzal indokolták a mobilinternet lekapcsolását, hogy így próbálják megzavarni az ukrán drónokat, de a támadások ezeken a területeken továbbra is folytatódnak.
Dmitrij Peszkov szerint az intézkedések szükségszerűek.
A jelenlegi helyzetben a biztonsági szempontok miatt bizonyos intézkedésekre van szükség. Ezeket megtesszük, és polgáraink többsége megérti ezek szükségességét
– közölte.
Mint arról beszámoltunk, ismét rakétákkal és drónokkal támadta Ukrajna több térségét Oroszország az éjszaka, a sebesültek között egy gyerek is van – jelentették ukrán hivatalos források szombatra virradóra.
Az orosz–ukrán háborús összefoglalónkat itt tudja elolvasni.
Olekszandr Hanzsa, a keleti Dnyipropetrovszk megye katonai kormányzója azt közölte, hogy a térségben legkevesebb 14-en sebesültek meg az orosz műveletekben, egyikük gyerek.
Robbanásokat jelentettek Kijevből és Harkivból is, és országszerte megszólaltak a légvédelmi szirénák.
Ihor Terehov, a kelet-ukrajnai Harkiv polgármestere azt közölte, hogy a támadások megrongáltak több lakóházat, egy gázvezetéket és kárt tettek a közlekedési infrastruktúrában. Az ukrán légierő a Telegramon közölte: Oroszország 619 drónnal és 47 rakétával támadta Ukrajnát, hozzátéve, hogy 580 drónt és 30 rakétát megsemmisítettek.
Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
