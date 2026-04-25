Putyin először beszélt a digitális korlátozások szükségességéről, majd rakétazáport zúdított Ukrajnára + videó

Robbanásokat jelentettek Kijevből és Harkivból is, és országszerte megszólaltak a légvédelmi szirénák.

Ihor Terehov, a kelet-ukrajnai Harkiv polgármestere azt közölte, hogy a támadások megrongáltak több lakóházat, egy gázvezetéket és kárt tettek a közlekedési infrastruktúrában. Az ukrán légierő a Telegramon közölte: Oroszország 619 drónnal és 47 rakétával támadta Ukrajnát, hozzátéve, hogy 580 drónt és 30 rakétát megsemmisítettek.

