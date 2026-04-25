orosz-ukrán háborúUkrajnaösszecsapás

Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. április 25.

Tovább eszkalálódik az orosz–ukrán háború: a Ukrinform és az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara szerint egyetlen nap alatt több mint 200 harci összecsapás történt, miközben Oroszország éjjel kiterjedt rakéta- és dróntámadást indított ukrán városok ellen. A csapásokban legalább 14 ember megsérült, több helyen robbanások és tüzek pusztítottak.

Magyar Nemzet
2026. 04. 25. 6:18
Illusztráció Fotó: OLEKSANDR GIMANOV Forrás: AFP
Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint a légvédelmi erők pénteken kilenc óra alatt 11 ukrán drónt lőttek le oroszországi régiók felett.

„Az idei év április 24-én, moszkvai idő szerint 11:00 és 20:00 óra között a szolgálatban lévő légvédelmi rendszerek 11 ukrán pilóta nélküli repülőgépet fogtak el és semmisítettek meg a Kurszki, Belgorodi és Rosztovi területek, a Dagesztáni Köztársaság, a Krími Köztársaság, valamint a Fekete-tenger felett” – áll a közleményben.

Újabb katonák térhettek haza

Meggyötört arcokkal érkeztek meg az államhatárhoz azok a katonák, akik az elmúlt hónapok borzalmai után végre hazatérhettek az orosz–ukrán háború frontvonaláról és fogságából. 

Április 24-én, pénteken összesen 193 ukrán védő szabadult ki az orosz fogságból egy nagyszabású fogolycsere keretében, a „húsvéti csere” második szakaszában. 

A katonák hazatéréséről az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) exkluzív felvételeket tett közzé. Oroszország is visszakapta saját katonáit, a közvetítésben az Egyesült Arab Emírségek és az Egyesült Államok is kulcsszerepet játszott.

Legalább 14 sérült, több helyen robbanások és tüzek

Oroszország április 25-én éjjel nagyszabású rakéta- és dróntámadást indított Ukrajna ellen, amely során több városban is robbanások történtek, és legalább 14 ember megsérült – írja a The Kyiv Independent.

A hajnali órákban Harkivban és Dnyipróban is detonációkat jelentettek, miután Oroszország ballisztikus rakétákat és több tucat támadó drónt vetett be. Nem sokkal később, hajnali 4:50 körül a Kijev megyei Bila Cerkvában is robbanások történtek.

Az ukrán légierő az éjszaka folyamán több régióra, köztük a főváros térségére is drónrajok miatt figyelmeztetett, majd országos légiriadót rendeltek el a ballisztikus fenyegetés miatt.

Harkivban a támadás egy lakóépület közelében csapódott be, és egy tömegközlekedési megállót is megsemmisített. Dnyipróban több helyen tüzek keletkeztek, egy négyszintes épület, valamint egy ipari létesítmény is találatot kapott a helyi hatóságok szerint.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
