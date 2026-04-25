Orosz–ukrán háborús összefoglaló – 2026. április 25.

Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint a légvédelmi erők pénteken kilenc óra alatt 11 ukrán drónt lőttek le oroszországi régiók felett.

„Az idei év április 24-én, moszkvai idő szerint 11:00 és 20:00 óra között a szolgálatban lévő légvédelmi rendszerek 11 ukrán pilóta nélküli repülőgépet fogtak el és semmisítettek meg a Kurszki, Belgorodi és Rosztovi területek, a Dagesztáni Köztársaság, a Krími Köztársaság, valamint a Fekete-tenger felett” – áll a közleményben.

Újabb katonák térhettek haza

Meggyötört arcokkal érkeztek meg az államhatárhoz azok a katonák, akik az elmúlt hónapok borzalmai után végre hazatérhettek az orosz–ukrán háború frontvonaláról és fogságából.

Április 24-én, pénteken összesen 193 ukrán védő szabadult ki az orosz fogságból egy nagyszabású fogolycsere keretében, a „húsvéti csere” második szakaszában.

A katonák hazatéréséről az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) exkluzív felvételeket tett közzé. Oroszország is visszakapta saját katonáit, a közvetítésben az Egyesült Arab Emírségek és az Egyesült Államok is kulcsszerepet játszott.