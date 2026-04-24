Putyin fegyvergyárai pörögnek, Európa vészhelyzetben van

Miközben Oroszország tavaly 1100 cirkálórakétát gyártott, az Európai Unió mindössze 300-at – a különbség sokkoló. A legfrissebb adatok szerint egyes fegyverkategóriákban Európa gyakorlatilag lemaradt, ami komoly kérdéseket vet fel a kontinens védelmi képességeivel kapcsolatban.

Magyar Nemzet
2026. 04. 24. 20:20
Forges de Tarbes fegyvergyártó műhelye (Fotó: AFP)
Mint mondta: 

Tavaly Oroszország 1100 cirkálórakétát gyártott, az EU 300-at. Ballisztikus rakétákból: Oroszország 900-at, az EU egyet sem. Tüzérségi lövedékekből: Oroszország 4 milliót, az EU 2 milliót. Ha el akarjuk riasztani Oroszországot, többet kell gyártanunk, mint Oroszország. Transzatlanti partnereink azt tervezik, hogy az európai védelemben betöltött szerepüket másodlagossá teszik. Az európai biztonságért való felelősség egyre inkább Európára hárul

 – fogalmazott.

A biztos hozzátette: az adatokat nyilvános forrásokból gyűjtötte össze. Ezeket „komoly kihívásként” értékelte, és legalább 131 milliárd euró elkülönítését szorgalmazta az Európai Versenyképességi Alap (ECF) számára – írja a Strana.ua

Korábban Frederic Vansina tábornok, a belga vezérkari főnök arról beszélt, hogy Európa 2030-ra újrafegyverkezne, és addigra az ukrajnai háborúnak is véget kellene érnie. A kijelentést követően a Verhovna Rada azzal vádolta Európát, hogy Ukrajnát élő pajzsként kezeli Oroszországgal szemben.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
