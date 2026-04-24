Európai UnióIránCiprusillegális bevándorlás

Menekültválságra figyelmeztet négy uniós ország kormánya

Az iráni háború nyomán erősödő menekülthullámra figyelmeztetett pénteken Ciprus, Görögország, Olaszország és Málta Nicosiában, az EU-tagországok állam-, illetve kormányfőinek informális találkozóján. Ráadásul nem csak a közel-keleti konfliktus miatt fenyegeti Európát egy, a 2015-ös menekültválsághoz hasonló veszély.

Magyar Nemzet
2026. 04. 24. 13:09
Újabb menekülthullám indulhat el az Unió határai felé Forrás: AFP
Az aláírók emellett kiálltak a közös és egységes európai fellépés mellett, amely – mint arra rámutattak – az egyes országok a migrációra adott, helyi szintű válaszait is hatékonyabbá teszi.

A négy ország vezetője emellett olyan kezdeményezésekről is egyeztetett, amelyek segítségével elkerülhetők a 2015-ös menekültválsághoz hasonló helyzetek.

Bár a válság enyhült az EU és Törökország között megkötött megállapodások nyomán, sokan továbbra is nekivágnak a Földközi-tengeren át az EU-ba vezető veszélyes tengeri útnak.

 

Nem csak Iránból várható migránsáradat

Ahogy arról lapunk is beszámolt, nem csak az iráni háború ad okot aggodalomra. A héten a spanyol kormány utat nyitott az illegális bevándorlók tömeges legalizálása előtt, ami komoly biztonsági aggályokat vet fel az Európai Unió többi tagállamára nézve. Több spanyol konzulátus előtt is hatalmas sorokban kígyóztak a migránsok, akik ideiglenes tartózkodási és munkavállalási engedélyekért álltak sorba. 

 

Borítókép: Újabb menekülthullám indulhat el az unió határai felé (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
