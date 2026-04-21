Rendkívüli

Zelenszkij: Véget ért a Barátság kőolajvezeték javítása

Fontos!

Orbán Viktor már aláírta a Sulyok Tamás mellett kiálló petíciót

Spanyolország rászabadítja a migránsokat az Európai Unióra + videók

Hatalmas tömegek ostromolják a spanyol külképviseleteket, miután a madridi vezetés hétfőn megnyitotta az utat az illegális bevándorlók tömeges legalizálása előtt. A vitatott kormányzati döntés legalább félmillió migránsnak teszi lehetővé, hogy ideiglenes letelepedési és munkavállalási engedélyt szerezhessen. A spanyol lépés komoly biztonsági aggályokat vet fel az Európai Unió többi tagállamára nézve.

Magyar Nemzet
2026. 04. 21. 18:11
Illegális bevándorlók a pakisztáni konzulátusnál, Barcelonában Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, nemcsak veszélyes, de jogsértő is a spanyol kormány rendkívül intézkedése, amivel legalább félmillió bevándorlónak adnak lehetőséget arra, hogy ideiglenes tartózkodási és munkavállalási engedélyt szerezzenek. 

Félmillió migráns indulhat meg hamarosan az Európai Unió más országaiba

Spanyolországban országszerte hatalmas sorok kígyóznak a külképviseletek előtt, miután a kormány egy váratlan lépéssel megnyitotta az utat az illegálisan az országban tartózkodók tömeges legalizációja előtt.

A program hétfőn nyílt meg a jelentkezők előtt. Azok pályázhatnak, akik igazolni tudják, hogy 

  • 2026. január 1. előtt érkeztek az országba, 
  • legalább öt hónapja ott tartózkodnak és 
  • büntetlen előéletűek. 

A 17 és 25 év közötti spanyol fiatalok nyolcvan százaléka ellenzi az illegális migránsok tömeges amnesztiáját 

– derült ki az El Espanol által ismertetett friss közvélemény-kutatásból. A felmérést a SocioMétrica végezte április 15. és 18. között, éppen azon a héten, amikor a Pedro Sánchez vezette szocialista kormány megkezdte a félmillió embert érintő legalizálási folyamatot. Csak Almeríában több mint nyolcezer ember gyűlt össze a marokkói konzulátus előtt.

Több spanyol konzulátus előtt is hatalmas sorokban kígyóznak az illegális bevándorlók.

A barcelonai bevándorlóközösségek ünnepeltek, miután Spanyolország tömeges amnesztiát hagyott jóvá.

A spanyol miniszterelnök által támogatott intézkedés azonban új veszélyeket tartogat az Európában egyre erősödő bevándorlásellenes hangulat közepette. 

A közzétett videók szerint naponta további több ezer migráns kel át a határon, bízva abban, hogy ők is megszerezhetik a letelepedési engedélyt.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
