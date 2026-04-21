Spanyolország rászabadítja a migránsokat az Európai Unióra + videók

Ahogy arról lapunk is beszámolt, nemcsak veszélyes, de jogsértő is a spanyol kormány rendkívül intézkedése, amivel legalább félmillió bevándorlónak adnak lehetőséget arra, hogy ideiglenes tartózkodási és munkavállalási engedélyt szerezzenek.
Félmillió migráns indulhat meg hamarosan az Európai Unió más országaiba
Spanyolországban országszerte hatalmas sorok kígyóznak a külképviseletek előtt, miután a kormány egy váratlan lépéssel megnyitotta az utat az illegálisan az országban tartózkodók tömeges legalizációja előtt.
A program hétfőn nyílt meg a jelentkezők előtt. Azok pályázhatnak, akik igazolni tudják, hogy
- 2026. január 1. előtt érkeztek az országba,
- legalább öt hónapja ott tartózkodnak és
- büntetlen előéletűek.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!