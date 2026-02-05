Starlink nélkül maradt az orosz hadsereg

A tárcavezető a bejegyzésben kiemelte, hogy az ukrán felhasználók számára folytatják a Starlink-terminálok hitelesítését. „A terminálok első csoportja, amely bekerült az úgynevezett fehér listára, már működik” – jelentette be. Hozzátette, hogy jelenleg a listákat naponta egyszer frissítik.
Szavai szerint ha valaki benyújtotta a terminálját regisztrációra, de még nem működik, érdemes várni., mert ez egy rendkívül nagyszabású folyamat, amely időt igényel. Köszönetet mondott azoknak a katonáknak és parancsnokoknak, akik gyorsan hitelesítették a termináljaikat, mivel – mint rámutatott – a kapcsolat folyamatossága és stabilitása kritikus fontosságú a fronton.
Január végén az Elon Musk tulajdonában lévő SpaceX átfogó intézkedéssorozatba kezdett annak érdekében, hogy leválassza az oroszokat a műholdas kommunikációs rendszerről,
mivel egyre aktívabban kezdték használni a Starlink-terminálokat csapásmérő drónok irányításához.
Az ukrán vezérkar a Facebookon arról számolt be, hogy az ukrán erők az orosz hadsereg támadóképességeinek csökkentését célzó intézkedések keretében több ellenséges katonai objektumot vettek tűz alá Ukrajna ideiglenesen megszállt területein és Oroszországban.
