Starlink nélkül maradt az orosz hadsereg

Mihajlo Fedorov ukrán védelmi miniszter csütörtökön bejelentést tett a Telegramon. Közölte, hogy a SpaceX amerikai űripari vállalat letiltotta az oroszok által használt, műholdas internetszolgáltatást biztosító Starlink-terminálokat. Erre azért volt szükség, mert a terminálokat csapásmérő drónok irányításához használták.

Magyar Nemzet
2026. 02. 05. 16:40
Starlink nélkül maradt az orosz hadsereg Forrás: AFP
A tárcavezető a bejegyzésben kiemelte, hogy az ukrán felhasználók számára folytatják a Starlink-terminálok hitelesítését. „A terminálok első csoportja, amely bekerült az úgynevezett fehér listára, már működik” – jelentette be. Hozzátette, hogy jelenleg a listákat naponta egyszer frissítik. 

A Starlink-terminálokat az oroszok csapásmérő drónok irányításához használták Fotó: AFP

Szavai szerint ha valaki benyújtotta a terminálját regisztrációra, de még nem működik, érdemes várni., mert ez egy rendkívül nagyszabású folyamat, amely időt igényel. Köszönetet mondott azoknak a katonáknak és parancsnokoknak, akik gyorsan hitelesítették a termináljaikat, mivel – mint rámutatott – a kapcsolat folyamatossága és stabilitása kritikus fontosságú a fronton.

Január végén az Elon Musk tulajdonában lévő SpaceX átfogó intézkedéssorozatba kezdett annak érdekében, hogy leválassza az oroszokat a műholdas kommunikációs rendszerről, 

mivel egyre aktívabban kezdték használni a Starlink-terminálokat csapásmérő drónok irányításához.

Az ukrán vezérkar a Facebookon arról számolt be, hogy az ukrán erők az orosz hadsereg támadóképességeinek csökkentését célzó intézkedések keretében több ellenséges katonai objektumot vettek tűz alá Ukrajna ideiglenesen megszállt területein és Oroszországban.

  • Zaporizzsja megyében csapást mértek az orosz katonák csoportjára egy gyakorlótéren. 
  • Megsemmisítettek egy 300 milliméteres Tornado-Sz típusú orosz sorozatvető rakétarendszert.

A közlemény szerint Donyeck megyében, Makijivka térségében eltalálták az orosz erők egyik logisztikai központját. Szerdán az ukrán egységek csapást mértek Oroszország Kurszki régiójában, Kucserov körzetében egy drónirányító pontra. Oroszország Brjanszki területén szintén sikeresen eltaláltak egy rádióelektronikai hadviselési állomást. A vezérkar arról is beszámolt, hogy januárban az ukrán erők 

több sikeres csapást mértek az oroszországi asztrahányi régióban található Kapusztyin Jar lőtéren lévő épületegyüttesre, ahol közepes hatótávolságú interkontinentális ballisztikus rakéták indítás előtti előkészítése zajlik. 

A támadásokat ukrán gyártású, nagy hatótávolságú csapásmérő eszközökkel hajtották végre, köztük Flamingó drónokkal.

A rendelkezésre álló információk szerint a létesítmény területén több épület különböző mértékű károkat szenvedett, az egyik hangár súlyosan megrongálódott, a személyi állomány egy részét pedig evakuálták a területről

– tette hozzá a kijevi katonai vezetés.

A Starlink-terminálokat az oroszok csapásmérő drónok irányításához használták Fotó: AFP

Az orosz hadsereg feltörte a Starlink rendszerét

Pár napja beszámoltunk arról, hogy az orosz hadsereg feltörte a Starlink rendszerét, az ukránok így segítséget kértek az azt üzemeltető SpaceX vállalattól. Az ukrán haderő már a háború kezdete óta erősen támaszkodik a SpaceX által üzemeltetett műholdas internetre. 

A rendszert úgy törték fel az oroszok, hogy a kezükbe került egy terminál. 

Mihajlo Fjodorov ukrán védelmi miniszter azt nyilatkozta, hogy Kijev egy olyan rendszert fejleszt, amely lehetővé teszi, hogy csak az engedélyezett Starlink-terminálok működjenek ukrán területen.

Borítókép: Egy fiatal férfi a Satellite Tracker alkalmazáson ellenőrzi a Starlink műholdjainak állapotát (Fotó: AFP)

Zelenszkij riadót fújt, hatalmas a baj Kijevben + videó

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

