Starlink nélkül maradt az orosz hadsereg

A tárcavezető a bejegyzésben kiemelte, hogy az ukrán felhasználók számára folytatják a Starlink-terminálok hitelesítését. „A terminálok első csoportja, amely bekerült az úgynevezett fehér listára, már működik” – jelentette be. Hozzátette, hogy jelenleg a listákat naponta egyszer frissítik.

A Starlink-terminálokat az oroszok csapásmérő drónok irányításához használták Fotó: AFP

Szavai szerint ha valaki benyújtotta a terminálját regisztrációra, de még nem működik, érdemes várni., mert ez egy rendkívül nagyszabású folyamat, amely időt igényel. Köszönetet mondott azoknak a katonáknak és parancsnokoknak, akik gyorsan hitelesítették a termináljaikat, mivel – mint rámutatott – a kapcsolat folyamatossága és stabilitása kritikus fontosságú a fronton.

Január végén az Elon Musk tulajdonában lévő SpaceX átfogó intézkedéssorozatba kezdett annak érdekében, hogy leválassza az oroszokat a műholdas kommunikációs rendszerről,

mivel egyre aktívabban kezdték használni a Starlink-terminálokat csapásmérő drónok irányításához.

Az ukrán vezérkar a Facebookon arról számolt be, hogy az ukrán erők az orosz hadsereg támadóképességeinek csökkentését célzó intézkedések keretében több ellenséges katonai objektumot vettek tűz alá Ukrajna ideiglenesen megszállt területein és Oroszországban.