Drónok a városok felett, sötétség a lakásokban: Ukrajna az összeomlás szélén + videó

Az ukrán légierő tájékoztatása szerint Oroszország az éjszaka során egy Iszkander–M típusú ballisztikus rakétát, valamint 146 pilóta nélküli eszközt vetett be Ukrajna ellen. A közlés alapján az ukrán légvédelem 103 drónt megsemmisített, ugyanakkor több mint harminc eszköz elérte a célját. Az orosz támadások az ország több pontját érintették, összesen 22 különböző helyszínre mértek csapást – számolt be róla az Origo.

Orosz rakéták és drónok csaptak le Ukrajnára – súlyos a helyzet. Fotó: AFP

Orosz drónokat lőttek le Kijevben

A Kyiv Independent helyszíni beszámolói szerint helyi idő szerint hajnali 1 óra 26 perckor robbanások rázták meg Kijevet.

A főváros vezetése közölte, hogy a légvédelmi rendszerek azonnal működésbe léptek az orosz drónok elfogására.

Kijev megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy a főváros egyik külvárosában, Bilogorodka településen két civil életét vesztette.