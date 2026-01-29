orosz drónokenergiaválságUkrajnaKijevZaporizzsjaáramszünetorosz-ukrán háború

Drónok a városok felett, sötétség a lakásokban: Ukrajna az összeomlás szélén + videó

Az oroszok összehangolt rakéta- és dróntámadást hajtottak végre Ukrajna több térségében. Lakóépületek rongálódtak meg és a helyi hatóságok civil sérültekről és halálos áldozatokról is beszámoltak. A dróntámadások következtében az ország több részén nincs áram, ami komoly gondokat okoz a lakosságnak.

Magyar Nemzet
2026. 01. 29. 8:57
Drónok a városok felett, sötétség a lakásokban: Ukrajna az összeomlás szélén Forrás: AFP
Az ukrán légierő tájékoztatása szerint Oroszország az éjszaka során egy Iszkander–M típusú ballisztikus rakétát, valamint 146 pilóta nélküli eszközt vetett be Ukrajna ellen. A közlés alapján az ukrán légvédelem 103 drónt megsemmisített, ugyanakkor több mint harminc eszköz elérte a célját. Az orosz támadások az ország több pontját érintették, összesen 22 különböző helyszínre mértek csapást – számolt be róla az Origo.

Orosz rakéták és drónok csaptak le Ukrajnára – súlyos a helyzet
Orosz rakéták és drónok csaptak le Ukrajnára – súlyos a helyzet. Fotó: AFP

Orosz drónokat lőttek le Kijevben

A Kyiv Independent helyszíni beszámolói szerint helyi idő szerint hajnali 1 óra 26 perckor robbanások rázták meg Kijevet. 

A főváros vezetése közölte, hogy a légvédelmi rendszerek azonnal működésbe léptek az orosz drónok elfogására. 

Kijev megye kormányzója arról tájékoztatott, hogy a főváros egyik külvárosában, Bilogorodka településen két civil életét vesztette. 

A Hromadske szerint az egyik halálos áldozat egy édesanya volt, aki négyéves gyermekével tartózkodott otthon, amikor a lakásukat találat érte. A másik áldozat a nő élettársa volt. A támadás pillanatában a két felnőtt az épület második emeletén volt, míg a gyermek az első emeleten tartózkodott. A beszámoló alapján a két felnőtt közvetlen becsapódás következtében halt meg.

A gyermeket egy háborús tudósító mentette ki az égő házból.

A riporter az ukrán 1+1 televíziós csatornának elmondta: orvosi felszerelésért ment haza, majd visszatérve próbált segíteni a helyszínen uralkodó zűrzavarban. Ekkor bukkant rá a síró gyermekre, aki az ágyon feküdt, és az édesanyját szólította.

Beszámolója szerint a tűz rendkívül gyorsan terjedt, és mire sikerült kimenekítenie a gyermeket, a lépcsőház már teljesen lángba borult. 

Kijev Holoszijivszkij kerületében drónroncsok zuhantak le, több lakóház ablaka betört, egy magas épület tetején pedig tűz keletkezett.

Az éjszaka folyamán az ukrán légierő arra figyelmeztetett, hogy rakéták közelednek több város, köztük Krivij Rih és Mikolajiv irányába. Drónmozgást észleltek Odessza és Zaporizzsja térségében is. Zaporizzsjában az orosz erők két alkalommal csaptak le lakóövezetekre. Ivan Fedorov kormányzó közlése szerint legalább hat ember megsérült, 14 lakóépületben és mintegy húsz személyautóban keletkezett kár. 

Krivij Rihben egy ballisztikus rakétatámadás során két civil sérült meg. A város Védelmi Tanácsának vezetője a Telegramon közölte: egy infrastrukturális létesítményt is eltaláltak, további részleteket azonban nem osztott meg.

Odesszát a korábbi halálos támadások miatt elrendelt gyásznapon újabb csapás érte.

Szerhij Lisak, a katonai közigazgatás vezetője közölte, hogy három férfi sérült meg: egy 21, egy 67 és egy 80 éves. A fiatalabb sérültet repeszsérülésekkel kórházba szállították.

Totális káoszba süllyed Ukrajna: mélyül az energiaválság

Az Energiaügyi Minisztérium közlése szerint a támadások nyomán Dnyipropetrovszk, Donyeck, Csernyihiv és Zaporizzsja megyében sok fogyasztó maradt áram nélkül. Kijevben és a főváros térségében is komoly energiahiány alakult ki. A tájékoztatás szerint a helyzet továbbra is feszült, ezért vészhelyzeti áramszüneteket rendeltek el. A hideg időjárás tovább súlyosbítja a problémát: 11 régióban több mint 700 település maradt áram nélkül. 

Január 28-án estére Kijevben még mindig több mint félmillió fogyasztót érintett az áramszünet.

Mint arról korábban beszámoltunk, január 17-én az ukrán katonai hírszerzés (HUR) arra figyelmeztetett, hogy Moszkva három, Nyugat- és Dél-Ukrajnában működő atomerőműhöz kapcsolódó alállomások ellen tervez csapásokat, azzal a céllal, hogy teljes mértékben megszakítsa a lakosság hő- és áramellátását.

Borítókép: Ukrán férfi mécsest gyújt a lakásában (Fotó: AFP)

