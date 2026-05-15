Hankó ZoltánMagyar Gyógyszerészi KamaraHankó Balázsgyógyszerészkamara

Hankó Zoltán nem mond le a Magyar Gyógyszerészi Kamara éléről

A lemondatására tett kísérlet nem szakmai, hanem politikai természetű támadás, amelyet a fia körüli botránya is felerősített – mondta Hankó Zoltán, aki interjút adott az Indexnek. A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke nem készül lemondani és az új egészségügyi vezetéssel is párbeszédre készül.

Magyar Nemzet
2026. 05. 15. 9:52
–  Ez sok konfliktussal, de szép eredményekkel járt, és kijelenthettük, hogy a strukturális rendszerváltás sikerült – mondta. Hozzátette: soha nem volt semmilyen pártnak a tagja.

–  Ugyanakkor soha nem titkoltam, hogy nemzeti elkötelezettségű, konzervatív értékrendű, szociálisan érzékeny vagyok és hívő, vallásgyakorló emberként élek. Ez természetesen meghatározza azt is, hogyan tekintek a kamarára, a gyógyszerészetre vagy akár az egész társadalomra – magyarázta Hankó Zoltán, aki Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterről úgy vélekedett, hogy személyesen még nem ismeri. Levélváltásuk már volt, időpontot kért tőle, ő pedig azt jelezte vissza, hogy amikor feláll az új minisztérium, megkezdik az egyeztetéseket.

A fia, Hankó Balázs tevékenységét érintő támadásokról is nyilatkozott.

– Balázs édesanyjával minden nap együtt imádkozunk azért, hogy minél kisebb traumával jöjjön ki ebből. Korrekt, becsületes ember, aki mindig minden munkáját komolyan vette. Egyébként a rendszerváltozás óta számos példa volt arra, hogy az apák miatt megbélyegezték a fiúkat.

Egy gyermek ugyan megtagadhatja a szüleit, ám egy szülő sosem fordulhat el a gyermekétől.

Ez morálisan vállalhatatlan és ilyet senki nem várhat el tőlünk. Örülünk az eredményeinek és osztozunk a nehézségeiben. Az elmúlt hetekben nemcsak őt, hanem minket is támadnak ismerősök és ismeretlenek egyaránt. Időnként alpári módon, de nem zavar, nem először van ilyenben részem. Ugyanakkor ezek a támadások nem engem és az édesanyját minősítik, hanem azokat, akik minket igyekeznek megalázni – húzta alá Hankó Zoltán, akinek volt miniszter fia is gyógyszerész.

Borítókép: Hankó Zoltán (Fotó: MTI)

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
