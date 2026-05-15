Hankó Zoltán nem mond le a Magyar Gyógyszerészi Kamara éléről

– Ez sok konfliktussal, de szép eredményekkel járt, és kijelenthettük, hogy a strukturális rendszerváltás sikerült – mondta. Hozzátette: soha nem volt semmilyen pártnak a tagja.

– Ugyanakkor soha nem titkoltam, hogy nemzeti elkötelezettségű, konzervatív értékrendű, szociálisan érzékeny vagyok és hívő, vallásgyakorló emberként élek. Ez természetesen meghatározza azt is, hogyan tekintek a kamarára, a gyógyszerészetre vagy akár az egész társadalomra – magyarázta Hankó Zoltán, aki Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszterről úgy vélekedett, hogy személyesen még nem ismeri. Levélváltásuk már volt, időpontot kért tőle, ő pedig azt jelezte vissza, hogy amikor feláll az új minisztérium, megkezdik az egyeztetéseket.

A fia, Hankó Balázs tevékenységét érintő támadásokról is nyilatkozott.

– Balázs édesanyjával minden nap együtt imádkozunk azért, hogy minél kisebb traumával jöjjön ki ebből. Korrekt, becsületes ember, aki mindig minden munkáját komolyan vette. Egyébként a rendszerváltozás óta számos példa volt arra, hogy az apák miatt megbélyegezték a fiúkat.

Egy gyermek ugyan megtagadhatja a szüleit, ám egy szülő sosem fordulhat el a gyermekétől.

Ez morálisan vállalhatatlan és ilyet senki nem várhat el tőlünk. Örülünk az eredményeinek és osztozunk a nehézségeiben. Az elmúlt hetekben nemcsak őt, hanem minket is támadnak ismerősök és ismeretlenek egyaránt. Időnként alpári módon, de nem zavar, nem először van ilyenben részem. Ugyanakkor ezek a támadások nem engem és az édesanyját minősítik, hanem azokat, akik minket igyekeznek megalázni – húzta alá Hankó Zoltán, akinek volt miniszter fia is gyógyszerész.