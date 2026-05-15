Megszorítások jöhetnek, a Tisza környezetében már adóemelésről beszélnek

A Tisza Párt adóemelésre kényszerülhet egyes ígéretei teljesítéséhez. Egy adótanácsadó felvetette a társasági adó emelését, ami miatt elmaradhatnak béremelések, csökkenhetnek a fizetések, sőt elbocsátások is jöhetnek.

Magyar Nemzet
2026. 05. 15. 10:27
Adócsökkentést ígérnek, de adóemelésből teremtenének rá forrást

Magyarországon jelenleg 9 százalékos a társasági adó, ami az egyik legalacsonyabb az Európai Unióban, és fontos versenyelőnyt jelent a hazai gazdaság számára. Kiemelt szerepet játszik a beruházások, a külföldi tőke beáramlása, az új munkahelyek és a vállalati fejlesztések szempontjából is. Az adókulcs emelése vagy többkulcsossá alakítása ezért komoly többletterhet jelenthetne a magyar cégeknek és a hazánkban működő nagyvállalatoknak.

Lényegében amit a Tisza Párt az egyik oldalon adócsökkentésként adna, a másikon adóemeléssel szedné be. Ennek terhét pedig nemcsak a cégek, hanem a kisebb vállalkozások és a munkavállalók is megéreznék, egy jelentős tao-emelés pedig elbocsátásokat és inflációs nyomást is okozhat.

A jelenlegi alacsony adókulcsnak is köszönhető, hogy 2023-ban több működőtőke, vagyis beruházás érkezett hazánkba, mint Németországba, 2024-ben pedig az Európába érkező kínai befektetések harmada Magyarországra jött.

Forrás: Ellenpont

Szakértők szerint ha a jelenlegi 9 százalékos társasági adót 25 százalékra emelnék, jelentősen rontaná Magyarország befektetési vonzerejét, és visszafogná a beruházásokat és a munkahelyteremtést.

Ilyen helyzetben a szociális kiadások, például a rezsicsökkentés, a csok vagy az édesanyák szja-mentessége fenntartása is nehezebbé válhat.

A G7 cikke szerint a Tisza Párt egyszerre ígér adócsökkentéseket és kedvezményeket, amelyek jelentős bevételkiesést okozhatnak. Ennek fedezetét pedig végül a cégek magasabb adóterhe jelentheti, aminek meglenne az ára. Az alacsonyabb keresetűeknek szánt szja-kedvezmény pedig keveset érhet, ha közben azok a munkahelyek kerülnek veszélybe, amelyekből ezek a jövedelmek származnak.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök és Kármán András pénzügyminiszter (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

               
       
       
       

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
