Megszorítások jöhetnek, a Tisza környezetében már adóemelésről beszélnek

Adócsökkentést ígérnek, de adóemelésből teremtenének rá forrást

Magyarországon jelenleg 9 százalékos a társasági adó, ami az egyik legalacsonyabb az Európai Unióban, és fontos versenyelőnyt jelent a hazai gazdaság számára. Kiemelt szerepet játszik a beruházások, a külföldi tőke beáramlása, az új munkahelyek és a vállalati fejlesztések szempontjából is. Az adókulcs emelése vagy többkulcsossá alakítása ezért komoly többletterhet jelenthetne a magyar cégeknek és a hazánkban működő nagyvállalatoknak.

Lényegében amit a Tisza Párt az egyik oldalon adócsökkentésként adna, a másikon adóemeléssel szedné be. Ennek terhét pedig nemcsak a cégek, hanem a kisebb vállalkozások és a munkavállalók is megéreznék, egy jelentős tao-emelés pedig elbocsátásokat és inflációs nyomást is okozhat.

A jelenlegi alacsony adókulcsnak is köszönhető, hogy 2023-ban több működőtőke, vagyis beruházás érkezett hazánkba, mint Németországba, 2024-ben pedig az Európába érkező kínai befektetések harmada Magyarországra jött.

Szakértők szerint ha a jelenlegi 9 százalékos társasági adót 25 százalékra emelnék, jelentősen rontaná Magyarország befektetési vonzerejét, és visszafogná a beruházásokat és a munkahelyteremtést.

Ilyen helyzetben a szociális kiadások, például a rezsicsökkentés, a csok vagy az édesanyák szja-mentessége fenntartása is nehezebbé válhat.

A G7 cikke szerint a Tisza Párt egyszerre ígér adócsökkentéseket és kedvezményeket, amelyek jelentős bevételkiesést okozhatnak. Ennek fedezetét pedig végül a cégek magasabb adóterhe jelentheti, aminek meglenne az ára. Az alacsonyabb keresetűeknek szánt szja-kedvezmény pedig keveset érhet, ha közben azok a munkahelyek kerülnek veszélybe, amelyekből ezek a jövedelmek származnak.

