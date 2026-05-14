Tisza-kormány — Kármán András — Pénzügyminisztérium

Kiderült, hogy milyen speciális felhatalmazásokat kapott a pénzügyminiszter

Több döntésnél Kármán András előzetes egyetértésére lesz szükség.

2026. 05. 14. 16:12
Kármán András pénzügyminiszter Fotó: Kallus György
„Az államháztartással kapcsolatban ismert tények és a költségvetési tervezés korábbi bizonytalanságai önmagukban is azonnali cselekvést tesznek szükségessé” – írta Kármán András pénzügyminiszter a Facebook-oldalán csütörtökön.

Hozzátette, „a kormány nehéz költségvetési helyzetben veszi át az ország irányítását, és nyilvánvalóan vannak az előző kormány által vállalt kötelezettségek, amiknek a részletei nekünk egyelőre ismeretlenek”. Így a magyar költségvetés pontos állapotáról felelősen információkat a Pénzügyminisztérium és a Tisza-kormány csak további alapos tájékozódás után tud adni.

Ismertette, az elmúlt négy évben GDP-arányosan átlagosan közel 6 százalék volt az éves költségvetési hiány. Idén a GDP arányában 3,7 százalékosra tervezett hiány hivatalos prognózisa még a költségvetési év kezdete előtt 5 százalékra ugrott, méghozzá úgy, hogy közben a váratlan kiadásokra betervezett tartalék teljes összegét is előre felhasználták. „Információink szerint viszont már a leköszönt kormány is 6,8 százalék körüli éves hiánnyal számol” – írta.

„A Fidesz-kormány 46 alkalommal módosította az Országgyűlés által elfogadott 2026-os költségvetést, 2025-ben, tehát még mielőtt a költségvetési év egyáltalán elkezdődött volna, nyolcszor módosították azt. Az évközi módosításokkal így összesen 2212 milliárd forint sorsáról rendelkezett utólag, parlamenti jóváhagyás nélkül a Fidesz-kormány. Az adatok, a tények és a megalapozottnak tűnő, de még teljes pontossággal nem ismert kötelezettségvállalásokra vonatkozó feltételezések alapján indokoltnak látta a most hivatalba lépett Tisza-kormány, hogy tárgyaljon a fokozott költségvetési fegyelem biztosításáról is. Döntött arról, hogy a rendes gazdálkodási kört meghaladó, 250 millió forint feletti kötelezettségvállalásokat és a 100 millió forint feletti eszközbeszerzéseket csak a pénzügyminiszter aláírásával lehessen teljesíteni” – írta a pénzügyminiszter.

A sikrekről hallgat a pénzügyminiszter

Érdekes, de az Orbán-kormány eredményeiről nem esett szó Kármán András bejegyzésében. Orbán Viktor volt miniszterelnök a minap hívta feel a figyelme arra, hogy Magyarország gazdasági növekedése ma a második legmagasabb az Európai Unióban. A munkaalapú gazdaságpolitikának köszönhetően egymillióval több magyarnak van munkája, mint 2010-ben volt. 

Az egygyerekes családok havi húszezer, a kétgyermekesek havi nyolcvanezer, a háromgyermekesek havi 198 ezer forint adókedvezményt kapnak. A három- és négygyermekes édesanyák adómentesek, és a negyven év alatti kétgyermekes édesanyák sem fizetnek személyi jövedelemadót. 

A 25 év alatti fiatalok adómentesek. Az egyetemista fiataloknak diákhitel, a fiatal munkásoknak munkáshitel jár, akinek nincs otthona, otthonteremtésre fix 3 százalékos lakáshitelt vehet fel, a családosok pedig számos támogatást kapnak otthonteremtésre – sorolta a leköszönt miniszterelnök.

Rezsicsökkentett árat fizet mindenki az átlagfogyasztás alatt az áramért, a gázért és a távhőért is.

– Van 13. havi nyugdíj, és bevezettük a 14. havit is. Négy és félszer magasabb a minimálbér és négyszeresére nőtt az átlagkereset 2010-hez képest. Az orvosok átlagkeresete kétmillió forint, a tanároké megközelíti az egymillió forintot. Az állami vagyont megdupláztuk, visszavásároltuk a külföldiektől a repteret és az energiacégeket. Magyarország aranytartalékát három tonnáról több mint száz tonnára, a devizatartalékunkat pedig a történelem során a legmagasabb szintre emeltük – közölte Orbán Viktor. 

 


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

