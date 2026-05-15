Érlelődik a készpénzhasználat korlátozása – totális kontroll a zsebünk felett?

A kritikusok szerint ez egy lépés a digitális felügyeleti állam felé, ahol a pénzügyi adatok alapján profilozható, szankcionálható vagy akár „kikapcsolható” lehet az állampolgár vagy vállalkozás – anélkül, hogy hagyományos bírósági eljárás történne.

Gazdasági és társadalmi kockázatok a készpénzhasználat korlátozásával

A Tűzfalcsoport szakértői szerint a hatalomkoncentráció nem csupán elméleti aggály. A kis- és középvállalkozások (KKV-k) számára az új azonosítási és nyilvántartási kötelezettségek jelentősen növelik az adminisztratív terheket és a megfelelés költségeit, miközben a nagy nemzetközi bankok és tech-cégek (akik már amúgy is hatalmas adatvagyonnal rendelkeznek) tovább erősödhetnek. A készpénz korlátozása különösen a készpénzintenzív szektorokat sújtja, és marginalizálhatja azokat a rétegeket, akiknek nincs vagy korlátozott a banki hozzáférésük – részletezik.

Hozzátették: ráadásul a történelem azt mutatja, hogy a pénzmosás elleni harc gyakran csak áthelyezi a problémát. A bűnözők áttérnek más, nehezebben nyomon követhető eszközökre (pl. kripto mixing szolgáltatások, offshore struktúrák vagy akár fizikai javak). A valódi nyertesek tehát nem feltétlenül a társadalom biztonsága, hanem azok a központi intézmények, amelyek mostantól még nagyobb beleszólást kapnak a pénzügyi élet minden részletébe.

A rendelet és a digitális euró együttes hatása tehát nem csupán technikai szabályozás, hanem egy paradigmaváltás: a decentralizált, anonim pénzügyi szabadságtól a központosított, átlátható – és ezáltal ellenőrizhető – rendszer felé.

Hogy ez valóban a bűnözés elleni hatékony eszköz lesz-e, vagy inkább a magánélet és gazdasági autonómia eróziójának eszköze, azt majd a gyakorlat mutatja. Egy azonban bizonyos: 2027 után kevesebb lesz a készpénz, és jelentősen több a központi kontroll – foglalta össze elemzésében a Tűzfalcsoport.